Üye Girişi
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ordu'da gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ordu'da gençlerle buluştu Açıklaması

03.10.2021 15:30
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ordu'da gençlerle buluştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu kuşak tartışmalarının beyhude bir tartışma olduğunu, lüzumsuz yere özellikle gençlerin üzerine birtakım gömlekler giydirilmek için çıkartılmış olan tartışmalar olduğunu biliyoruz.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu kuşak tartışmalarının beyhude bir tartışma olduğunu, lüzumsuz yere özellikle gençlerin üzerine birtakım gömlekler giydirilmek için çıkartılmış olan tartışmalar olduğunu biliyoruz." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Gençlik Kolları Karadeniz Bölge Kampı'nda yaptığı konuşmada, kuşak tartışmalarına değindi.

İnsanları "Y, A ve Z" kuşağı şeklinde tanımlamadıklarını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Biz insanları 'mükellef olan insanlar' ve 'mükellef olmayan insanlar' diye tanımlarız. Yani sorumluluk sahibi insanlar ve sorumluluk sahibi olmayan insanlar. Aklı başında olmayanlar ya da iş yapabilme imkan ve kabiliyeti olmayanlar, onlar bir şekilde mükellef ama herkes hangi yaş içerisinde olursa olsun milletine karşı, insanlığa karşı, ailesine ve çevresine karşı mükelleftir, yani sorumluluk sahibidir."

Kurtulmuş, her kuşağın da kendi farklılıkları içerisinde bir anlam ifade ettiğini bildiklerini dile getirerek, "Benim dedemin çağında yaşadıklarıyla, babamın çağında yaşadıkları şartlarla, benim yaşadığım şartlar çok farklıydı." diye konuştu.

Geçmişin şartlarıyla bugünün şartlarının değiştiğine işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskiden insanlar ayaklarına ayakkabı aldıkları zaman onun altına ökçeler vurdururlar ki ayakkabılar eskimesin. Daha önceki nesiller yakalarını ters çevirip gömleklerini öyle giyerdi. Şu Ordu'nun köylerini bırakın kasabalarında, ilçe merkezlerinde dahi insanların beyaz ekmek yemediği günler vardı. İnsanların gaz için kuyrukta beklediği günler vardı, bunları büyüklerinizden duyarsınız. Karadeniz'in her yerinde böyleydi. O günler geçti, o devirler geçti, Allah'a şükür bugün başka bir devre girdik."

Numan Kurtulmuş, insanların yaşadığı dönemin şartlarının farkları olmasının başka bir şey, insanları kuşaklar üzerinden tanımlayarak belli kalıpların içerisine sokmanın bambaşka bir şey olduğunun altını çizerek, "Rahmetli üstat Cemil Meriç diyor ki 'izm'ler insanların üzerine giydirilmiş deli gömleğidir.' Şimdi birileri gençlere hem bir taraftan 'özgürlük' diyorlar, bir taraftan gençlerin belli kalıplar içerisinde düşünmelerini, hatta davranmalarını sağlayacak birtakım çalışmalar yapmak istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençler şundan hoşlanmaz, gençler bundan hoşlanmaz, gençler şu filmi seyreder, gençler şuraya gider, buraya gider, nereden biliyorsun?" diye soran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Hani özgürdün, hani gençleri özgürleştirecektin? Biz de diyoruz ki Türkiye'nin gençleri nereye gideceğini bilir, nasıl düşüneceğini bilir, nasıl hareket edeceğini bilir, onları özgürlük alanları içerisinde bırakarak seçimlerini kendilerine bırakıyoruz. Dolayısıyla bu kuşak tartışmalarının beyhude bir tartışma olduğu, lüzumsuz yere özellikle gençlerin üzerine birtakım gömlekler giydirilmek için çıkartılmış olan tartışmalar olduğunu biliyoruz. Buradan gelecekleri yer de şu; tüm bu tartışmaların sonucu şu; efendim AK Parti Türkiye'nin en genç kuşağında yok, buradan bir kere daha söylüyorum, tüm kamuoyu araştırmaları önümüzdedir, Türkiye'nin en genç kuşağı olan 30-18 yaş arasındaki kuşakta da diğer tüm kuşaklarda olduğu gibi açık ara birinci olan parti AK Parti'dir, AK Parti'den başka gelenler de çok daha geriden geliyor."

Büyük güçlü Türkiye idealinde yürüdükleri için bugün Türkiye'nin kendi helikopter motorunu yapabilir bir ülke haline geldiğini dile getiren Kurtulmuş, yakında Türkiye'nin kendi uçak motorunu ve tank motorunu yapacağını aktardı.

Kurtulmuş, Türkiye'nin insanlı ve insansız hava araçlarıyla sadece teröre karşı mücadelede değil, Karabağ'da da Ermeni işgaline karşı büyük bir mücadelenin verilmesinde de hayati rol oynadığını belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, şu görüşleri paylaştı:

"Eğer yeniden güçlü, büyük Türkiye idealiniz olmazsa, sizin üniversite sayılarını artırmak gibi bir derdiniz olmaz, şehir hastaneleri yapmak gibi bir derdiniz olmaz, sizin bu bölgeyi bir selamet yurdu haline getirmek gibi bir derdiniz olmaz. Eğer Türkiye'yi yeniden güçlü, büyük Türkiye ideali etrafında toparlama gayeniz ve iddianız olmazsa 84 milyonun bir halde devlet millet kaynaşmasını sağlamak gibi bir iddianız olmaz. Dolayısıyla Türkiye'nin de ileri gitmesinin, güçlenmesinin de en temel unsuru, bu iradeden, asla bu iddiadan vazgeçmemektir, yeniden güçlü, büyük Türkiye'yi biz kuracağız, daha ileriye gideceğiz."

Kurtulmuş, önemli bir başka hedeflerinin ise güçlü medeniyeti yeniden ihya ve inşa etmek olduğunu vurgulayarak, "Ayasofya'nın açılmasının arkasındaki temel irade budur, temel iddia budur, Türkiye Sultan Fatih'in kendisine vermiş olduğu, millete miras bırakmış olduğu vakfın gereğini yerine getirmek durumundadır. Kapalı Maraş'ın açılmasının arkasındaki temel motivasyon budur, biz yeniden kendi medeniyetimizi güçlü bir şekilde ayağa kaldıracağız." ifadesini kullandı.

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Türkiye, Ordu, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ordu'da gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

ABD'nin yeni silahı deşifre oldu! Ordu için gizli çalışmaların yapıldığı tesiste çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı 15:00 ABD'nin yeni silahı deşifre oldu! Ordu için gizli çalışmaların yapıldığı tesiste çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı Balkonun demirlerine ay ve yıldızı kesilmiş Türk bayrağı astılar! İhbar üzerine ekipler harekete geçti 14:49 Balkonun demirlerine ay ve yıldızı kesilmiş Türk bayrağı astılar! İhbar üzerine ekipler harekete geçti Uğur Şahin'den ezber bozan aşı sözleri: Gelecek yıl farklı bir formüle ihtiyacımız olacak 14:24 Uğur Şahin'den ezber bozan aşı sözleri: Gelecek yıl farklı bir formüle ihtiyacımız olacak
Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi! Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı 14:14 Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi! Tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı Koronavirüs tedavisi gören 20 aylık Betül Ayla, yaşamını yitirdi 13:50 Koronavirüs tedavisi gören 20 aylık Betül Ayla, yaşamını yitirdi Bu fotoğrafa gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan'ı çok sinirlendirdi! Paylaşımıyla herkesin cevabını verdi 13:34 Bu fotoğrafa gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan'ı çok sinirlendirdi! Paylaşımıyla herkesin cevabını verdi
Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır 13:29 Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu 12:27 O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi giriş yaptı! Jürinin paylaşamadığı Cezayirli yarışmacı ilk bölüme damga vurdu

Son Dakika Haberleri
14:48 Balkonun demirlerine ay ve yıldızı kesilmiş Türk bayrağı astılar! İhbar üzerine ekipler harekete geçti
14:19 Pencereden düşen oğlunu gördü, kalp krizi geçirdi! Acılı anne yaşam mücadelesi verirken, oğlu hayatını kaybetti
14:10 Antalya'da "Falezlerden atlayacağım" ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinde kimseyi bulamadı
14:03 Alkolü bağımlısı vatandaşı, muhabbet kuşları sağlığına kavuşturdu! Tüm kötü alışkanlıklarını geride bıraktı
14:01 Dağlardan binbir emekle getirilen Kanlıca mantarının kazandırdığı para şaşkınlık yarattı
13:45 Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü
13:36 Nişanlı çift, magandalık yapan muhtarın kurbanı oldu! Havaya ateş etmesi engellenmek istenince arbede çıktı
13:30 Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı
13:28 Son Dakika! MSB'den Yunanistan'ın silahlanma çabasıyla ilgili açıklama: Bu girişim Türkiye'yi dengeleme politikasıdır
12:43 İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş
Çok Güzel Hareketler'de Emre Belözoğlu fırtınası! Aziz Yıldırım anısı programa damga vurdu Çok Güzel Hareketler'de Emre Belözoğlu fırtınası! Aziz Yıldırım anısı programa damga vurdu         
15:16
Vitor Pereira'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında ilk 11'ler Vitor Pereira'dan sürpriz tercihler! İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında ilk 11'ler         
14:51
Haluk Levent paylaştı! Acun Ilıcalı'nın yaptığı bağışlar yerini buldu Haluk Levent paylaştı! Acun Ilıcalı'nın yaptığı bağışlar yerini buldu         
14:46
Pencereden düşen oğlunu gördü, kalp krizi geçirdi! Acılı anne yaşam mücadelesi verirken, oğlu hayatını kaybetti Pencereden düşen oğlunu gördü, kalp krizi geçirdi! Acılı anne yaşam mücadelesi verirken, oğlu hayatını kaybetti         
14:20
Dağlardan binbir emekle getirilen Kanlıca mantarının kazandırdığı para şaşkınlık yarattı Dağlardan binbir emekle getirilen Kanlıca mantarının kazandırdığı para şaşkınlık yarattı         
14:01
Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü         
13:45
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
Kamyonet takla attı, bir aile parçalandı! Baba ve oğul öldü, anne yaşam mücadelesi veriyor Kamyonet takla attı, bir aile parçalandı! Baba ve oğul öldü, anne yaşam mücadelesi veriyor         
12:54
Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı Cacık yiyip, ağız bakım suyu kullandığı için trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konulan avukat 2.5 ay süren bir hukuk mücadelesi başlattı         
12:05
Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde Türkiye'de 200'e yakın şubesi olan kuruyemiş devi Maksul Gıda konkordato istedi! Toplam borcu 202 milyon TL seviyesinde         
11:39
Yaz ayında gelen 5 bin 208 liralık doğal gaz faturası yüzünden neye uğradığını şaşıran vatandaşa iki ay sonra yeniden 5 bin liralık bir fatura geldi Yaz ayında gelen 5 bin 208 liralık doğal gaz faturası yüzünden neye uğradığını şaşıran vatandaşa iki ay sonra yeniden 5 bin liralık bir fatura geldi         
10:38
Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede         
09:44
BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor BioNTech aşısıyla ilgili yapılan araştırma endişe verdi! İki doz aşı olanların elde ettiği bağışıklık kısa sürede bitiyor         
09:05
Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti         
09:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün cenazesinde Ahmet Davutoğlu'nu görmezden geldi         
19:01
Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi Gebze'deki fabrikasını 24 yıl sonra kapatan Honda, çalışanların haklarını fazlasıyla ödedi         
17:28
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2021 15:35:08. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Ordu'da gençlerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement