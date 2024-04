AK Parti Sözcüsü Çelik: "Vatandaşımızın her zaman verdiği mesaj aslında bizim için bir yol haritasıdır"

Politika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti kurulları sorumluluğunu yerine getirecek tüm mesajları alınacağı bir şekilde buna uygun siyasetler üretmeye devam edecektir. Vatandaşımızın her zaman verdiği mesaj aslında bizim için bir yol haritasıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenlendi. Çelik, İstanbul'daki yangın faciasına ilişkin, "Tüm yönleriyle takip ediyoruz olayı. Bir eğlence mekanında ortaya çıkan bir yangın. Çeşitli ihbarlar var bununla ilgili olarak da değerlendirmeler yapılıyor. Sayın Valimiz oradadır. Sayın Cumhurbaşkanımız bilgi almaktadır sürekli. Gözaltılar var. İnşallah daha fazla can kaybı olmasın diye ümit ediyoruz" dedi.

Çelik, 31 Mart Yerel seçimlerin demokrasi tarihine yakışan bir olgunlukla gerçekleştiğini ve sürece katkı veren herkese teşekkür etti. Çelik, Türkiye'nin genel seçim ve yerel seçim olarak bu şekilde tamamlamış olduğunu bu çerçevede demokrasin vazgeçilmez unsuru olan seçimler neticesinde seçilen herkesi hangi partiden olursa olsun ilçe il ilçe belediye başkan belediye meclis üyelerine, il genel meclis üyeleri, muhtarları ve azaları tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

"Türkiye'yi yöneten unsur demokrasidir, sandıktır"

Her seçimin demokrasi şöleni olduğunu vurgulayan Çelik, "Milletimizin sandık yoluyla kendisini ifade etmesi, sandık yönünden gelen yönetimi, merkezi hükümeti ve yerel yönetim seçebiliyor olması Türkiye'nin en büyük gücüdür. Türkiye'yi yöneten unsur demokrasidir, sandıktır. Bu da bütün dünyada demokratik anlamda gerileme ortaya çıkan dönemde bizim en büyük gücümüz olmaya devam etmektedir. Tabii ki her seçimin ayrıca demokrasimizin şöleni olmasının yanı sıra demokrasimizi kökleştiren, kurumsallaştıran bir yanı da vardır. Bütün bu kökleştirme ve kurumsallaştırma neticesinde demokrasimiz bir kere daha bu seçimler vasıtasıyla güç kazanmıştır. Demokrasimiz bir kere daha kökleşmiştir ve sonuç olarak kazanan demokrasinin gerçek sahibi olan ve vatandaşlarımız olmuştur. Her zaman buradan ifade ediyoruz ki siyasetin fikir amiri vatandaşlarımızdır. Vatandaşlarımız siyaset kurumuna dönük takdir ve uyarıları sandık yoluna vatandaşlarımızın sandık yoluyla verdiği bu mesajları takdir ve uyarılarını bu şekilde gerçekleştirmeleri, Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı'na doğru ilerlerken şimdiye kadar olduğu gibi en büyük gücü olmaya devam edecektir. Bu çerçevede 31 Mart seçimlerini partimize dönük olarak mesajlarını en net en derinlemesine bir şekilde okuyacağımızı ele alacağımızı ifade ediyoruz" diye konuştu.

"Derinlemesine ele alacağız"

31 Mart seçimleri de ilerideki dönemde izlenecek yol ve üretilecek siyasetler açısından bir dönüm noktası olacağını aktaran Çelik, "Şimdiye kadar bu seçimle birlikte 18 kez milletin huzuruna çıktık ve milletimizin her zaman teveccühüyle karşılaştık. Şimdiye kadar gösterilen bütün teveccühlere şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu seçimde da yüksek teveccüh gösterilen yerlerde daha iyisini yapmak için bu teveccühe layık olmak için elimizden gelen gayreti çok güçlü bir şekilde göstereceğiz. Tabii arzu etmediğimiz sonuçların olduğu arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadığımız yerler var. Bu yerlerle ilgili olarak da verilen mesajı sonucun niçin böyle olduğunu milletimizin değerlendirmesinin neden böyle gerçekleştiğini bütün boyutlarıyla derinlemesine ele alacağız. Çünkü biz milletin kurduğu bir partiyiz. Milletin var ettiği bir siyasi hareketiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sadece iktidara gelirken ya da yönetime gelirken milletin sesini dinleyip yönetime geldikten sonra başka seslere kulak açan değil bütün süreç boyunca yönettiğimiz bütün süreç boyunca milletimizin yetki verdiği bütün süreç boyunca da sadece milletin sesini dinleyen bir siyasi an bir siyasi anlayışa sahibiz. Tabii ki takdir gören doğruları daha fazla sahiplenerek, daha güçlü hale getiririz diye bunun değerlendirmesini yapacağız. Ama tabii ki milletimiz arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadığımız yerlerde, uyarılarda bulunmuştur. Eleştir vardır itirazları vardır. Bunların hepsi başımızın, gözümüzün üstündedir. Bu mesajı bütün boyutlarıyla almak ve değerlendirmek bizim boynumuzun borcudur. Demokratik anlayışımızı gereğidir. Milletin mesajını almak, siyaset namusu bir gereğidir" şeklinde konuştu.

"Vatandaşımızın her zaman verdiği mesaj aslında bizim için bir yol haritasıdır"

Seçim günü sandıkların ilk açılmaya başlandığı saatlerde AK Parti'de olduğunu söyleyen Çelik, "İlk sonuçlar gelmeye başladığı andan itibaren bunu değerlendirmeye başladık. ve bunun bu mesajı doğru bir şekilde almak milletimizin itirazlarını bu yerli yerince değerlendirmek için gayretimizi sürdürüyoruz. AK Parti kurulları sorumluluğunu yerine getirecek tüm mesajları alınacağı bir şekilde buna uygun siyasetler üretmeye devam edecektir. Vatandaşımızın her zaman verdiği mesaj aslında bizim için bir yol haritasıdır. Geleceğe dönük yapacaklarımızı göstermek açısından vazgeçilmez bir şekilde yoldaki işaretlerimizi oluşturur. Dolayısıyla bütün seçim sonuçları, bütün iller, ilçelerde, beldelerde en ufak bir birimde, mahallelerde ve sandık fazla olarak her bir sandıkta ele alınarak milletimizin verdiği mesajın iyi bir şekilde partimiz tarafından anlaşılması, içselleştirilmesi ve bunun siyaset üretimimize yol göstermeye devam etmesi bakımından bütün birimlerimiz çalışmalarını yapmaya başlamıştır. Burada kuşkusuz esas olan her zaman AK Parti açısından sokağın sesini en doğru şekilde dinlemektir. Bununla ilgili olarak bizim yıllar içerisinde yaptığımız çalışmalar vardır. Bütün bu çalışmalarla birlikte fikir amirimizin vatandaş olduğunun bilinciyle bize not verecek yegane demokratik vatandaş olduğunu bilmesi bilmemizin bilincinde bu çalışmaları sürdürürüz. ve biz vatandaşımız irade gösterdiği zaman buna teslim oluruz. Bunun büyük bir hürmetle karşılarız. Buna dönük olarak herhangi bir itirazımız ve eleştirimiz olamaz. İtiraz hakkı, eleştiri hakkı millete aittir. Bunu dinlemesi gereken kurum da siyaset kurumudur ve siyasi partilerdir. Dolayısıyla milletimizin bütün bu süreçte, bütün bu tabloyla birlikte ortaya koyduğu bu bir gerileme ifade eden sonuçları ciddi bir şekilde ele alacağımız ve siyaseti önümüzdeki dönemde milletimizin taleplerine, vatandaşımızın uyarılarına göre yapılandıracağımızdan hiç kimsenin bir kuşkusu olmasın" ifadelerini kullandı.

Farklı toplumsal kesimlerin seçimlerde verdiği mesaj olduğuna dikkat çeken Çelik, "Bu mesajlar yerli yerine oturtulacak, doğru bir şekilde değerlendirilecek. AK Parti Genel Merkezi'nden başlayarak bütün yetkili kurullarımızdan başlayarak, il ve illerimize, ilçelerimize en ufak bir yıllara kadar bütün siyaset tarzımıza sirayet edecektir" dedi.

Çelik, deprem bölgesinin yeniden ihya edilmesi, oradaki hayatın tamamen normale dönmesi, yaraların sarılması en önemli gündemlerinin olduğunu vurguladı. Çelik, seçilen belediye başkanlarının hayırlı işler üretmelerini ve millet için yapacakları işlerde destek olacaklarını açıkladı. Çelik, MYK'da Seçim İşleri Başkanlığının, Yerel Yönetimler Başkanlığının, Strateji Heyeti Başkanlığı çerçevesinde seçim sürecinin ve seçim sonuçlarını ele almaya devam edeceklerini söyledi.

"Demokratik tepkimizi gösterelim deniliyor. Sonra şehirler yakılıp yıkılmaya başlanıyor"

Van'da belediye başkanlığı seçimlerinin DEM Parti'den AK Parti'ye geçmesinin ardından sokakların karıştığına ilişkin bir soruya Çelik, "Gereken şartların yerine gelmemesi sebebiyle İl Seçim Kurulu böyle bir karar almış. Bu siyasi alanın müdahale edebileceği bir alan değil. Burada İl Seçim Kurulu daha sonra da Yüksek Seçim Kurulu yetkili. İtiraz edeceklerse, itiraz mekanizmaları bellidir. Enteresan alan şudur tabii. Demokratik tepkimizi gösterelim deniliyor. Sonra şehirler yakılıp yıkılmaya başlanıyor. ve polise saldırı oluyor. Demokratik tepkiyi göstermek herkesin haklıdır. Demokratik olarak protesto etmek, toplanmak bunlar ve herkesin hakkıdır. Ama bunu şiddet olaylarına dönüştürmenin bir demokraside bir yeri yoktur. Bunu polis güçlerine saldırıya dönüştürmenin bir bağı yoktur. Sistem içerisindeki itiraz yolları bellidir. Herkes itirazını yapar. Son karar zaten YSK verir" diye konuştu.

"Herhangi bir şekilde kongre süreci konuşulmadı"

"Bir gazetecinin MYK'da kongre sürecinin ele alındı mı?" sorusuna Çelik, "Bu MYK'da sadece seçim gündemi değerlendiriliyor. Herhangi bir şekilde kongre süreci konuşulmadı. Tamamen seçim süreci odaklı bir MYK'dır. Seçimin nasıl geçtiğine, sürece ve seçim sonuçlarının partimiz açısından neden böyle olduğuna dair milletimizin ne mesaj verdiğini daha derinlemesine anlamaya dönük olarak bir değerlendirme MYK'sıdır. Yetkili kurullardaki değişikler Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. Her zaman Cumhurbaşkanımızın bunu yapma yetkisi, tasarrufu tüzüğümüz açısından genel başkan olarak mümkündür. Ama bu konular MYK'da gündeme gelmemiştir" cevabını verdi.

Bir gazetecinin "Muhalefetin erken seçim çağrılarına" ilişkin sorusu üzerine Çelik, "Bu çağrıların mantığı yok. Genel seçim 14-28 Mayıs sürecinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ve Cumhurbaşkanımız 5 yıllık yetki sahibidir. Kalan önümüzdeki dönemde 4,5 yıldan fazla bir süre vardır. Bütün bu dönem içinde Cumhurbaşkanlığı makamı ve Kabinesi milletin verdiği yetki ile görevini yerine getirecektir. Bu seçimse yerel seçimdir. Bu yerel yönetimlere yetki verilmesiyle ilgilidir" dedi. - ANKARA