AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül: Türkiye, Filistin\'in Yanında Yer Almaya Devam Ediyor

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye'nin, tüm diplomatik imkanlarıyla Filistin'in, insanlığın, mazlumların yanında yer almaya devam ettiğini söyledi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a yapacağı ziyareti anımsatarak, Sisi'nin meşruiyetini tekrar nasıl kazandığı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaya, "Türkiye'nin, Mısır'ın NATO toplantılarına katılımına koyduğu veto 2020'de kaldırılmış; Akdeniz'deki enerji denkleminde Mısır halen Yunanistan ile beraber karşı bir ittifakın parçasıyken ve yine Mısır Filistin halkına ait doğal gaz rezervlerinin pazarlanmasında İsrail ile işbirliği içerisindeyken ne oldu da 'Sayın Sisi' oldu? Değişen, iktidarın, özellikle dış politikada sıklıkla karşımıza çıkan zikzaklı siyasetidir." dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TÜİK verilerine göre geniş tanımlı işsizlik oranının 2023 Aralık ayında yüzde 24,7 olarak açıklandığını hatırlatarak, normal işsizlik verileri gerçek işgücü durumunu yansıtmadığı için "atıl işgücü" verisinin yayınlandığını savundu.

Usta, "İşgücünün dörtte birinin çalışmaması çok vahim bir durumdur. Dolayısıyla politikaları ona göre düzenlemek gerekir. Yanlış politikalar, ekonomideki sıkışma, işsizlik oranlarını ciddi bir şekilde artırıyor." diye konuştu.

İktidarın, yerel seçimler bağlamında vaatlerde bulunduğunu belirten Usta, iktidarın, 22 yıldır ülkeyi yönettiğini unutmaması gerektiğini ifade etti.

"Hain saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacak"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhur İttifakı ve AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayının seçim çalışmaları esnasında yapılan ve ülke demokrasisini hedef alan silahlı saldırıyı lanetledi.

MHP'nin, 55 yıldır milletin milli ve manevi değerlerinin tamamını esas alarak siyasal ve toplumsal merkezin temsilcisi olduğunu kaydeden Akçay, "Milliyetçilik, bize göre, halka dayalı, demokrasiyi esas alan bir dünya görüşü olması nedeniyle ırkçılığı ve otoriter sistemleri kökünden reddediyoruz. Demokrasiyi, milli egemenliği, milli kültürü, insan onurunu, karşılıklı saygıyı, adil ve eşit paylaşımı esas alıyoruz ve 85 milyon vatandaşımızı bir ve eşit görüyoruz. Milliyetçilik ile demokrasiyi ikiz kardeş olarak kabul ediyoruz. Dik baş, tok karın, mutlu yarın diyoruz. Yeni yüzyılda Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, İzmir'de bugün sabah saatlerinde bazı basın mensuplarının gözaltına alındığını söyleyerek, "çok uzun süredir basının taassup altında olduğunu" öne sürdü.

Koçyiğit, bazı hasta hükümlülerin cezaevinde tutulmasını eleştirdi.

"Bugün ben çiftçileri, traktörlerini düşünüyorum"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya'daki sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşa Allah'tan rahmet, felaketten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü Samet Güdük'ün, makamında gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybettiğini anımsatan Başarır, başsağlığı temennisinde bulundu.

Başarır, "Maalesef son üç günde 3'üncü silahlı saldırı... Mecliste uzun süredir bireysel silahlanmadaki artışı, silahla yaralanmaları, ölüm olaylarını gündeme getirdik. Daha geçen hafta bir Meclis araştırması istedik ama maalesef Meclis, iktidar buna kayıtsız kalıyor." ifadelerini kullandı.

Başarır, motorindeki fiyat artışına işaret ederek, şunları kaydetti:

"14 Mayıs 2023'te Ankara'da motorinin fiyatı 19 lirayken şu anda 45,68 lira; benzinin litresi 20 lirayken şu anda 40 lira. Üzülerek söylüyorum; o gün, seçimlerde bir traktörün 120 litrelik deposu 2 bin 279 liraya dolarken bugün 5 bin 482 liraya doluyor, yaklaşık 3 bin liraya yakın bir zam geldi. Bugün ben çiftçileri, traktörlerini düşünüyorum; her gün iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Seçimden sonrasını düşünemiyorum, seçimden sonra rekor bir şekilde zamlar gelecek yani eğer bir ülkede seçimden bugüne mazot 2,5 kat artmışsa oturup iktidarın bir hesap vermesi gerekiyor."

"Yıl sonuna kadar 200 bin konutu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini anımsatarak, ailesine, teşkilatına başsağlığı, Allah'tan rahmet diledi.

Gül, Antalya'da vatandaşların sel felaketinden etkilendiğini anımsatarak, hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, Antalya'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

6 Şubat depremlerinin birinci yılına girildiğini hatırlatan Gül, afetlere karşı dirençli şehirlerin, şimdiye kadar olduğu gibi önemli başlıklar arasında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Gül, "İmar hukukunu bir anayasal düzeye çıkararak bu konuda anayasal güvence içerisinde yaşam hakkının tüm yönleriyle güvence altına alınmasını yine hep birlikte Gazi Meclisimizde gerçekleştirmeyi ümit ediyorum. Bu konuda da tüm partilerle mutabakat içerisinde olacağımıza inanıyorum çünkü yaşam hakkı, afetlere karşı mücadele siyaset üstü bir konu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın depremden etkilenen illere bizzat giderek vatandaşlara ve hak sahiplerine konutlarının teslimini yaptığını anlatan Gül, "İki ay içerisinde 75 bin konutu ve yıl sonuna kadar 200 bin konutu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz, 387 bin hak sahibini sıcak yuvalarına kavuşturacağız. Bir vatandaşımız dahi dışarıda kalmayıncaya, sıcak güvenli yuvasına ulaşıncaya kadar vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımının bütün dünyanın gözü önünde devam ettiğini vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Son günlerde Mısır sınırındaki Refah kentine yönelik İsrail'in yapmış olduğu saldırıda da hayatını kaybeden onlarca Filistinli var, yüzlerce yaralı var. İnsani yardımları da engelleyen bu soykırıma, İsrail'in bu tutumuna karşı yine bir kez daha insanlığın, iyilerin kazanması hususundaki çağrımızı yineliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'da da yine Filistin önemli bir gündemi olacak. Türkiye, tüm diplomatik imkanlarıyla Filistin'in, insanlığın, mazlumların yanında yer almaya devam etmektedir."

Gül, Filistin'in bir imtihan kağıdı olduğunu ve tüm insanlığın bu sınavdan başarıyla çıkmasını ümit ettiğini dile getirdi.