AK Partili vekilin eşine uyuşturucu rüşvetinden 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi

AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek'in eşi eski savcı Faruk Sarıoğlu, uyuşturucu dosyasında rüşvet verilmesine aracılık etmekten 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Sarıoğlu'na önce 6 yıl hapis cezası verdi, cezasını rüşvetin teşebbüs aşamasında kalması ve sabıkasız geçmişini göz önünde bulundurarak 2 yıl 6 aya indirdi.

CUMHURİYET SAVCISI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

2019 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesinde 1 ton 535 kilogram eroin yakalandı. Erzurum Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım, 1.5 ton eroin dosyasının soruşturmasını yürütürken yine Erzurum'da savcı olan Faruk Sarıoğlu tarafından eroin dosyasında adı geçenler lehine tacize uğramaya başladı. Savcı Yıldırım, meslektaşının taleplerini görmezden geldi, daha sonra da savcı arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Emine Zeybek

EMEKLİ OLDU, AK PARTİLİ VEKİLLE EVLENDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Faruk Sarıoğlu hakkında soruşturma yürürken emekliliğini istedi ve İstanbul'da avukatlık yapmaya başladı. Tarih 26 Eylül 2020'yi gösterdiğinde ise Hukuk Fakültesi'nden arkadaşı olan AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek ile ikinci evliliğini yaptı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 23 Kasım 2022 tarihinde eski savcı olan AK Partili vekilin eşiyle ilgili 'rüşvet vermek' suçundan şu cezayı verdi:

"Sanık Faruk Sarıoğlu'nun işlediği sabit olan rüşvet vermeye aracılık etme suçundan eylemine uyan TCK'nın 252/5 maddesinin yollamasıyla aynı kanunun 252/1 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararı ve failin kasta dayalı kusurunu ağırlığı dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle takdiren ve teşdiden 6 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşılmakla cezası ½ oranında indirilerek 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın sabıkasız geçmişi ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine değerlendirilmekle takdiren 1/6 oranında indirilerek 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına…"

"KARŞILIĞINDA NE İSTERSEN VERECEKLER"

İddianamede savcının savcıya yaptığı rüşvet teklifi şöyle yer anlatılıyor:

"Kardeş ben bu avukatların cep telefon numaralarını seninle konuştuktan sonra silip engellemiştim ama İstanbul'dan çok sevdiğim bir savcı arkadaşım vasıtasıyla yeniden bana haber gönderdiler. Senden tahliye etmeni ya da dava açmamanı istemiyorlar ama Saruhan kamyon şoförü ve Hacı diye 3 şüphelinin ifade tutanağını istiyorlar. Onlar zaten önemli evrak değil, yarın öbür gün dava açıldığında gizliliği de kalkacak, senin verdiğin bile belli olmaz, karşılığında ne kadar ne istersen verecekler, benden onu iletmemi istedi, ben de bir anlamda elçiyim, elçi demek de kötü ama işte 2-3 defadır arıyor, ısrar ediyor. Ben de sana söyleyeyim dedim, ya zaten bunu bana İstanbul'daki arkadaş böyle söyledi. İstanbul'da böyle şeyler çok yapılıyormuş, sorun bile olmuyormuş dediği için ben de sana ilettim…"