AK Parti\'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı

Politika

AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Antalya Expo Fuar Alanı'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Erdoğan, Antalyalı vatandaşlara 'sosyal belediyecilik' mesajı vererek seçimlerde destek istedi.

'SOSYAL BELEDİYECİLİK' MESAJI VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri için şehir şehir gezerek adaylarını ilan etmeye devam ediyor. Erdoğan'ın durağı bu defa Antalya oldu.Antalya Expo Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millete hizmet yolunda bahane aramadık, belediye kaynaklarını doğru şekilde kullandık." dedi. Ulaşımdan çevreye sosyal belediyecilikten alt yapıya kadar şehirlerin seviye atladığını ifade eden Erdoğan, "Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve kadınlar başta olmak üzere tüm toplumsal kesimlere karşı hassas sosyal belediyecilik hizmetleri sunacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Antalya ilçe belediye başkan adaylarını da tanıttı.

AK PARTİ ANTALYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI