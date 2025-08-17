'Kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

'Kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti

\'Kesin ihraç\' talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti\'den istifa etti
17.08.2025 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki'ye "siyasi nüfuzunu kullanmak suretiyle menfaat temin etmeyi teklif ettiği" iddiası ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle disipline sevk edilen Avukat Mücahit Birinci, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, parti üyesi Avukat Mücahit Birinci'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki'ye 'siyasi nüfuzunu kullanmak suretiyle menfaat temin etmeyi teklif ettiği' iddiası ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle disipline sevk edilmesine karar verdi. Oy birliğiyle alınan kararda Birinci'nin parti tüzüğünün 117. maddesine aykırı davrandığı belirtildi.

AK Parti'de disipline sevk edilen Mücahit Birinci, partisinden istifa ettiğini duyurdu

İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU

Söz konusu kararın ardından Birinci, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Teşkilatın her kademesinde görev yapan bir partili olarak, gördüğüm lüzum üzerine, mensubiyetiyle gurur duyduğum parti üyeliğimden ve aktif siyasetten istifa ettiğimi kamuoyuna saygı ile bildiriyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı bir baba dostu, büyük bir Lider, benim penceremden Müminlerin Emini olarak görmeye devam edeceğim. Bundan sonra da nerede ve ne zaman ihtiyaç olursa, Liderimin yanında durmaktan bir an için bile tereddüt etmeyeceğim bilinmelidir. Bu vesileyle çocuklarıma, anneme, aileme daha çok vakit ayıracağım inşallah. Tüm kardeşlerime hakkım helaldir. Vesselam."

AK Parti'de disipline sevk edilen Mücahit Birinci, partisinden istifa ettiğini duyurdu

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mücahit Birinci'nin İBB soruşturmasında tutuklanan iş insanı Murat Kapki'yi cezaevinde ziyaret ettiğini ve "Bu ifade tutanağını imzala, 2 milyon dolar ver, tıpış tıpış git" dediğini iddia etmişti. Özel'in açıklamalarının ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddiaya ilişkin re'sen soruşturma başlatmıştı.

AK Parti'de disipline sevk edilen Mücahit Birinci, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kapki, Birinci'nin daha önce başka biri aracılığıyla kendisiyle görüşme isteğini ve tahliye ettirebileceğini ilettiğini öne sürdü. Tahliye olabileceği düşüncesiyle Birinci ile görüştüğünü söyleyen Kapki, "Yanında 2 nüsha halinde getirdiği 1,5 sayfalık bilgisayar yazılı metinleri bana verdi ve okumamı söyledi. Bu metinlerin içeriğinde 'şikayetimdir' başlıklı dilekçemde 4 madde halinde yazdığı hususlar bulunmaktaydı. Ben bunları okuyunca 'kimseye iftira edemeyeceğimi' söyleyip, metinde geçen hususların doğru olmadığını belirttim" dedi. Kapki, "Sonrasında yanında getirdiği metinleri benden aldı. Kendisi çıkacakken benim tahliye olup olamayacağımı kendisine sordum. Av. Mücahit Birinci de, 'Senin tercihin bu oldu' şeklinde bir cümle kurdu ve yanımdan ayrıldı" diye belirtti.

AK Parti'de disipline sevk edilen Mücahit Birinci, partisinden istifa ettiğini duyurdu
Murat Kapki

NEDİM ŞENER İLE TARTIŞMIŞ, KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞMUŞTU

Öte yandan Mücahit Birinci ile Murat Kapki arasında geçtiği iddia edilen konuşmalarda Hürriyet yazarı Nedim Şener'in de adının geçtiği öne sürülmüştü. Bunun üzerine Şener ile Birinci sosyal medya üzerinden birbirine girmişti. Kendisine "G..üne o mektubu sokarım," diyen Şener'e yanıt veren Birinci, "Ulan g.t! Sen beni korkuttuğun badem bıyıklı FETÖ'cü mü sandın?" ifadelerini kullanmıştı. Birinci'nin bu yanıtına karşılık veren Şener, "Keşke badem bıyıklı diye aşağıladığın adamlar kadar cesaretin olsa" demişti. Mücahit Birinci "Sıkletim değil" diyerek Nedim Şener hakkında suç duyurusunda bulunmayacağını açıklamış, Şener ise Birinci'yle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu belirtmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mücahit Birinci, Sosyal Medya, İstanbul, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Medya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika 'Kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Burak ÖZSARAÇ:
    Yasal işlem uygulanmaması için hukuk sürecine girmemesi için istifa etmek… chp olsa sabah gözaltı… 8 1 Yanıtla
  • Diyego Can:
    akp de çöküş şimdi başlıyor gerisi gelecek 7 1 Yanıtla
  • mrtymn null:
    Niye gözaltına alınmıyor yoksa yargı siyasalmi? adaletinize ..kam! 4 1 Yanıtla
  • Murat Bulut:
    sahtekar 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri
İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme
56 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı, yerel seçim haritası değişti 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı, yerel seçim haritası değişti

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 17:09:01. #7.12#
SON DAKİKA: 'Kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.