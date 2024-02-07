AK Parti Grup Başkanvekili: Asrın felaketini dayanışmaya dönüştürdük

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Asrın felaketini, asrın dayanışması ve asrın birlikteliği haline hep birlikte getirdik. 'Acılar paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır' ilkesini bu depremde ortaya koyduk." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, 6 Şubat depremlerine değinerek deprem konusunu siyaset üstü bir sorun olarak ele aldıklarını dile getirdi. Şahin, bu konuda parti olarak kendilerine düşen sorumlulukları eksiksiz olarak yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunduğunu aktaran Şahin, "Bölgede yeterli konut yapılamıyor. İktidar, bir yıl içerisinde 180 bin konutun teslim edileceği sözünü verdi ancak bir yılın sonuna geldiğimizde 50 bin konut bile teslim edilemedi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da yaptığı konuşmayı aktaran Şahin, "Deprem üzerinden kimsenin siyaset yapmasını doğru bulmuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı 'Merkezi yönetim ile yerel yönetim el ele vermezse o şehre hizmet gitmez' diyor. Gerçekten çok talihsiz bir açıklama." ifadelerini kullandı.

"AK Parti, açılan yaralara maalesef merhem olamamıştır"

?İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen halen konteynerlerde, çadırlarda ve gidecek yeri olmadığı için orta hasarlı evlerde kalan vatandaşların imkansızlıklar içerisinde yaşadığını kaydetti.

Dervişoğlu, "AK Parti iktidarı, depremde canını yitirenlerin geride bıraktıklarına sahip çıkamamış, açılan yaralara da maalesef merhem olamamıştır. 'Biz bu büyük milletin sesi olacağız, kimsesizlerin kimi olacağız' diye yola çıkanlar, insanlarımızı kaderlerine terk etmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerini aktaran Dervişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı, Hatay halkını 'Yerel yönetim genel idareyle uyumlu olmazsa şehir kalkınamaz' diyerek adeta tehdit etmiş, yaşanan acılara ayrıştırıcı bir dille mukabelede bulunmayı marifet addetmiştir." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden hemen sonra devletin tüm imkanlarıyla bölgede seferber olduğunu belirtti.

Başta arama-kurtarma çalışmaları olmak üzere gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçların kısa sürede karşılandığını dile getiren Bülbül, bölgede müdahale çalışmaları kapsamında 650 bin personelin özveriyle çalıştığını, 3,5 milyonu aşkın vatandaş bölgeden tahliye edilirken, 1 milyondan fazla vatandaşın da kamu misafirhaneleri ve yurtlara yerleştirildiğini anlattı.

Bülbül, 2 milyon 302 bin binada hasar tespit çalışmalarının yapıldığını ve enkaz kaldırma işlemlerinin de yüzde 90'ının tamamlandığını belirterek, "Şimdiye kadar 350 bini aşkın konutun yapımına başlanmıştır. Yapımına başlanan konutların 41 bini tamamlanmış ve vatandaşımıza teslim edilme aşamasına gelmiştir. Bu sayının önümüzdeki iki ay içerisinde 75 bine çıkacağı ifade edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de 6 Şubat depremlerine işaret ederek, bu haftaki grup toplantılarını deprem bölgesinde yaptıklarını ve insanların sokaklarda "unutmayacağız, affetmeyeceğiz, helalleşmeyeceğiz" diye haykırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerine değinen Temelli, depremzedeler üzerinden seçim hesabının yapıldığını savundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 6 Şubat depremlerinin yaşandığı ilk günde vatandaşların yanında oldukları gibi, depremin birinci yıl dönümünde de deprem bölgesine giderek vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirtti.

İktidarı bir yıldır takip ettiklerini dile getiren Başarır, "Üzülerek söylüyorum ki bir yıl boyunca devlet, iktidar vadettiği birçok şeyi yapmamış. Yollar, ulaşım, konut, beslenme, internet sayabileceğimiz birçok temel insan haklarının getirdiği olanaklar depremzedelere verilmemiş. Cumhurbaşkanı, bir yıl içerisinde deprem konutlarını teslim edeceğini vadetti ancak bunun yüzde 5'ine yakınını yapabildi." ifadelerini kullandı.

Başarır, depremin neden olduğu acılar üzerinden siyaset ve seçim kampanyası yürütülmemesi gerektiğini vurguladı.

"Asrın felaketini, asrın dayanışması haline getirdik"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yapılan terör saldırısını lanetleyerek, hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Akbaşoğlu, 6 Şubat depremlerinin 500 atom bombası büyüklüğünde tahrip edici bir etkiye sahip olduğunu söyledi.

Depremin ilk anından itibaren hükümetin, devletin bütün kurum ve kuruluşlarını harekete geçirdiğine dikkati çeken Akbaşoğlu, "Tarihin en büyük kurtarma operasyonuna şahit olduk. 65 bin arama-kurtarma ve profesyonel ekibiyle büyük bir mücadeleye hep beraber şahit olduk. Asrın felaketini, asrın dayanışması ve asrın birlikteliği haline hep birlikte getirdik. 'Acılar paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır' ilkesini bu depremde ortaya koyduk." dedi.

Deprem bölgesinde yaptıkları hizmetleri anlatan Akbaşoğlu, büyük bir seferberlik duygusuyla hareket ettiklerini söyledi.

Akbaşoğlu, "Şubat ayı içerisinde 46 bin konutu, 46 bin aileye teslim ediyoruz. Mart ayı içerisinde 75 bin konutu, 75 bin hak sahibi aileye teslim edeceğiz. Yerinde dönüşümle ilgili 255 bin hak sahibi başvurusu söz konusu. Bu rezerv alanlarında 207 bin konutun inşası devam etmekte. İhaleye çıkarılanla beraber toplamda 307 bin konut, 11 vilayetimizde şu anda ihale ve inşa aşamalarıyla vatandaşlarımıza teslim edilecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sözlerinin çarpıtıldığını dile getiren Akbaşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerinin çarpıtılarak değerlendirmeler yapıldığı çok açık bir şekilde görülüyor. Ama söylendiği gibi değil aktarımlar." dedi.

Cumhurbaşkanın "bize oy yoksa hizmet yok" şeklinde bir ifade kullanmadığını dile getiren Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

"Siz, söylenmemiş bir sözü iftira olarak ortaya koyuyorsunuz. Cumhurbaşkanımıza iftira atıyorsunuz. Cumhurbaşkanımız, 'Hatay, kamu yatırımlarını noksansız alsa da maalesef, yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkarmakta zorlanan bir şehrimiz' diyor. Yani yerel yönetimlerle merkezi yönetimin iş birliğini ortaya koyuyor açık bir şekilde. Muhalefetin bu konuşmaları bildiği halde çarpıtması bir acziyetin, tükenmişliğin ifadesidir. Kendi uydurdukları yalanlar üzerinden bir siyaset inşası acziyetinin itirafı olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Hatay Defne'de depremden hemen iki ay içerisinde Defne Devlet Hastanesini Hataylıların hizmetine sokan biziz."

Akbaşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin sözlerinin de cımbızlanarak çarpıtıldığını, Bakanın evini teslim alan bir vatandaşın teşekkürünü aktardığını kaydetti.

Saadet Partisi'nin grup önerisinin oylamasında karar yeter sayısı bulunamadı

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi.

Genel Kurulda, Saadet Partisi'nin "6 Şubat depremleri sonrası görülen ihmallere" ilişkin grup önerisi görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, "Bu depreme 'asrın felaketi' diyorsunuz değil mi? Asrın felaketi falan değil; asrın felaketi deprem olmadan önce buralarla ilgili hazırlığın yapılmamasıdır." diye konuştu.

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, 6 Şubat depremlerinden sonra devlet ve milletin seferber olduğunu, son hak sahibi evine kavuşuncaya kadar deprem bölgesinde çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Depremden etkilenen illerden göç edenlerin geri dönmeye başladığını aktaran Uslu, depremden 20 gün sonra Adıyaman'dan 213 bin kişi, Hatay'dan 700 bin kişi göç ederken, dün yayımlanan nüfus istatistiklerine göre bu şehirlerin nüfuslarının eski sayılarına geldiğini anlattı.

Saadet Partisi'nin grup önerisinin oylanmasında üç kez karar yeter sayısı bulunamaması üzerine TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.