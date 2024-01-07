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AK Parti, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Aydın Ayaydın olarak açıkladı - Son Dakika
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AK Parti, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Aydın Ayaydın olarak açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ı açıkladı.

AK Parti, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Aydın Ayaydın olarak açıkladı
07.01.2024 - 16:02,
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31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için Haliç Kongre Merkezi'nde 26 kentin AK Parti belediye başkan adayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tek tek kamuoyuna duyurulurken, eski CHP'li vekil Prof. Dr. Aydın Ayaydın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

AYAYDIN, MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında İstanbul'un da olduğu 26 kentin belediye başkan adaylarını açıkladı.Eski CHP Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edildi.

AK Parti, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Aydın Ayaydın olarak açıkladı

AYDIN AYAYDIN KİMDİR?

1951 yılı Mardin Derik doğumlu olan Aydın Ayaydın, İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunudur. 1977 yılında Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi'nde iktisat asistanı, 1978 İTİA İşletme Yüksek Okulu ve daha sonra İTİA Ekonomi Fakültesinde asistan olarak görev yapmıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 1983 yılında ekonomi dalında yüksek lisans yapmıştır ve 1985 yılında ekonomi doktoru olmuştur. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünde 1986 yılında yardımcı doçent, 1988 yılında doçent ve 1993 yılında ekonometri profesörü ünvanlarını almıştır.

Çeşitli gazetelerde ekonomi, siyaset ve güncel konularda köşe yazıları yazmış olup, bugüne kadar 12 bilimsel kitabı ve yüzlerce makalesi yayınlandı. 1995 yılının Kasım ayında Doğru Yol Partisi'nden milletvekili adayı olmuş ancak milletvekili seçilemedi.

1999-2002 seçimlerinde Anavatan Partisi İstanbul milletvekilliği yaptı. 2011 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul milletvekilliği yaptı.

Kaynak: İHA
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