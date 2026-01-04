Gaziantep 2025 Başarılarla Dolu

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 2025 yılının Gaziantep açısından son derece başarılı geçtiğini belirterek, "2025, hükümetimiz ve yerel yönetimlerin işbirliği ile mega projelerin hayata geçirildiği bir yıl oldu" dedi.

2026 yılı ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Bozgeyik, Gaziantep'in gelecekte Ortadoğu'nun en önemli sanayi, ticaret, turizm, spor, sağlık ve eğitim merkezi olma hedefine emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Bozgeyik, "Gaziantep, devam eden projelerin de hayata geçirilmesi ile Türkiye Yüzyılına en fazla katkıyı yapan kentlerin başında gelecektir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin yeni Marmara'sı, Ortadoğu'nun çekim merkezi"

Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, geçtiğimiz yıl tamamlanan projelerle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, Gaziantep'in kamu yatırımları açısından altın dönemini yaşadığını belirtti. Bozgeyik, Gaziantep'in bir taraftan sanayi, ticaret, sağlık, eğitim, ulaşım ve turizm altyapısının güçlenmesi, diğer taraftan da başta komşularımız olmak üzere Ortadoğu'ya huzurun gelmesi ile her anlamda cazibe merkezi olacağını ifade etti. Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in, "Gaziantep gelecekte Türkiye'nin yeni Marmara Bölgesi olacaktır" sözlerinin doğruluğuna da vurgu yapan Bozgeyik, "Gaziantep gelecekte sadece bölgemizin değil, Ortadoğu'nun cazibe ve çekim merkezi haline gelecektir" şeklinde açıklamada bulundu.

"Türkiye Yüzyılı'nın yıldızı olmaya adayız"

"Birlikte iş yapma modeli" olarak tanımlanan Gaziantep Modeli'nin, Gaziantep'i başarıya taşıdığına dikkat çeken AK Parti Gaziantep Milletvekili Bozgeyik, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonu, ülkemizi her anlamda daha güçlü, daha saygın, uluslararası arenada fikri sorulan, sözü dinlenen bir konuma getirecektir. Gaziantep de güçlenen altyapısı ile Türkiye Yüzyılı'na en fazla katkı sunacak, Türkiye Yüzyılının adeta yıldızı olacak bir şehir olmaya adaydır" ifadelerini kullandı.

"Fırat-OSB isale hattı tarihi bir dönüm noktasıdır"

Geçtiğimiz yıl Gaziantep'te çok önemli projelerin hayata geçtiğini hatırlatan Milletvekili Bozgeyik, Aralık ayında açılışı yapılan Fırat-OSB İsale Hattının, Gaziantep için tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Milletvekili Bozgeyik, projenin hayata geçmesinde büyük emekleri bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, OSB Başkanı Cengiz Şimşek ve yönetim kurulu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederek, "Bu proje ile Gaziantep sanayisi susuzluk gibi çok büyük bir tehlikeyi atlattı. Sanayicimizin gelecekte su sorunu yaşamaması, üretimin kesintisiz ve sürdürülebilir şekilde devam etmesi açısından çok önemli olan bu proje ile Gaziantep sanayisi üretim altyapısını daha da güçlendirmiştir. Yine yapıma başlanan Dülük-OSB tünelleri de OSB ile şehir arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak, çok önemli projedir" dedi.

"2025'te 4 hastane binası tamamlandı"

Gaziantep'in geçtiğimiz yıl sağlık yatırımları açısından önemli bir başarıya imza attığını vurgulayan Milletvekili Bozgeyik, 2025 yılında 4 hastane binasının tamamlandığına dikkat çekti. Bozgeyik, "Nizip Devlet Hastanemiz 400 yataklı yeni binasına taşındı. OSB Hastanemiz hizmete girdi. 300 Yataklı Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin ek binası ve 25 Aralık Devlet Hastanesi'nin 300 yataklı ek binası tamamlandı. Yeni sağlık yatırımları ile Gaziantep'in sağlık altyapısı daha da güçlenirken, vatandaşlarımız daha hızlı, konforlu ve nitelikli sağlık hizmetine kavuşacak" şeklinde açıklamada bulundu.

"BÜSEM, Gaziantep'in yeni ticaret üssü olacak"

Bozgeyik, "Gaziantep için vizyon projelerden birisi olan BÜSEM tamamlandığında 150 bin kişiye istihdam imkanı sağlanacak. Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde yükselen BÜSEM'in tamamlanması ile Gaziantep'in üretim gücünü ve ekonomik potansiyelini yeni bir seviyeye taşıyor. Gaziantep'in yeni ticaret üssü BÜSEM bünyesinde yer alan Gıda İmalatçıları ve Toptancıları Sitesi geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından hizmete açılmıştı. Çeşitli meslek gruplarına büyük ölçekte alan tanıyacak projede, gıda imalatçıları ve toptancılarının yanı sıra nakliyatçılar, ayakkabıcılar, fıstıkçılar, motorlu taşıyıcılar, galericiler, baharat imalatçıları, tır ve makineciler, tır alım-satım siteleri, hurdacılar, geri dönüşümcüler ve briketçiler bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

"Gaziantep'in üretim ve ticaret altyapısı güçleniyor"

Gaziantep'te gerek merkezi hükümet gerekse de yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen çok sayıda proje ile ilin üretim ve ticaret altyapısının güçlendiğine dikkat çeken Bozgeyik, Amanos tünellerinin tamamlanmasının bölge için yeni bir milat olacağını vurguladı. Kalkınmanın en önemli unsurlarından birisinin ulaşım altyapısı olduğunu söyleyen Bozgeyik, Amanos tünelleri projesinin tamamlanması ile Gaziantep'in bir liman şehri olacağını söyledi. Bölge için stratejik öneme sahip bu projenin tamamlanmasıyla birlikte ulaşım ve lojistik anlamında önemli bir avantaj elde edileceğine dikkat çeken Bozgeyik, bölgede sanayi yatırımlarının hızlanacağını, istihdam ve ihracatın artacağını belirtti.

"İmzasını attığımız tesisi açmanın mutluluğunu yaşadık"

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı döneminde Gaziantep'in spor altyapısının güçlendiren çok sayıda proje imza atan Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, sporun tabana yayılmasının önemine dikkat çekti. Gaziantep için büyük önem taşıyan Kamil Ocak Spor Salonu'nun kısa süre önce tamamlanarak hizmete açıldığını ifade eden Bozgeyik, Gaziantep'in sporla güçlendiğini belirterek, "Öncelikli amacımız Gaziantep'in tüm spor branşlarında ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmasını sağlamaktır. Bunun için de tesis ve altyapı çok önemli. Bu anlamda, Gaziantep'imiz ve gençlerimiz için büyük önem taşıyan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı iken imzasını attığımız eserlerden birisi olan Kamil Ocak Spor Salonu'nun Aralık ayında açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadık. Şehrimizin tarihi ve doğal güzellikleri arasında yer alan Rumkale, turizmin yanında su sporlarının da merkezi haline geliyor. Geçtiğimiz yıl Kürek Federasyon Başkanımız Sayın Erhan Ertürk'ün davetimize icabetiyle, şehrimizin spor potansiyelini ortaya koyan kapsamlı bir keşif ve planlama sürecini gerçekleştirerek çok önemli bir adım attık. Gençlerimizi önemsiyoruz, spor yatırımları ile şehrimizi güçlendirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.