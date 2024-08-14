14 Ağustos 2001'de Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin 39. partisi olarak kurulan AK Parti, bugün 23. yıl dönümünü kutluyor. AK Parti Kongre Merkezi'ndeki törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına ve milletvekillerine rozet taktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Türkiye için çalışan, üreten, koşturan, Türkiye için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yerimiz var. Millete hizmet derdinde olan herkese kapımız açıktır. Partimize katılan arkadaşlarımıza hoş geldin diyor, millete hizmet yolunda başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
14 Mayıs seçimlerinden sonra parlamentoya 44 milletvekiliyle giren İyi Parti'den istifa eden ve bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren İstanbul Milletvekilleri Seyithan İzsiz ve Ahmet Ersagun Yücel, AK Parti'ye katıldı.
Son Dakika › Politika › AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu - Son Dakika
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