AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, seçim şarkısını açıkladı. Seçim şarkısı olarak Azer Bülbül'ün "Çoğu Bitti Azı Kaldı" şarkısı tercih edildi.
Yerel seçimlere kısa süre kala AK Parti'de kritik gün geldi çattı. AK Parti, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde belediye başkan adaylarının bir kısmını açıklayacak.
AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı da belli oldu. Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a adaylığı tebliğ edildi.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de, 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde kullanılacak seçim şarkısını da açıkladı. Seçim şarkısı olarak ünlü sanatçı Azer Bülbül'ün sevilen eseri "Çoğu Bitti Azı Kaldı" şarkısı yeniden yorumlandı.
Tanıtım lansmanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında İstanbul'un da yer aldığı 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayını İstanbul'da açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan 46 belediye başkan adayını ise 15 Ocak'ta Ankara'dan duyuracak. İlçe belediye başkan adayları ise 15 Ocak'tan sonra belli olacak.
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