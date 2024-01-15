AK Parti, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi\'ni TBMM\'ye sundu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Güler, Meclis'te yaptığı açıklamada, kanun teklifinde 10 maddenin yer aldığını belirtti.

Pandemiyle başlayan, Rusya-Ukrayna savaşıyla devam eden küresel ekonomik daralmanın olumsuz etkilerinin Türkiye'de de hissedilmeye devam ettiğini kaydeden Güler, küresel ekonomik sıkışmanın etkilerini göstermeye başladığı ilk günden beri çalışanlardan işverenlere kadar bütün vatandaşları bu etkilerden uzak tutmaya çaba gösterdiklerini söyledi.

Bir yandan ücretleri artırırken diğer yandan da devlet olarak bu artışların işverene bir yük olarak yansımasını ve bu yükün de çalışanların işleri için bir risk oluşturmasını da engellemeye gayret ettiklerini belirten Güler, "Teklifimizde asgari ücret desteğinden kısa çalışma ödeneğine, kadınlarımızın ve gençlerimizin istihdam imkanlarının artırılması, işverenlere sağlanması planlanan desteklere kadar esasında sosyal devletin bir gereği olarak çalışanlarımızı ve işverenlerimizi korumaya yönelik bir dizi düzenleme yapmaya gayret ettik. Yani bir yandan çalışanlarımızın gelirlerini artırarak onları enflasyona ezdirmiyoruz, diğer yandan da işverenlerimizin yüklerini hafifleterek ücret artışlarının istihdama olumsuz bir etki yapmaması için de gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İşverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumalarını ve artırmalarını desteklemek amacıyla 2016'dan 2023 Aralık dönemi sonuna kadar her yıl asgari ücret desteği sağladıklarını hatırlatan Güler, "Düzenleme ile 5510 Sayılı Kanuna geçici madde eklenerek, 2024 yılı Ocak ila Aralık aylarında da istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere madde metninde belirtilen işverenlere finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 23.33 TL aylık 700 TL asgari ücret desteği sağlanması amaçlanmaktadır." bilgisini verdi.

Abdullah Güler şöyle devam etti:

"İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak uygulanan pasif iş gücü piyasası programlarının etkinliğinin artırılması için kısa çalışma gerekçelerine genel salgın durumunun eklenmesi ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanılması için gereken asgari prim ödeme gün sayısının 450 güne indirilmesi de amaçlanmaktadır. İlave istihdamın sağlanması ve özel politika gerektiren kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi olan işsizlerin istihdamının desteklenmesi amacıyla 2011 yılından bu yana uygulanan ve yüzde 55'i kadın olmak üzere yıllık ortalama 650 bin kişinin yararlandığı teşvik uygulamasına 31.12.2025 tarihine kadar devam edilmesi ve uygulamanın 31.12.2026 tarihine kadar uzatılması için Cumhurbaşkanı'mıza yetki verilmesi de amaçlanmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 6331 sayılı Kanun kapsamında iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme ve araştırma yapma, bilgi, belge ve numune alma, kanun kapsamındaki eğitim kurumları, ortak sağlık ve güvenlik birimleri, ekipman muayene kuruluşları, iş hijyeni ölçüm, test ve analiz laboratuvarlarına ilişkin inceleme, kontrol, denetim, yetki ve sorumluluğu da yargı kararlarının baz alınarak yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır."

"Önemli olan sürdürülebilirlik"

SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yapılacak zam konusunun bu teklife eklenip eklenmeyeceğine yönelik bir soruya Güler, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız çalışmalarını devam ettiriyor. Etki analizleri ve bütçe imkanlarını değerlendirmek suretiyle ortaya bir rakam çıktığı takdirde ki; önümüzdeki günlerde bir kabine toplantısı söz konusu olacak; burada netleştiğinde komisyon safahatında veya genel kurul safahatıyla beraber bu kanun metnine eklenmesi hususunu değerlendireceğiz." yanıtını verdi.

Oransal artışların, bütçe imkanlarının ve etki analizlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Güler, "Sürdürülebilirliktir önemli olan. Bunu sağladıktan sonra bunların hepsi masada değerlendiriliyordur. Ortaya çıkan net bir durum olmadığı için buradan herhangi bir şey söyleme imkanım yok." dedi.

Bakanların Genel Kurulu bilgilendirmesi

TBMM Genel Kurulunun gündeminin sorulması üzerine Güler, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Pençe Kilit Harekatı Bölgesindeki üs bölgelerine sızma girişimi ve sonrasında yaşanan çatışmalarla ilgili olarak Genel Kurulu bilgilendireceğini açıkladı.

Toplantının kapalı olup olmayacağı yönünde bir soru üzerine Güler, "Şu ana kadar herhangi bir değerlendirmemiz olmadı bu konuda. Kamuoyuyla paylaşılacak genel husustur. Öyle bir durum şu anda değerlendirme kapsamında değil." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanı Güler, daha sonraki günlerde de TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi'ndeki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile RTÜK üye seçiminin gerçekleşeceğini bildirdi.

Güler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, terörle mücadelenin hiçbir kesintiye uğramadan her alanda devam edeceğini vurguladı.

İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında başlatılan adli soruşturma

Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında başlatılan adli soruşturmaya yönelik değerlendirmesi sorulan Güler, "Toplum içinde ayrıştırıcı bir dil kullanan, nefret söylemi içeren maalesef kötülüğü ortaya koyan bir davranıştı. Buradan kınadığımızı ve reddettiğimizi, böyle bir davranışı asla kabul etmeyeceğimizi ifade etmek istiyoruz." dedi.

Avrupa'da İsrail'in zulmünü kınayan futbolcuların kadro dışı bırakılma, para cezası ve sözleşmesinin feshedilmesi gibi tehditlerle karşı karşıya kaldığını anlatan Güler, "Bu ikircikli davranışın karşısında şimdi utanmadan, sıkılmadan, zulmü, katliamları kutsayan, nefret söylemiyle bunu kötülük davranışı olarak ortaya koyan bir futbolcuya da hukuk sistemi içerisinde yapılması gereken yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.