AK Partili vekilin eşine uyuşturucu rüşvetinden 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili vekilin eşine uyuşturucu rüşvetinden 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi

25.11.2022 00:33

AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek'in eşi eski savcı Faruk Sarıoğlu, uyuşturucu dosyasında rüşvet verilmesine aracılık etmekten hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, Sarıoğlu'na önce 6 yıl hapis cezası verdi fakat rüşvetin teşebbüs aşamasında kalması ve sabıkasız olması sebebiyle cezayı 2 yıl 6 aya indirdi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek'in eşi eski savcı Faruk Sarıoğlu, uyuşturucu dosyasında rüşvet verilmesine aracılık etmekten 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Sarıoğlu'na önce 6 yıl hapis cezası verdi, cezasını rüşvetin teşebbüs aşamasında kalması ve sabıkasız geçmişini göz önünde bulundurarak 2 yıl 6 aya indirdi.

CUMHURİYET SAVCISI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

2019 yılında Erzurum'un Aşkale ilçesinde 1 ton 535 kilogram eroin yakalandı. Erzurum Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım, 1.5 ton eroin dosyasının soruşturmasını yürütürken yine Erzurum'da savcı olan Faruk Sarıoğlu tarafından eroin dosyasında adı geçenler lehine tacize uğramaya başladı. Savcı Yıldırım, meslektaşının taleplerini görmezden geldi, daha sonra da savcı arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulundu.

AK Partili vekilin eşine uyuşturucu rüşvetinden hapis cezası verildi
Emine Zeybek

EMEKLİ OLDU, AK PARTİLİ VEKİLLE EVLENDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Faruk Sarıoğlu hakkında soruşturma yürürken emekliliğini istedi ve İstanbul'da avukatlık yapmaya başladı. Tarih 26 Eylül 2020'yi gösterdiğinde ise Hukuk Fakültesi'nden arkadaşı olan AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek ile ikinci evliliğini yaptı. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 23 Kasım 2022 tarihinde eski savcı olan AK Partili vekilin eşiyle ilgili 'rüşvet vermek' suçundan şu cezayı verdi:

"Sanık Faruk Sarıoğlu'nun işlediği sabit olan rüşvet vermeye aracılık etme suçundan eylemine uyan TCK'nın 252/5 maddesinin yollamasıyla aynı kanunun 252/1 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararı ve failin kasta dayalı kusurunu ağırlığı dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle takdiren ve teşdiden 6 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşılmakla cezası ½ oranında indirilerek 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın sabıkasız geçmişi ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine değerlendirilmekle takdiren 1/6 oranında indirilerek 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına…"

AK Partili vekilin eşine uyuşturucu rüşvetinden hapis cezası verildi

"KARŞILIĞINDA NE İSTERSEN VERECEKLER"

İddianamede savcının savcıya yaptığı rüşvet teklifi şöyle yer anlatılıyor:

"Kardeş ben bu avukatların cep telefon numaralarını seninle konuştuktan sonra silip engellemiştim ama İstanbul'dan çok sevdiğim bir savcı arkadaşım vasıtasıyla yeniden bana haber gönderdiler. Senden tahliye etmeni ya da dava açmamanı istemiyorlar ama Saruhan kamyon şoförü ve Hacı diye 3 şüphelinin ifade tutanağını istiyorlar. Onlar zaten önemli evrak değil, yarın öbür gün dava açıldığında gizliliği de kalkacak, senin verdiğin bile belli olmaz, karşılığında ne kadar ne istersen verecekler, benden onu iletmemi istedi, ben de bir anlamda elçiyim, elçi demek de kötü ama işte 2-3 defadır arıyor, ısrar ediyor. Ben de sana söyleyeyim dedim, ya zaten bunu bana İstanbul'daki arkadaş böyle söyledi. İstanbul'da böyle şeyler çok yapılıyormuş, sorun bile olmuyormuş dediği için ben de sana ilettim…"

YORUMLAR
500
YKS sınav tarihi 'Erken seçim mi var?' sorusunu akıllara getirdi! İşte AK Parti'den yapılan açıklama YKS sınav tarihi 'Erken seçim mi var?' sorusunu akıllara getirdi! İşte AK Parti'den yapılan açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (4) AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (4)

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili vekilin eşine uyuşturucu rüşvetinden 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika


Son Dakika
00:35 Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirim geldi
00:11 AK Partili vekilin eşine uyuşturucu rüşvetinden 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi
00:00 Dünya Kupası'nın favori takımı Brezilya'nın galibiyet golleri Richarlison'dan!
23:35 Bu kadarı tesadüf olamaz! Dünyanın konuştuğu kareye Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan yorum
23:33 Bakan Soylu tek tek Düzce'deki depremzedelere yapılacak yardımları açıkladı
23:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atıp hemen sildiği tweet olay olmuştu! Bakan Koca duruma açıklık getirdi
23:15 Ronaldo tek maçta başardıklarıyla rekor üstüne rekor kırdı
23:11 112'yi arayıp "intihar edeceğim" demişti! Eve gelen ekipler feci manzarayla karşılaştı
23:01 İstanbul'un 39 ilçesinin bütçeleri onaylandı! En yüksek payı Esenyurt Belediyesi aldı
22:44 Ronaldo sinirden deliye döndü! Rakip oyuncu hem gol attı hem dalga dalga geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2022 01:08:40. #1.11#
SON DAKİKA: AK Partili vekilin eşine uyuşturucu rüşvetinden 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement