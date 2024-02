Politika

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum Çekmeköy'de

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum:

"İlk iş olarak CHP'li İBB yönetiminin hafriyat döktüğü, Çekmeköy, Kirazlıdere, Güngören, Aydınlar, Taşdelen, Yenidoğan metro hattını süratle yeniden başlatacağız"

"Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız. Arada bir İstanbul demeyeceğiz. 7 gün 24 saat belediyecilik yapacağız"

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz:

"Bir insanı gençler, büyüklerimiz sevdiyse o insanın sırtı yere gelmez"

İSTANBUL - Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, STK temsilcileri, iş adamları ve iş kadınları, kanaat önderleri ve muhtarlarla buluştu. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Bir insanı gençler, büyüklerimiz sevdiyse o insanın sırtı yere gelmez. Yolunuz açık olsun başkanım" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, STK temsilcileri, iş adamları ve iş kadınları, kanaat önderleri ve muhtarlarla buluştu. Çekmeköy nikah sarayında gerçekleşen ve kahvaltı yemeği ile başlayan program, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın konuşmalarıyla devam etti.

Selamlama konuşması yapan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "İnşallah aday demiyorum İstanbul'umuzun 1 Nisan'daki Belediye Başkanı çok değerli Murat Kurum Başkanım diyorum. Çok fazla sözlerimi uzatmayacağım, çünkü bugün asıl dinlemeye geldiğimiz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Kurum'dur. Sayın başkanım, kıymetli hemşehrilerim her yerde söylüyorum; bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başında bundan 5 yıl evvel Çekmeköy, Aydınlar, Cumhuriyet, Soğukpınar, Güngören, Taşdelen ve Sultançiftliği'nden devam eden Yenidoğan, Sancaktepe, Sultanbeyli metrosunu durduran bir yönetim var. Ama bugün bu salonda Murat Kurum diyor ki; Allah nasip eder bu millet eğer bana bu mazbatayı alma şerefine lütfederse, inşallah 31 Mart'tan sonra ilk icraatlarımdan bir tanesi Çekmeköy Taşdelen Metrosu'na ve çileye dönüşen Taşdelen Kavşağı'nın çalışmalarına başlamak olacaktır. Bunun yanı sıra mevcut emniyet binamızın olduğu yeri de kapsayan bir yaşam alanı gençlik meydanı ve yer altı otoparkı ile mevcut İBB yönetimin yarım bıraktığı Alparslan Türkeş Kültür Merkezi'ni de tamamlamanın sözünü veriyor başkanımız. Şimdi buradan soruyorum; Çekmeköy'e yapılan metro hattına kılçık deyip toprakla dolduranlarla mı, yoksa bu şehre hizmet için geliyorum diyen Murat Kurum'la mı yola devam edeceğiz. Çekmeköy kararını vermiş başkanım bu şehrin şehremini siz olacaksınız. ve bizlerde 1 Nisan sabahına kadar durmaksızın sahada olacağız. İlçemizde 14 yıldır her zaman sahadayız, son dönemde ziyaretlerimde gençlerle muhabbet ettiğim ortamlarda size karşı muhabbetleri kıskanılacak derecede güzel. Her şeyi bir köşeye koyup şöyle diyorum; bir insanı gençler sevmişse bir insanı o eli öpülesi analar ve büyüklerimiz sevdiyse o insanın sırtı yere gelmez Allah'ın izniyle" dedi.

"Taşdelen'de her geçen gün daha da artan trafiği hızla çözeceğiz"

Çekmeköy için hazırladığı bazı projeleri 5 temel başlıkta paylaşan Kurum, "İstanbul Vizyonu'nu Türkiye Yüzyılı'mızdaki 10 temel başlıkta detaylı bir şekilde açıkladık. Çok yakında ilçelerimize dair projelerimizi de açıklayacağız dedik. Ahmet Poyraz başkanımızla beraber hazırladığımız projelerimizin bir kaçını burada paylaşmak istiyorum. İlk olarak Çekmeköy'de ki tüm trafik sorununu bitireceğiz. İlk iş olarak CHP'li İBB yönetiminin hafriyat döktüğü, Çekmeköy, Kirazlıdere, Güngören, Aydınlar, Taşdelen, Yenidoğan metro hattını süratle yeniden başlatacağız. Bıraktıkları bu kötü hatırayı hafızalardan sileceğiz. Çekmeköy'ün başı öne eğilmeyecek. İkincisi Taşdelen'de her geçen gün daha da artan trafiği hızla çözeceğiz. İBB'nin 5 yıldır hiçbir şey yapmayıp sadece algı ve reklamını yaptığı tünel kavşağını revize edeceğiz ve en kısa sürede Taşdelen'e kavuşturacağız. Üçüncü projemiz olarak Köprülü kavşağımız Nev Eser Konaklarının oradan trafiği yerin altına alacağız. Çekmeköy'ün iki yakasını tamamen birleştirip 12 bin metre kare bir meydan kazandıracağız. Böylelikle yolun iki yakası birbirine kavuşacak. Dördüncüsü Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 2. Köprüye giden bağlantı yolunda Alemdağ - Çatalmeşe çıkışını vereceğiz. Çekmeköy'ün içine trafik sokmadan gerek TEM gerekse Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlantıyı sağlamış olacağız.

Beşincisi olarak Çekmeköy Belediyesi gençlerimize 5 bin lira burs veriyordu. Burada gençlerimizle bir araya geldiğimizde bizden talepleri oldu. Gençlerimiz bizim okulumuzda spor salonu yok, yapar mısınız dedi. Biz hemen talimatı verip 2 okulumuza spor salonunu kavuşturduk. Okul açıldığında o gençlerimizle beraber olacağız. Gençlerimiz bize belediyemiz burs veriyor ama artsa iyi olur dediler. Orada Ahmet başkanımla bir karar alıp bursumuzu 7 bin TL'ye çıkardık. Biz 7 bini de gençlerimiz için az görüyoruz. 1 Nisan'dan itibaren İBB olarak, gençlerimizin burs miktarını 10 bin liraya çıkaracağız. Her yıl da bu rakamı arttıracağız" dedi.

"Mevcut İBB yönetiminin kullandığı dil, hiçbir CHP'li hemşerimiz tarafından tasvip edilmiyor"

Mevcut İBB yönetiminin sözde gösterdikleri azmi icraatta gösteremediklerini vurgulayan Kurum, "Herkes sokaklarda bizim bu vizyonumuzu, bu projelerimizi, yatırımlarımızı konuşuyor. Buradan, CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimize ve hemşerilerimize seslenmek istiyorum. Ben CHP'li kardeşlerimizin de oyuna talibim. Ama yanlış anlaşılmasın, bu asla öyle kuru kuruya bir talep değil. Bu talep tek taraflı bir şey değil, tam aksine karşılıklı bir gönül sözleşmesi olacak. CHP'li kardeşlerimizle, gittiğimiz her yerde hakikaten çok samimi, içten sohbetlerimiz oluyor. Mevcut İBB yönetiminin kullandığı dil, hiçbir CHP'li hemşerimiz tarafından tasvip edilmiyor. Beni durdurup konuşan CHP'li kardeşlerimiz bana genelde şöyle dediler: "Ya Murat bey, bizim adayların sizden farkı nedir? Siz belediyecilikte çok iyisiniz, bizimkiler bir türlü bu seviyeye çıkamıyor?" Bu sözleri duyunca, rakibimiz kötülendi diye sevinmemiz gerekmez. Ben bu duruma, CHP'li dostlarımız adına çok üzülüyorum. Neden üzülüyorum biliyor musunuz? Şimdi CHP'li halkımız, İBB yönetimin başarılı olmasını istemezler miydi? Şöyle gururla, oy verdikleri insanların icraatlarını anlatmak istemezler miydi? 100 yıl konuşulacak bir eser yapsalardı da, CHP'li dostlarımız da gururla anlatsalardı, fena mı olurdu? Fena olmazdı ama bunlar iş dışında her işle uğraştıkları için yapamazlar. Çünkü hırsları, hesapları var. İstanbul'a dair planları, projeleri, hayalleri yok. Mevcut yönetimdekiler lafta, sözde gösterdikleri azmi işte, oluşta, icraatta gösteremediler. Boş vaatlerde gösterdikleri gayreti hizmette, eserde gösteremediler. Çamur atmada gösterdikleri kararlılığı, bu milletin derdine koşmakta gösteremediler. İşte ben bu yüzden CHP'ye gönül vermiş, sesimizin ulaştığı tüm hemşerilerimizden özellikle oy istiyorum. Gelin el ele verelim, bu gidişata dur diyelim diyorum. Sadece CHP'li kardeşlerimizi değil İstanbul sevdalı herkesi durmak bilmeyen gayretimizle, gururlandıracağız. İstanbulluların başı öne eğilmeyecek. Herkesin İstanbul'u için, her İstanbullunun oyuna, desteğine, duasına talibiz" şeklinde konuştu.

"Biz de kollar bir kere sıvandı mı bir daha geri sarılmaz"

Kollarını İstanbul için sıvadığını dile getiren Murat Kurum sözlerine şöyle devam etti:

"Hangi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarımız biliyor ki bizim sözlerimiz öyle kollarını boşa sıvayanların, rol yapanların verdiği sözlere benzemez. Biz de kollar bir kere sıvandı mı bir daha geri sarılmaz. Çünkü o kollar artık Murat'ın değil, milletin kolu olmuştur. O kollar gider afetzede kardeşlerimize sarılır. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Antalya'da, Kastamonu'da, Giresun'da ve daha birçok yerde 365 bin yeni yuva kurar. O kollar asrın felaketini yaşamış 11 ilimize derman olmak için uzanır. 3 ayda 180 bin yeni yuvanın inşasını başlatır. Şimdi bu kollar 25 yıllık bir tecrübeyle donanmıştır ve bir daha kapanmamak üzere, İstanbul için yeniden sıvanmıştır. İstanbul yeniden dirilişe geçene kadar, İstanbul yeniden yükselişe geçene kadar da asla kapanmayacaktır. Ellerimizi İstanbul'un tarihini değiştirecek 650 bin yeni, sıcak, güvenli yuvayı inşa etmek için birleştireceğiz. Yüreklerimizi belediyeden en ufak bir destek alamamış emeklilerimiz, yaşlılarımız, gençlerimiz için buluşturacağız. Gerçek ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için buluşturacağız."

"Yeni metrobüs ve otobüs hatlarıyla İstanbul'un her yerine kesintisiz ulaşımı başaracağız"

İstanbul için hedeflerinden ve vatandaşlar için desteklerinden bahseden İBB Başkan Adayı Kurum, "Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız. Arada bir İstanbul demeyeceğiz. 7 gün 24 saat belediyecilik yapacağız. İstanbul'da 650 bin yuvayı 5 yılda sizin için bitireceğiz. Satılmayacak kiralanacak 100 bin sosyal konutu 18 ayda tamamlayacağız. 328 kilometre metro hattını 5 yılda 650 kilometre yapacağız. 10 yıl sonra, bin 4 kilometreye çıkarıp İstanbul'daki trafik çilesini hep birlikte bitireceğiz. İstanbul'da metro gitmeyen tek bir ilçe bırakmayacağız. Ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşüreceğiz. Yeni metrobüs ve otobüs hatlarıyla İstanbul'un her yerine kesintisiz ulaşımı başaracağız. Gençlerimize, ulaşımda tam yüzde 40 indirim desteği yapacağız. 0-6 yaş arası çocuğu olan babalara da, çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı vereceğiz. İhtiyaç sahibi emeklilerimize, her ay 2 bin 500 TL destek ödemesi yapacağız. İlk kez iş kuracak kardeşlerimize tam 100 bin TL hibe desteği vereceğiz. Evlenecek kardeşlerimize 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapacağız. Biz istiyoruz ki 31 Mart akşamı Çekmeköy'ün kardeşi olalım. Bu anlayışla çalışacağız" ifadelerine yer verdi.