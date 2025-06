AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan: "Bu ülkenin AK yürekli kadınları, Türkiye Yüzyılı\'nın yeşil vizyonunun sahadaki mimarlarıdır"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, "Bu ülkenin AK yürekli kadınları, Türkiye Yüzyılı'nın yeşil vizyonunun sahadaki mimarlarıdır" dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Kızılcahamam'da "Sürdürülebilir Çevre, Güçlü Gelecek" teması ile düzenlenen programa katıldı. Ercan, yaptığı konuşmada AK Parti Kadın Kolları olarak çevreyi korumanın sadece bir politika meselesi değil, aynı zamanda bir ahlak ve vicdan meselesi olduğuna inandıklarını belirtti. AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana çevreyi ve tabiatı korumayı siyaset üstü bir mesele, bir insanlık görevi olarak gördüklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çevre dostu şehircilik anlayışını hayata geçirdiklerini vurguladı. Millet bahçeleriyle nefes alan şehirler kurduklarını, atık yönetimiyle israfın önüne geçtiklerini belirten Ercan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin sadece Türkiye'de değil, dünya çapında takdirle karşılanan, örnek alınan bir çevre hareketine dönüştüğünü söyledi. Nisan ayında 81 ilde belediye meclis kürsülerinden Sıfır Atık Projesi'ne destek mesajları okuyan kadın belediye meclis üyelerinin bu vizyonun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydeden Ercan, "Özellikle Kızılcahamam, 2019 yılında Sıfır Atık uygulaması için pilot ilçe seçilerek bu hareketin öncülerinden biri olmuştur. İlçemizde geri kazanılabilir atıklar için kapsamlı bir toplama sistemi oluşturulmuş ve Atık Getirme Merkezi kurulmuştur. Böylece vatandaşlarımız atıklarını Sıfır Atık Bahçesi, Sıfır Atık Otobüsü ve depozito iade noktalarına bırakabilmektedir. Kızılcahamam'da gencinden yaşlısına tüm vatandaşlarımız Sıfır Atık Hareketimize destek vermektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın öncülüğünde pilot ilçe ve il sayımızı yedi bölgeye yayarak, Kızılcahamam ve Sakarya gibi örnekleri daha da artırmayı hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.

Küresel düzeyde her bir dakikada yaklaşık 1 milyon plastik şişe satın alındığını ve bir yılda yaklaşık 5 trilyon plastik poşet kullanıldığını ifade eden Işık Ercan, "Bu rakamlar, çevresel çöküşü önlemek için artık alışkanlıklarımızı değiştirmemizin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Doğayla uyumlu bir hayat; bireyden devlete, yerelden küresele uzanan bir ortak sorumlulukla mümkün olabilir. İşte tam da bu noktada, Türkiye çevre politikalarını şekillendirirken yalnızca doğayı korumayı değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmayı, iklim adaletini ve yeşil dönüşümü esas alan bir vizyon ortaya koymaktadır. Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, doğayla barışık, çevreye saygılı ve gelecek kuşakları önceleyen bir anlayışla yol yürümek mecburiyetindeyiz. İşte bu yüzden, Kızılcahamam'da, bu güzel ilçemizde, bir araya gelerek sürdürülebilir bir geleceğe olan inancımızı ortaya koyuyoruz" diye konuştu.

"Bu yıl, 'Plastik Kirliliğine Son Ver' teması ile kutlayacağımız 5 Haziran Dünya Çevre Günü, bizleri çok önemli ve artık ertelenemez bir gerçekle yüzleştiriyor. Bugün geldiğimiz noktada plastik atıklar iklim krizinin, ekosistem tahribatının ve küresel kirliliğin başlıca tetikleyicilerinden biri haline gelmiştir" diyen Ercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çevre, bizim evimizdir. Onu korumak ise hepimizin ortak görevidir. Bugün, dünya genelinde iklim değişikliği, su kıtlığı ve biyolojik çeşitliliğin kaybı gibi sorunlarla karşı karşıyayız. Yaratıcımız bizlere gökyüzünde de, yeryüzünde de denge ile işleyen bir dünya sunmuştur. Yaratılmış her canlıya değer veren dinimiz, tabiata, ağaca ve çevreye de çok önem verir. Peygamberimiz (AS) bizlere 'Kıyamet kopuyor olsa ve birinizin elinde bir fidan bulunsa, kıyamet kopmadan onu dikebilirse bunu hemen yapsın' buyurmaktadır. Bu muhteşem talimat bizlere çevreyle olan ilişkimizi ne kadar sağlam bir şuur üzerine inşa etmemiz gerektiğini de göstermektedir. Hep birlikte yaşadığımız tabiatın şifacısı olmayı seçmek bizim elimizde. Her anımızda bu bilinçle hareket ettiğimizde ortak evimiz olan dünyamızı kirlenmekten kurtarmak da bizim elimizde. "

"AK Parti Kadın Kolları olarak 5 milyonu aşkın üyemizle Türkiye'nin en büyük kadın hareketiyiz"

AK Parti Kadın Kolları teşkilatlarının çevre bilincinin yaygınlaştırılmasında üstlendiği rolün son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Işık Ercan, "AK Parti Kadın Kolları olarak 5 milyonu aşkın üyemizle Türkiye'nin en büyük kadın hareketiyiz. Bu hareket, çevre bilincini yaygınlaştırmak için de durmaksızın çalışmaktadır. Kadın Kollarımız, çevre hassasiyetini sadece söylemde değil, eylemde de sahaya taşıyan; çevre şuurunu mahalle mahalle, ev ev yayan; çocuklarımızı ve gençlerimizi bu büyük çevre seferberliğine ortak eden öncü bir harekettir. Çünkü biz inanıyoruz ki geleceği şekillendiren eller kadınların elleridir. Sıfır Atık'tan geri dönüşüme, çevre temizliğinden doğa eğitimlerine kadar pek çok alanda kadınlarımızın ortaya koyduğu gayret sadece bugünü değil, yarını da yeşertmektedir. Kadın, hayatın her alanında olduğu gibi çevre mücadelesinin de taşıyıcı gücüdür. Bu ülkenin AK yürekli kadınları, Türkiye Yüzyılı'nın yeşil vizyonunun sahadaki mimarlarıdır" şeklinde konuştu.

AK Parti Kadın Kolları olarak çevre konusunda üzerlerine düşeni yapmayı hem ahlaki hem de siyasi bir sorumluluk olarak gördüklerini aktaran Ercan, "Çünkü kadının eli değdiği yeri güzelleştirir. Kadınlar olarak hem evimizin hem mahallemizin hem de yaşadığımız şehrin çevre düzenine, temizliğine, tabiatına sahip çıkıyoruz. Tabiat bize ait değil, biz tabiata aitiz. O yüzden tabiata zarar vermek, aslında kendi varlığımıza zarar vermektir. O halde bugün hep birlikte bir söz verelim: Bir daha plastik torbayı düşünmeden kullanmayacağız. Bir daha çöpümüzü ayrıştırmadan atmayacağız. Bir daha gereksiz su akıtmayacağız. Bir anne olarak çocuğumuza, bir öğrenci olarak arkadaşlarımıza, bir komşu olarak mahallemize bu bilinci aşılayacağız. Unutmayalım, bir kişinin attığı küçük bir adım, milyonlarca insanın bir araya gelmesiyle dev bir dönüşüme yol açar. Biz inanıyoruz ki sürdürülebilir çevre, güçlü bir gelecek demektir. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli miras temiz bir hava, sağlıklı bir toprak, yaşanabilir bir çevredir" açıklamasında bulundu.

Programa AK Partili vekiller, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve partililer katıldı. - ANKARA