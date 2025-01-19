AK Parti'li Güler: Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde yer alacak - Son Dakika
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Politika

AK Parti'li Güler: Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde yer alacak

AK Parti\'li Güler: Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde yer alacak

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "İnşallah Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok daha büyük mesafe alacaktır ve dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içerisinde yer alacaktır" dedi.

19.01.2025 18:12  Güncelleme: 18:16
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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "İnşallah Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok daha büyük mesafe alacaktır ve dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içerisinde yer alacaktır" dedi.

AK Parti Sivas İl Gençlik Kolları 7'nci Olağan Kongresi yapıldı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapılana kongreye; TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ve partililer katıldı. Burada gençlere hitap eden Grup Başkanı Abdullah Güler, geleceğin, dijital platformlar ve sistemler ile yapay zeka uygulamalarının insanların daha çok hayatına gireceği bir dönem olacağını söyledi. Birçok sektörde 2030 yılında emek yoğun işlerde işçi kavramının olmayacağına dikkat çeken Güler, "Hatta 2030'lardan sonra klasik bildiğimiz birçok mesleğin kalacağını düşünmüyorum. Yapay zeka uygulamalarıyla beraber birçok sistem artık kendi kendini yönetecek bir üretim platformuna dönüşecek" ifadelerini kullandı.

'GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILAMIZ 1 TRİLYON 300 MİLYAR DOLAR'

Güler, AK Parti'den önceki dönemde 1 yıllık gayri safi milli hasılanın 235 milyar dolar olduğunu belirterek, "Şu anda 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla aziz milletimizle 1 yılda ürettiğimiz gayri safi milli hasıla 1 trilyon 300 milyar dolar. Geçmişte yatırım yapılırdı, temel atılırdı ve yıllarca orada ot biterdi. Normal tarla halinde devam ederdi. AK Parti ve Cumhurbaşkanımızla artık planlı, ihtiyaçlar doğru takip edilerek bir sistem inşa ettik. İnşallah 2030'lardan sonra bu ülke gençlerimizle çok daha büyüyecek, çok daha etkili bir ülke olacak. Biz buna yürekten inanıyoruz. Çok çalışıyor gibi gözükerek değil, doğru çalışarak, hakkını vererek ve çok çalışarak. Sıradan çalışarak bir mesafe alamayız" diye konuştu.

Güler, gençlere bol kitap okuma tavsiyesinde de bulunarak, "İnşallah Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok daha büyük mesafe alacaktır ve dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içerisinde yer alacaktır" ifadelerini kullandı.

Tek liste ile yapılan kongrede Batuhan Çelikten Sivas AK Parti Gençlik Kolları Başkanı seçildi.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Güler, AK Parti, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Güler: Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde yer alacak - Son Dakika

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