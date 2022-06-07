AK Parti'li Özhaseki restore edilen müzenin açılışında konuştu - Son Dakika
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AK Parti'li Özhaseki restore edilen müzenin açılışında konuştu

07.06.2022 16:44

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partilerle belediye başkanların hizmette yarışması gerektiğini belirterek, "Hizmette yarışacaklarına, başka bir boyutta gitmeye başladılar.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partilerle belediye başkanların hizmette yarışması gerektiğini belirterek, "Hizmette yarışacaklarına, başka bir boyutta gitmeye başladılar. Yeni bir model çıktı. Bu saatten sonra bu modeli aklım almıyor. Herhalde Z kuşağı belediyeciliğinin getirmiş olduğu böyle bir şey olsa gerek." dedi.

Özhaseki, Kayseri'de restore edilen Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'nin açılış töreninde, bu müzenin kültür mirası olduğunu ve insanlığa hizmet edeceğini söyledi.

Anadolu'nun binlerce yıldır Türklere yurt olduğunu anlatan Özhaseki, Ahi Evran Veli'nin, yaşadığı dönemde insanlara meslek öğrettiğini vurguladı.

Özhaseki, Kayseri'nin alt ve üst yapısı için uzun yıllardır hizmet ettiklerini, kentin yatırımlarla binlerce kişinin çalıştığı ve milyarlarca liralık ihracatın yapıldığı bir yer haline geldiğini dile getirdi.

Muhalefetin belediye başkanlarını eleştiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Partiler, belediye başkanları birbirleri ile hizmette yarışacaklarına, başka bir boyutta gitmeye başladılar. Yeni bir model çıktı. Bu saatten sonra bu modeli aklım almıyor. Herhalde Z kuşağı belediyeciliğinin getirmiş olduğu böyle bir şey olsa gerek. Arkadaşlarımız ne yazık ki koca koca şehirlerde hizmet etmeyi düşünmüyorlar. Hizmet namına aradan 3 yıl geçti, CHP'li belediyelerin ortaya koyduğu bir, iki heykel açılışının dışında hiçbir şey görmedim. Bir de Adana'da tek katlı bir kreşin temelini atıyorlardı. Sübhanallah boncuğu gibi 10 tanesi dizilmişti. Bir de onu gördüm, haklarını da inkar etmeyelim. Bu arkadaşlarımız hem hizmet etmediği gibi hem Türkiye'ye bir eser koymadıkları gibi algı idaresiyle uğraşıyorlar. Olmayanı olmuş gibi iki yüzlülükle, riyakarlıkla dalavereyle işi götürmeye devam ediyorlar. Bu da son derece üzüntü verici bir hadise. Ama kendilerine bakarsanız hırslarından da geçilmiyor. Her biri cumhurbaşkanı adayı. Allah sonumuzu hayreyleye."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Ahi Evran'ın yaşadığı mahalle ve hizmet verdiği yapı olarak kabul edilen zaviyenin, Özhaseki'nin belediye başkanlığı yaptığı dönemde onarıldığını söyledi.

Büyükkılıç, müzenin 2002 yılında Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi olarak faaliyete geçirildiğini aktardı.

Kayseri esnafının Ahi ahlakıyla hareket ettiğine değinen Büyükkılıç, müzenin teknoloji ve görsellerle zenginleştirildiğini ifade etti.

Açılış törenine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile ilçe belediye başkanları da katıldı.

Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi

Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi'ndeki, Ahiliğin kurucusu Ahi Evran'ın bir dönem dericilik yaptığı ve esnafı teşkilatlandırdığı Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi'nin restorasyonu Kayseri Büyükşehir Belediyesince tamamlandı.

Dijital sistemlerle görsel zenginlik de kazandırılan müzede, geçmişte kullanılan bakırcılık, kalaycılık, demircilik, bıçakçılık, marangozluk, dericilik, eyercilik, berberlik, terzilik, ayakkabıcılık, urgancılık ve halıcılık olmak üzere 12 zanaata ait araç ve gereçler bulunuyor.

Yaklaşık 300 farklı eserin, modern müzecilik teknikleri ile sergilendiği müze, Tarihi Kentler Birliğinin düzenlediği ve altıncısı gerçekleşen Müze Özendirme Yarışması'nda "El Sanatları ve Zanaat Müzeleri" kategorisinde bu yıl ödüle layık görülmüştü.

AK Parti'li Özhaseki restore edilen müzenin açılışında konuştu
AK Parti'li Özhaseki restore edilen müzenin açılışında konuştu
AK Parti'li Özhaseki restore edilen müzenin açılışında konuştu
AK Parti'li Özhaseki restore edilen müzenin açılışında konuştu
AK Parti'li Özhaseki restore edilen müzenin açılışında konuştu
AK Parti'li Özhaseki restore edilen müzenin açılışında konuştu
AK Parti'li Özhaseki restore edilen müzenin açılışında konuştu
AK Parti'li Özhaseki restore edilen müzenin açılışında konuştu
AK Parti'li Özhaseki restore edilen müzenin açılışında konuştu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Özhaseki restore edilen müzenin açılışında konuştu - Son Dakika

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