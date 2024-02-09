AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.

09.02.2024 17:13  Güncelleme: 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adayları belli oldu. Antalya Expo Fuar Alanı'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Erdoğan, Antalyalı vatandaşlara 'sosyal belediyecilik' mesajı vererek seçimlerde destek istedi.

'SOSYAL BELEDİYECİLİK' MESAJI VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri için şehir şehir gezerek adaylarını ilan etmeye devam ediyor. Erdoğan'ın durağı bu defa Antalya oldu.Antalya Expo Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Millete hizmet yolunda bahane aramadık, belediye kaynaklarını doğru şekilde kullandık." dedi. Ulaşımdan çevreye sosyal belediyecilikten alt yapıya kadar şehirlerin seviye atladığını ifade eden Erdoğan, "Gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve kadınlar başta olmak üzere tüm toplumsal kesimlere karşı hassas sosyal belediyecilik hizmetleri sunacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Antalya ilçe belediye başkan adaylarını da tanıttı.

AK PARTİ ANTALYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

  • Akseki Belediye Başkan Adayı İbrahim Özkan
  • Aksu Belediye Başkan Adayı Durmuş Kaan Şahin
  • Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel (MHP)
  • Demre Belediye Başkan Adayı İbrahim Oğuz (MHP)
  • Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Bekir Kıvrım
  • Elmalı Belediye Başkan Adayı Ali Gökçe
  • Finike Belediye Başkan Adayı Cenk Şimşek (MHP)
  • Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy (MHP)
  • Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı Ali Gülen
  • İbradı Belediye Başkan Adayı Hatice Sekmen
  • Kaş Belediye Başkan Adayı Mutlu Ulutaş
  • Kemer Belediye Başkan Adayı Rahman Şeker
  • Kepez Belediye Başkan Adayı Rıza Sümer
  • Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Durali Kolpak
  • Korkuteli Belediye Başkan Adayı Sadık Önal (MHP)
  • Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüseyin Orhantekin
  • Manavgat Belediye Başkan Adayı Süleyman Okudan
  • Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu
  • Serik Belediye Başkan Adayı Veli Vural
AK Parti\'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa Öztürk: Kaybedeceksiniz inşallah 11 14 Yanıtla
  • Murat YILDIZ: Emekli her yerde. Emekli belirleyecek seçimin sonucunu. Az değil yaklaşık 16 milyon insan ve aileleri. Siz emekliyi bitirdiniz emekli bakalım kimi bitirecek 1 0 Yanıtla

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Antalya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 18:06:26. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement