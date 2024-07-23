AK Parti Sözcüsü Çelik: Sahipsiz hayvanlarla ilgili yasa teklifi 'katliam yasası' gibi sunulması büyük bir haksızlıktır - Son Dakika
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Sahipsiz hayvanlarla ilgili yasa teklifi 'katliam yasası' gibi sunulması büyük bir haksızlıktır

AK Parti Sözcüsü Çelik: Sahipsiz hayvanlarla ilgili yasa teklifi \'katliam yasası\' gibi sunulması büyük bir haksızlıktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM'de görüşmeleri süren sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifiyle ilgili "Bir 'katliam yasası' gibi sunulması büyük bir haksızlıktır ve meseleyi çözümsüzlüğe doğru itmektir.

23.07.2024 20:23
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM'de görüşmeleri süren sahipsiz hayvanlara ilişkin yasa teklifiyle ilgili "Bir 'katliam yasası' gibi sunulması büyük bir haksızlıktır ve meseleyi çözümsüzlüğe doğru itmektir. Herhangi bir şekilde sokaklarda çocuklarımızın, yaşlı insanlarımızın bu saldırılara uğramasını hiçbir şekilde kabul edemeyiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, genel merkezde gerçekleşen Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken açıklamada bulundu. Çelik, "Birinci meselemiz Gazze'dir. Gazze'de İsrail'in, daha önceden Filistinliler için 'güvenli bölge' olarak ifade ettiği yerlere bile saldırısı söz konusu. En son Uluslararası Adalet Divanı, bunun gayrimeşru olduğunu ilan etmesine rağmen maalesef İsrail aynı vahşeti sürdürmeye devam ediyor. Tabii İsrail'in buradaki resmi söylemi Hamas'a karşı bir eylem gerçekleştirdiği, yapılan saldırılara karşı bir eylem gerçekleştirdiği şeklindeydi. Gelinen noktada herhangi bir şekilde bunun İsrail'in güvenliğini sağlamaya dönük değil tam tersine bütün bir bölge güvenliğini tehlikeye atacak şekilde saldırgan, provokatif, soykırımcı bir katliam siyaseti olduğu net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bunun neticesinde de 2 devletli çözümün en insani, en hakkaniyetli çözüm olduğu noktasında herkes bir mutabakat içerisindedir ve pek çok devlet İspanya'dan diğer devletlere kadar Avrupa devletleri başta olmak üzere Filistin devletini tanımıştır" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZLA TEKRAR BULUŞACAĞIZ'

Çelik, Ağustos ayı içerisinde AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını ifade ederek, " Türkiye'de her türlü vesayete karşı sivil siyasetin üstünlüğünü savunmak üzere, Cumhuriyetimizin demokrasiyle taçlanmasını gerçekleştirmek üzere ilerici ve devrimci adımlara imza attığımız bunca yıldan sonra halen aynı ruhu koruyarak Türkiye'yi daha ileriye taşımak şeklinde bu kuruluş yıl dönümümüzde de ahdimizi tazeleyeceğiz. Vatandaşlarımızla tekrar buluşacağız ve geleceğe daha büyük güçle bakacağız. Partimiz kurulduğunda 'Partimizi millet kurdu, tabelasını biz astık' demiştik. Aynı ilerici, aynı vatandaş yanlısı, aynı millet odaklı siyaset, sivil siyasetin üstünlüğü, cumhuriyetin değerlerinin korunması, demokrasinin güçlenmesi şeklindeki irademiz aynı şekilde yoluna devam edecektir. Ağustos ayı içerisinde de inşallah bu kuruluş yıl dönümünde hep beraber sizlerle beraber olacağız" diye konuştu.

'İNSANIMIZIN CANINI YAKAN BİR MESELE'

Çelik, sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemeye ilişkin, "O 'ötanazi' ifadesinin düzeltilmesi ve veterinerlikle ilgili yasaya atıf yapılmasıyla ilgili bir düzenleme söz konusu. Burada esas mesele; ortada bir problem yokta biz bununla ilgili bir yasal düzenleme yapıyor değiliz. İnsanımızın canını yakan bir mesele var. Çocuklar saldırıya uğruyor. Yaşlılar saldırıya uğruyor. Sokaklarda bir durum var. Bakın tekrar dün de bir görüntü gerçekleşti. Bir hanımefendiye sokak köpeklerinin saldırısı söz konusu oldu. Ondan evvel biliyorsunuz birçok çocukla ilgili bu saldırılar söz konusu oldu. Arzu ettiğimiz şey bu manzaraları sokaklarımızda görmemektedir. Ama bunu böyle bir 'katliam yasası' gibi sunulması büyük bir haksızlıktır ve meseleyi çözümsüzlüğe doğru itmektir. Herhangi bir şekilde sokaklarda çocuklarımızın, yaşlı insanlarımızın bu saldırılara uğramasını hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Onun ötesinde 'böyle hesap sorarız, sokağa dökülürüz', tabii ki demokratik protesto hakkı başımızın üzerinde yeri vardır. Şiddete başvurmamak koşuluyla vatandaşlarımızın demokratik protesto hakkına yüksek bir saygıyla yaklaşırız. Bununla ilgili herhangi bir eleştirimiz olmaz. Ama Türkiye'nin geçmişte yaşadığı bir takım kötü günlere atıf yaparaktan bir hak savunuculuğu yanlıştır" değerlendirmesinde bulundu.

'AMERİKAN HALKININ İRADESİNE SAYGILIYIZ'

Çelik, ABD Başkan Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle ilgili, "Biz ister demokratların adayı seçilsin, ister cumhuriyetçilerin adayı seçilsin sonuçta Amerikan halkının iradesine saygılıyız. Ama şunu söylemek isterim hem hükümet olarak kabine olarak hem de parti olarak hangisi seçilirse seçilsin hangi argümanlarla çalışacağımıza, hangi dosyalarla çalışacağımıza dair bizim hazırlığımız tamdır" dedi.

'BU CÜMLENİN ALTINI DOLDURMASI GEREKİR'

Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kürtler kendini eşit hissetmediği sürece mücadele edeceğiz" sözüyle ilgili de "Sayın Özel'in bu cümlenin altını doldurması gerekir. Tarih olarak geç kalmış bir açıklama çünkü eşitsizlikle ilgili uygulamalar, Kürt vatandaşlarımıza dönük olarak eşitsizliklerle ilgili uygulamalar, birtakım eylemler, geçmiş zamanlarda ortaya koyulmuş bir takım yanlış uygulamalar AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bugüne kadar yaptığımız reformlarla, ortaya koyduğumuz düzenlemelerle, büyük adımlar attık. TRT'de bununla ilgili bir kanal açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı temel eserleri bastı. Birçok yasaklarla ilgili düzenlemeleri kaldırdık" dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad ile görüşme takvimine ilişkin de "Burada Sayın Putin'in de bir iradesi söz konusu başından beri. Bunu değerlendiriyor Türkiye. Bu dosya üzerinde çalışma devam ediyor. Şu anda herhangi bir takvim yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik: Sahipsiz hayvanlarla ilgili yasa teklifi 'katliam yasası' gibi sunulması büyük bir haksızlıktır - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Çelik: Sahipsiz hayvanlarla ilgili yasa teklifi 'katliam yasası' gibi sunulması büyük bir haksızlıktır - Son Dakika
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