AK Parti ile MHP arasında ipler nasıl gerildi? İşte baş döndüren süreçte tüm olup bitenler - Son Dakika
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Politika

AK Parti ile MHP arasında ipler nasıl gerildi? İşte baş döndüren süreçte tüm olup bitenler

AK Parti ile MHP arasında ipler nasıl gerildi? İşte baş döndüren süreçte tüm olup bitenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP lideri Özgür Özel ve Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le bir araya gelmesi, sonrasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yaptığı açıklama MHP'de ciddi bir rahatsızlık yarattı. Bahçeli "Gerekirse ittifakı bitiririz" resti çekerken AK Parti "Yola devam" vurgusu yaptı. İşte takip edemeyenler için AK Parti-MHP gerilimine dair tüm olup bitenler...

13.06.2024 10:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önce CHP Genel Merkezinde Genel Başkan Özgür Özel daha sonra da öldürülen Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüşmesi MHP ile AK Parti arasındaki iplerin gerilmesine neden oldu. Bu görüşmelerin yankıları sürerken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Sinan Ateş cinayetiyle ilgili açıklaması gerginliği had safhaya çıkardı.

BAKAN TUNÇ NE DEDİ?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katılmak için Meclise gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin soruya Tunç, "1 Temmuz'dan itibaren de deliller mahkemede tartışılacak, bağımsız ve tarafsız yargımız bu konuda adaleti tecelli ettirecektir" şeklinde yanıt verdi.

AK Parti ile MHP arasında ipler nasıl gerildi? İşte baş döndüren süreçte tüm olup bitenler

BAHÇELİ'DEN ÇOK SERT AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayşe Ateş ile görüşmesi ve ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklama sonrası gözlerin çevrildiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sert bir değerlendirme geldi.

AK Parti ile MHP arasında ipler nasıl gerildi? İşte baş döndüren süreçte tüm olup bitenler
Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel'in görüşmesi öncesi yaptığı yüzüklü paylaşım büyük ses getirmişti.

İTTİFAKIN DAĞILABİLECEĞİNİ İMA ETTİ

Normalleşme adımlarının önünde kendilerini engel olarak görenlere "Hodri meydan" diyen Bahçeli, "Bu kapsamda siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet Milliyetçi Hareket Partisi bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa bu konuda da geniş bir ittifak husule gelmişse, bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakarlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır" sözleriyle Cumhur İttifakı'nın dağılabileceğini ima etti.

AK Parti ile MHP arasında ipler nasıl gerildi? İşte baş döndüren süreçte tüm olup bitenler

AYŞE ATEŞ İÇİN "KAPI KAPI GEZDİRİLEN" İFADESİNİ KULLANDI

Açıklamasında isim vermeden Sinan Ateş'in eşine de göndermede bulunan Bahçeli, "İddianamesi hazırlanan bir cinayet davası üzerinden de Milliyetçi-Ülkücü Hareket'e yönelik itibar suikastının yaygınlaşması, bu suikasta refakat eden kimi isimlerin sürekli parlatılması, dahası kapı kapı gezdirilmesi, ekran ekran dolaştırılması, bir hak ve hukuk arayışından öte iç huzur ve barış ortamını zehirlemeye tam teşebbüstür. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur davanın 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak duruşmasında mutlaka hazır bulunacak, karanlık oyunlarla ve bu oyunların figüranlarıyla Türk yargısının huzurunda hesaplaşacaktır" dedi.

AK Parti ile MHP arasında ipler nasıl gerildi? İşte baş döndüren süreçte tüm olup bitenler

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTIRDI

Bahçeli'nin bu sözleri sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır" ifadelerine yer verdi.

AK Parti ile MHP arasında ipler nasıl gerildi? İşte baş döndüren süreçte tüm olup bitenler

FETİ YILDIZ'DAN İMALI SÖZLER

Cumhur İttifakı'nın geleceğiyle ilgili tartışmalar devam ederken gazeteci Hilal Köylü, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti'den, MHP'den Cumhur İttifakı'nı cilalayan, yücelten, büyüten açıklamalar yağıyor. Erdoğan da 'Anca beraber kanca beraber' diyecek. Ötesi yok. İttifak, Erdoğan'la Bahçeli'nin ortak eseri" yorumunda bulundu. Hilal Köylü'ye yanıt, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan geldi. Köylü'nün paylaşımını alıntılayan Yıldız, "Kıyafetiniz güzel, çok da yakışmış. Siyasi değerlendirmeleriniz için aynı şeyi söyleyemem" ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Yılmaz Tunç, Sinan Ateş, Özgür Özel, Ayşe Ateş, AK Parti, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti ile MHP arasında ipler nasıl gerildi? İşte baş döndüren süreçte tüm olup bitenler - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Ali null: OLAN YİNE EMEKLİ VE ASKARİ ÜCRETLİYE OLACAK ALLAH İÇİN ORTALIGİ KARIŞTIRMAYINYA 8 1 Yanıtla
  • İhsan Terler: ASKERİ ve ASKARİ değil ASGARİ olsa gerek 2 0 Yanıtla
  • Mehmet şirin Kurtbey21: yalan dunya 1 0 Yanıtla
  • Mehmet şirin Kurtbey21: heri dunya 0 1 Yanıtla
  • Ali null: ŞU SUNU DEMIŞ BU BUNU DEMİŞ YİNE ORTALIK KARIŞIYOR OLAN YİNE EMEKLİ VE ASKERİ ÜCRETLIYE OLACAK GÖRÜN BAK 0 0 Yanıtla

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