AK Parti ile MHP bayramlaştı

Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti'de siyasi partiler arası bayramlaşma gerçekleşti.

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen bayramlaşma töreni ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi ve heyetinin ağırlanmasıyla başladı. AK Parti siyasi partiler arası bayramlaşma heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Necmettin Erkan, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Rukiye Toy ve Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Abdullah Uçan yer aldı. MHP heyetinde ise MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel Başkan Başdanışmanı MYK üyesi Esma Özdaşlı ve MYK üyesi Şahin Kartal yer aldı.

Heyetlerin bayramlaşmasından sonra konuşan Genel Başkan Yardımcısı Uygur, "Maalesef Gazze'den gelen bu üzüntü verici haberlerle soykırımcı İsrail devleti bayramlıklarını giymiş çocukları bayramda katletti. Biz tüm gücümüzle Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde zulme dur demeye soykırıma dur demeye en gür şekilde İsrail'in bakanlarının sözlerini yok sayarak hadsiz sözlerinin aksine daha güçlü ve gür şekilde daha adil bir dünya için, insanlığın yanında olmaya zulüm ve soykırımın karşısında en net şekilde durmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak da yine güçlü ve büyük Türkiye yolunda hedefimize emin adımlarla birlik ve beraberlik içinde milletimiz her bir ferdi için çalışmaya devam edeceğiz. Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bayramını tekrar tebrik ediyoruz" diye konuştu.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin bayram tebriklerini ileterek şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Genel Başkanımızın bayram tebriklerini iletiyoruz. Gerçekten acılı bir bayram idrak ediyoruz. İnsanlığın gözü önünde katliamlar devam ediyor. Mübarek günlerde bile katliama devam eden maalesef insanlık dışı uygulamaları sesini çıkarmayanların vicdanları kararmış vaziyette. Mübarek günlerin suyu hürmetine inşallah bu acıların son bulacak duamız o temennimiz o, mübarek günlerin huzuruna birlik ve beraberliğine kardeşliğine vesile olmasını temenni ediyoruz. İstanbul'da yürütülen bir soruşturma bahanesiyle sokaklar yeniden terörize edilmeye çalışıldı. Türkiye'nin huzur dinamiklenmeye gayret sarf ediliyor. Yaşadığımız bunca yıl acı tecrübeye rağmen görünen o ki meclisin 2. büyük siyasi partisi bunlardan gerekli dersleri halen çıkarmamış. Türkiye hepimizin bildiği demokratik bir hukuk devleti herkes yasaya ve anayasaya bağlı kalmak kaydıyla demokratik tepkisini tabi ki ortaya koyabilir ama bu haddini ve maksadını aşan bir noktaya eviriliyorsa güvenlik güçlerine asit atmaya kaldırım taşları söküp adeta katletmek için onlara baltalara kadar saldırmaya varılıyorsa bu maksadını aşan sinsi bir plan olduğunu görmek mümkün. Devşirilmiş, organize edilmiş toplulukların Sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem annesine yönelik çirkin sözleri gerçekten bütün millet vicdanında çok ciddi yankıya vesile olmuştur. Bunu kınadığımızı, lanetlediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Muhterem annemize de bir kez daha rahmet diliyorum. İnşallah bundan sonra idrak edeceğiniz bayram çok daha güzel günde."

"Hukuki delilleri ortaya koyanlar da yine kendi içlerinden kendi arkadaşları"

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir hukuk devleti, yargının bağımsız ve ortaya atılan iddianın da bir yolsuzluk iddiası olduğuna dikkat çeken Uygur ise, "İfadede edildiği gibi bu iddiayı ortaya atanlar, hukuki delilleri ortaya koyanlar da yine kendi içlerinden kendi arkadaşları tabii yargı bir hukuk devleti olmanın yargı olmanın gereğini yerine getirmiştir. Ama maalesef işte bir genel başkan sağduyusuz ve basiretinden, ferasetinden yoksun bir şekilde muazeneyi kaybetmiş bir şekilde toplumun dinamiklerini birbirine karşı kutuplaştıran her türlü her türlü sağduyu ve ferasetten yoksun her türlü provokasyona zemin hazırlayan toplumu kutuplaştıran toplumun değerlerine birbirine karşı getiren bir anlayışı kabul etmek, tasvip etmek mümkün değil. Bizim milletimiz sağduyu ve feraset sahibi" dedi.

"Türkiye bir hukuk devleti ve bir demokrasinin güçlü bir şekilde işlediği bir devlet"

Protestolarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum annesine küfür edildiğini ifade eden Uygur, "Cennet annelerin ayakları altındadır. Biz ona inanırız ve ayaklarının altı öpülesi anneler. Bu manada tabii ki bu da millet vicdanında hak ettiği karşılığı en şedid şekilde görmüştür. Bizim beklentimiz Türkiye bir hukuk devleti ve bir demokrasinin güçlü bir şekilde işlediği bir devlet. Bu manada buna saygı duyulup varsa bir itiraz bunu yargı mercilerinde yargı mecralarında öne sürmek ve dile getirmek gençleri provoke eden toplumu birbirine düşen düşüren yerli ve milli kaynaklarımıza ve ekonomimize bu kadar düşman bir tutum yurt dışındaki odaklara şikayete kadar kendi ülkesiyle, milletiyle barışık olmayan kendi değerlerine yabancı bir tutumu ve bu bakış açısını biz asla kabul etmiyoruz. 85 milyon milletimizin de her bir ferdi de buna sağduyu ve ferasetle de bu konuya yaklaşmaktadır" diye konuştu.

Uygur, "Bayramlar bildiğin beraberliğin, kardeşliğin, dayanışmanın, ayrıştırmaya çalışanlara inat milletimizi birbirinden ayrıştırmaya çalışanlara inat. Biz inşallah Cumhur İttifakı olarak milletimizi bütünleştirmeye bir ve beraber olmaya inşallah Allah'ın izniyle devam edeceğiz" dedi.

"İnşallah bu zoru beraber başaracağız"

Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin konuşan Ataman ise, "Çok iyi niyetli, samimi, sabırlı, gerçekten uzatılan bir el var. Bunu millet gerçekten yakinen takip ediyor. Bundan milletimizin kahil ekseriyeti ciddi şekilde memnuniyet sürüyor ve bu samimiyetle ifade ediyor. Tarihi fırsat inşallah kaçırılmaz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bu işi daha fazla ötelemeden bir mazeret ardına sığınmaksızın bu tarihi fırsat değerlendireceğiz. Bu iyi niyetten rahatsızlık duyan bu işi sabote etmeye dair çok özel gayretler olduğunu hep beraber takip ediyoruz ama buna rağmen inşallah bu zoru beraber başaracağız" şeklinde konuştu. - ANKARA