AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: "Muhalefetin kargaşası Orta Doğu'daki kargaşa gibi" - Son Dakika
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Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: "Muhalefetin kargaşası Orta Doğu'daki kargaşa gibi"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: "Muhalefetin kargaşası Orta Doğu\'daki kargaşa gibi"
28.06.2025 14:53  Güncelleme: 15:05
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AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Muhalefetin kendisi Orta Doğu'ya benziyor.

AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Muhalefetin kendisi Orta Doğu'ya benziyor. Muhalefetin kargaşası Orta Doğu'daki kargaşa gibi" dedi.

Erzurum'da AK Parti Yerel Yönetimler Toplantısı'nda konuşan Efkan Ala, "Bütün gönül coğrafyamızdaki insanların sorumluluğu bizim sırtımızdadır. Bizim insanımızın sorumluluğu bizim sırtımızdadır. Kıymetli kardeşlerim inanılmaz bir belirsizlik var dünyada. Önceden ittifak kurmuş olan ülkeler, birbirleriyle yardımlaşan ülkeler şimdi birbirleriyle savaş halinde. Problem bazen silahsız, ekonomik savaş halindeler, yürütüyorlar. Şimdi Çin'le Amerika arasındaki ilişkileri düşünün. Geçtiğimiz 10 yılda birbirlerini destekleyerek üretimlerini arttırıyorlardı. Şimdi birbirlerine duvar örüyorlar" dedi.

Bölgede Suriye ve Rusya- Ukrayna savaşların halen devam ettiğini söyleyen Ala, "Orta Doğu'yu görüyoruz. Orta Doğu'da eşsiz zulümler işleniyor. Gazze'de insanlar bir toplu kıymetli kardeşlerim Avrupa altında yukarıdan bomba atılıyor. Ne kadar bomba? Vietnam'da atılandan daha fazla bomba küçücük bir alana atılıyor. İki buçuk milyon insanın üzerine ve 100 binden 150 - 200 bine yakın kayıp, hayatını kaybetti. Daha geçen hafta yanı başımızda bir savaş başladı. Amerika gitti, İran'a saldırdı. Karşılıklı bu sefer yanı başımızda ciddi, Türkiye'yi, bölgeyi sarsacak, dünyayı etkileyecek bir savaş yaşandı. Bu kadar büyük istikrarsızlık içerisinde Türkiye bir istikrar adası olarak yoluna devam ediyor. Bunu her bir 86 milyon insanın her biri, koruması gereken, bir fanus gibi korumalı ve desteklemeli. Allah muhafaza bizim başka bir seçeneğimiz yok" diye konuştu.

'Terörsüz Türkiye' projesinin emin adımlarla yürütüldüğünü kaydeden Ala, "Emin adımlarla yürüyoruz. Orada kim ne derse desin bir takım provokasyonlara asla fırsat vermeyeceğiz. Bir takım yalan yanlış bilgilere kapı açmayacağız. Orada öngördüğümüz biçimde değerli kardeşlerim süreç devam ediyor ve inşallah Türkiye, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacak, terör prangalarından kurtulacak ve emin adımlarla Türkiye Yüzyılı hedefine doğru kıymetli kardeşlerim yürüyecek. Ekonomide ortaya koyduğumuz program sonuçlarını alıyor. İnşallah enflasyonu tek haneli rakamlara düşürdüğümüz zaman Türkiye şahlanacak ve değerli kardeşlerim artık üst gelir grubuna çıkmış bir Türkiye ekonomisiyle, siyasetiyle, sosyal yapısıyla, dinamizmiyle, eğitimiyle dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış 10 ülkesi arasına girecek ve İslam ülkeleri içerisinde bunu başarma potansiyeli olan en öndeki yegane ülke olarak da kardeşlerim sorumluluğumuzun bilincini de bu hedefe doğru memleketimizi emin adımlarla taşıyacağız" şeklinde konuştu.

AK Parti'den önceki dönemi anlatan Ala, "Eskiden son sözü kim söylüyordu? Son sözü vesayet odaklarının temsilcileri söylerdi Ankara'da. Parti başkanları konuşurdu, başbakanlar konuşurdu. Öyle değil mi? Şimdi kim söylüyor? Şimdi milletin iradesini temsil eden Cumhurbaşkanımız söylüyor. Son sözu siyasette bu milletin yüzde 52 oyla seçtiği Cumhurbaşkanı söylüyor. Bu markayı da biz oluşturduk. Demek ki çalışınca oluyor değerli kardeşlerim. Şimdi siyaset sadece bize ait değil ama alternatif olması gereken muhalefete bakıyorsun ana muhalefete bir muhalefet var AK Parti'nin ama alternatifi yok. Yani muhalefetle alternatif ayrı şeyler. Şimdi daha kendi meselelerini çözememiş, parti içi meseleleri ayyuka çıkmış, meselelerini millete çözdürmeye çalışan bir muhalefet anlayışı var. Bu bizim sorumluluğumuzu iki kat daha arttırıyor. Değerli kardeşlerim, şimdi düşünün 6'lı masa kuruldu ve orada bazı şeyler tartışıldı. Allah aşkına bugünden geriye dönün. ya o 6'lı masanın gösterdiği kişi bugün cumhurbaşkanı seçilmiş olsaydı? Sonra ortaya çıkan mutabakat zapıtları, protokoller, görüşmeler. Hatırlıyoruz değil mi? Türkiye ne hale gelirdi? Yani birine olmayan makamı söz vermişti, bir makamı 5-6 kişiye söz vermişti, dağıtmıştı. Öyle değil mi? Herkesin elinde de belge var. Peki böyle bir anlayış zaten etrafımızda bu kadar problem varken Orta Doğu'da, Balkanlar'da her taraf kargaşa içindeyken böyle bir anlayışın Türkiye'nin başına gelmiş olduğunu düşünelim. Ne hale gelirdi Türkiye Allah muhafaza. Onun için değerli kardeşlerim biz Orta Doğu'da düzen kurmaya çalışıyoruz. Muhalefetin kendisi Orta Doğu'ya benziyor. Muhalefetin kargaşası Orta Doğu'daki kargaşa gibi. O bakımdan işimiz bir kat daha artmış durumda daha fazla. Şimdi belediye kongre yapıyorlar, belediye başkanlarını seçtiler. Belediye başkanları bazı yerlerde iş başına geldi. Partilerinin yönetiminde herkes birbirini hançerlemeyle, birbirini ihanetle suçluyor. ve mahkemelere taşındılar. Birbirlerini şikayet ediyorlar. Böyle bir yapı Türkiye'ye ne verebilir? Ama Türkiye hepimizin. Türkiye'de iyi şeyler olmaz, kötü şeyler yaşanırsa bundan 86 milyon olumsuz etkilenir. Onun için değerli kardeşlerim biz milletimizle çok daha fazla bunları da konuşarak, bu meseleleri yönetmeliyiz. Çünkü Türkiye'nin bunlara tahammülü yok. Belediyelere geldiler. Belediyeler, bakın siz biliyorsunuz içindesiniz İstanbul Belediyesi'nin iştirakleriyle birlikte bütçesi 14 bakanlığın bütçesinden daha fazla. Zaten 16 bakanlığımız var. ya Türkiye'nin merkezi idaresinin iki bakanlığı sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplam rantı söylemiyorum, toplam kullandığı iştirakleriyle birlikte kaynağı değerli kardeşlerim bütçe. Sadece iki bakanlık ondan fazla, 14 bakanlıktan daha fazla kaynak kullanıyor. Ne kullanmış, ne yapmış? İşte şimdi görüyorsun, çarşaf çarşaf anlaşamadılar, birbirlerini şikayet ederek mahkemelerde nerelere harcandığı, nasıl tarumar edildiği, nasıl talan edildiği ortaya çıkıyor o iddialarla. Onun için bir kere önce alınan kaynaklar nasıl kullanılıyor, verimli kullanılıyor mu değerli kardeşlerim? Bunları zaten biliyoruz, bunları tabii ki milletimizle paylaşacağız. Ama kendi sorumluluğumuzu hatırlamak için de aktarıyorum. Aranızda problemler olabilir. Teşkilatlar, belediyeler, belediyenin kendi içerisinde bugüne kadar olduğu gibi kendi içerisinde oturacak, kendileri çalışacak ve çözecek. Arkadaşlarım. Çünkü hiç unutmayalım. Kendi problemini çözemeyen bir mekanizma milletin problemlerini çözemez. İşte muhalefetin, ana muhalefetin temel problemi budur. Oradan onun için bir beklentimiz yok" ifadelerini kullandı.

"Bizim siyasette yaptığımız otobanlar bana göre en önemli başarımızdır" diyen Efkan Ala, "Siyasette öyle otobanlar yaptık ki o otobanları yapmasaydık kıymetli kardeşlerim bugün bunları rahat rahat konuşuyor olmazdık. Dün Milli Savunma Bakanlığı'na Genelkurmay Başkanlığı'nı bağladık. Ne oldu bağladık da işte bu siyasi otoban. Şimdi askerimiz daha güçlendi, ordumuz daha güçlendi, savunma sanayimiz daha çok güçlendi. Değerli kardeşlerim, dünyaya ihracat yapıyoruz. Dünyada 16, 18 ülkede ve bölgede askeri varlığımız var ve orada saat gibi işliyor, orada huzura ve güvenliğe katkıda bulunuyoruz. Yani hem siyaset güçlendi hem kurumlarımız güçlendi hem Türkiye güçlendi ama bizim daha fazlasına ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir ise konuşmasında, "Bugün burada Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgemizi kapsayan önemli bir belediye başkanları mahalli idareler toplantısı yapıyoruz. 16 ilimizden AK Partimizin hizmet bayrağını taşıyan tam 126 belediyemizle birlikte bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacağız" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala: 'Muhalefetin kargaşası Orta Doğu'daki kargaşa gibi' - Son Dakika

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