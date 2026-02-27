AK Parti Genel Sekreteri İnan muhalefete yüklendi: O günleri geri getiremeyeceksiniz - Son Dakika
27.02.2026 23:07  Güncelleme: 23:20
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa İftarı programında konuştu. İnan, Ramazan ayı, kamusal alanda ibadet özgürlüğü ve laiklik tartışmalarına değinerek önemli mesajlar verdi. İnan, 28 Şubat uygulamalarını hatırlatarak, ''O günleri geri getiremeyeceksiniz'' mesajı verdi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa İftarı programında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda konuşan İnan, özellikle Ramazan ayı, kamusal alanda ibadet özgürlüğü ve laiklik tartışmaları üzerinden sert mesajlar verdi.

"RAMAZAN AYINI KAMUSAL ALANDA YAŞAYACAĞIZ. GÜCÜNÜZ YETİYORSA ENGEL OLUN."

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde Ramazan ayı üzerinden yürüyen tartışmalara değinen İnan, şu ifadeleri kullandı: "Sonda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim: Biz Ramazan ayını kamusal alanda yaşayacağız. Öyle hayalinizdeki gibi gizli saklı çekinerek yaşamayacağız. İş yerlerimizde yaşayacağız. Okullarımızda yaşayacağız. Mahallelerimizde yaşayacağız. Buna engel olamayacaksınız.

Hiç hayal kurmaya girişmeyin. Boş yere bildiri mildiri yazmayın, imzalamayın, elinizi yormayın. Bu millet izzetli bir millet. Bu millet onurlu ve şerefli bir millet. İbadetini nasıl yapacağını size mi soracak? Evlatlarımız en güzel ilahileri söyleyecek ve dinleyecek. Bu yurt, bu topraklar Anadolu, İslamla şereflendi. 1500 yıl geçti. Bu ülke müslüman bir ülke. Bu millet müslüman bir millet. Farklılıklarımız da zenginliklerimiz."

İnan, başörtüsü yasaklarından katsayı uygulamasına, 28 Şubat sürecinden parti kapatma davalarına kadar geçmiş dönem uygulamalarını hatırlatarak, "O günleri geri getiremeyeceksiniz" mesajı verdi.

"KURAN KURSLARINA YAŞ SINIRI KOYDUĞUNUZ O 28 ŞUBAT GÜNLERİNE BENZEMEZ"

Konuşmasında 28 Şubat sürecine atıf yapan İnan, şu ifadeleri kullandı: "Kuran kurslarına yaş sınırı koyduğunuz o 28 Şubat günlerine benzemez. Başörtülü hanım kardeşlerimizi üniversite kapılarında ağlattığınız günlere benzemez. Sözde bildirilerinizle yürüyüşlerinizle o günleri geriye getiremeyeceksiniz. Şimdi bizim evlatlarımız camilere sığmıyor.He şunu da söyleyeyim. Ramazan ayını nasıl yaşadıysak Ramazan Bayramı'nı da aynı coşkuyla kutlayacağız. Ondan sonra Kurban Bayramı'nı da kutlayacağız. Bakın AK Parti Genel Sekreteri olarak konuşuyorum bunları. Parti kapatma davası açsanıza. Zamanında açmadınız mı? Kapatmadınız mı?"

İnan, savunma sanayii alanındaki gelişmelere de dikkat çekerek, "O gün irticacı dedikleriniz bugün dünyaya son teknoloji insansız hava aracı satıyor. Çatlasanız da patlasanız da satıyor" dedi.

"HER TÜRLÜ SAPKINLIĞI KAMUSAL ALANDA GÖRÜNÜR KILARKEN, MÜSLÜMANLARIN İFTAR SOFRASINDAN RAHATSIZ OLMANIZIN ADI LAİKLİK DEĞİLDİR"

Laiklik tartışmaları üzerinden muhalefete yüklenen İnan, şu değerlendirmede bulundu: "Her türlü marjinal ideolojiyi, her türlü sapkınlığı kamusal alanda görünür kılarken, Müslümanların iftar sofrasından rahatsız olmanızın adı laiklik değildir. Milletin inancını tehdit gibi gören, kendi kültürel kodlarını tek doğru sayan bir tahakküm anlayışınıza izin vermeyeceğiz."

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 2028 seçimlerine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nın kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurgulayan İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda teşkilatların ve üyelerin güçlü bir irade ortaya koyduğunu ifade etti.

İnan, "Cumhur İttifakı olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için Edirne'den Hakkâri'ye kadar 11 milyon üyemizle kenetlenmiş durumdayız. Onu yeniden milletimizin iradesiyle aday göstermek için önümüze konulan tüm engelleri, tüm barikatları birer birer aşacağız" dedi.

AK Parti Antalya teşkilatının güçlü yapısıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürümeye devam edeceğini belirten İnan, konuşmasını yoğun alkışlar eşliğinde tamamladı.

Eyyüp Kadir İnan, Milletvekili, Politika, 28 Şubat, AK Parti, Antalya, İzmir, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • blackstyle man blackstyle man:
    Bravo başkan ağzına sağlık. Gereken cevabı vermişsin. Anlamazlar bunlar ama yine de belki bir oturup düşünme fırsatı yaratmışsın beyninin arka lobuyla yaşayanlara. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
