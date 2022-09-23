AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de açılışa katıldı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de açılışa katıldı Açıklaması

23.09.2022 18:00
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de açılışa katıldı Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Türkiye'nin büyümesinden herkesin gurur duyması lazım. Artık Türkiye'de sağcı-solcu kavgası yok. Bugün Türkiye'de, Türkiye'nin büyümesinden gurur duyanlar ve duymayanlar kavgası var." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, " Türkiye'nin büyümesinden herkesin gurur duyması lazım. Artık Türkiye'de sağcı-solcu kavgası yok. Bugün Türkiye'de, Türkiye'nin büyümesinden gurur duyanlar ve duymayanlar kavgası var." dedi.

Turan, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kapalı pazar alanında düzenlenen İda Koyun Keçi Panayırı'nın açılışında, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

Böyle olmasa ülkeye yönelik oyunların, darbe girişiminin, iftiraların, kavgaların püskürtülemeyeceğini belirten Turan, "Türkiye güçlü olmasa, 50 yıldan beri kapalı olan Kıbrıs'ımızın Kapalı Maraş'ı 'Açık Maraş' olabilir miydi? Türkiye güçlü olmasa Ermenistan'ın zulmü altındaki Karabağ bugün özgür olabilir miydi? Mavi Vatan'da, diğer çalışmalarda Türk bayrağı gururla dalgalanabilir miydi?" diye konuştu.

Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetlerin son dönemde Çin ve ABD'deki temaslarına değindi.

Türkiye'nin gücünün en güzel fotoğraflarından birinin Çin'de görüldüğünü anlatan Turan, devletin Şanghay'daki duruşundan gurur duyduğunu dile getirdi.

ABD'nin New York kentindeki Türkevi'nde devlet ve hükümet başkanlarıyla, bakanlarla görüşmeler yapıldığını hatırlatan Turan, şunları kaydetti:

"Bundan gurur duymayanlar olabilir. Türkiye'nin büyümesinden herkesin gurur duyması lazım. Artık Türkiye'de sağcı-solcu kavgası yok. Bugün Türkiye'de, Türkiye'nin büyümesinden gurur duyanlar ve duymayanlar kavgası var. Türkiye'de, emperyalizmin yanında olanlar ve olmayanlar kavgası var. O yüzden Türkiye'nin önünü açacağız, ülkemizi hep beraber büyüteceğiz. Halkımızın dertlerine omuz vermek için çözüm üretmek için çalışacağız. Zaman zaman rüzgar sert esiyor, essin. Rüzgara sert eserse söğüt düşünsün, çınara bir şey olmaz. O yüzden yürümeye, rüzgara rağmen dik durmaya devam edeceğiz."

Turan, organizasyonda emeği geçenlere, Çanakkale ve çevre illerden gelen üreticilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan etkinlikteki stantlar gezildi.

Programa, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Bayramiç Kaymakamı Alper Taş, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, AK Parti İl Başkanı Naim Makas ve diğer davetliler katıldı.

Çanakkale Valiliği, Bayramiç Ziraat Odası, Çanakkale İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Çanakkale Ticaret Borsası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bayramiç Belediyesi ve TKDK İl Koordinatörlüğünün sponsorluğunda düzenlenen İda Koyun Keçi Panayırı, 25 Eylül pazar günü sona erecek.

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Kaynak: AA

Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de açılışa katıldı Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de açılışa katıldı Açıklaması - Son Dakika
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