AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu - Son Dakika
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Politika

AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu

AK Parti\'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu

AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin isimleri belli oldu. Partiye yeni katılan isimlere rozetlerini takan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Millete hizmet derdinde olan herkese kapımız açıktır. Partimize katılan arkadaşlarımıza hoş geldin diyor, millete hizmet yolunda başarılar diliyorum'' dedi.

14.08.2024 15:39
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14 Ağustos 2001'de Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin 39. partisi olarak kurulan AK Parti, bugün 23. yıl dönümünü kutluyor. AK Parti Kongre Merkezi'ndeki törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına ve milletvekillerine rozet taktı.

ERDOĞAN: HERKESE KAPIMIZ AÇIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Türkiye için çalışan, üreten, koşturan, Türkiye için dertlenen herkese AK Parti çatısı altında yerimiz var. Millete hizmet derdinde olan herkese kapımız açıktır. Partimize katılan arkadaşlarımıza hoş geldin diyor, millete hizmet yolunda başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu

AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKANLARI;

- BAĞIMSIZ

  • Mahmut Dal (Adana/Saimbeyli)
  • Ali Açmaz (Elazığ/Arıcak/Bükardı)
  • Ali Öztoklu (Konya/Doğanhisar)
  • Mehmet Begit (Şanlıurfa/Birecik)
  • Zafer Arpacı (Uşak/Banaz)

- YENİDEN REFAH PARTİSİ

  • Cömert Özen (Adana/Feke)
  • Emrullah Akpunar (Erzurum/Aziziye)
  • Fehim Kaya (Muş/Bulanık/Yoncalı)
  • Ömer Faruk Yenilmez (Muş/Merkez/Yeşilova)
  • Mesut Karayiğit (Ordu/Çaybaşı)
  • Refahattin Şencan (Samsun/Ayvacık)
  • Nevzat Karasu (Erzurum/Karaköy)

- İYİ PARTİ

AK PARTİ'YE KATILAN MİLLETVEKİLLERİ;

14 Mayıs seçimlerinden sonra parlamentoya 44 milletvekiliyle giren İyi Parti'den istifa eden ve bağımsız olarak çalışmalarını sürdüren İstanbul Milletvekilleri Seyithan İzsiz ve Ahmet Ersagun Yücel, AK Parti'ye katıldı.

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Son Dakika Politika AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Turgay Kayaoğlu: herkes bir gün reise katılacak.... 152 266 Yanıtla
  • Zkysmnmrc Karaca: fiyatı ucuz olanı satınalması kolay oluyor. 293 91 Yanıtla
  • Temel Lezgi: Ancak doğru yolu buldular Hepsine hoş geldiniz diyorum 123 224 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: güzel takla atanlar listesi bu 237 64 Yanıtla
  • Veysel uygun: Demek ki mesele halk değil, koltuk sevdasıymış. 228 40 Yanıtla
  • Erdal Küpeli: Adam diye oy verirsin aldıklarının bir kaç kuruş fazlasını veren olduğu zaman hemen parti değiştirirler. 190 31 Yanıtla
  • deniz beştaş: para nerde biz orda demek istemişler millete hizmet anlayişini cocuklar yer 126 21 Yanıtla
  • Ender seker: Kapağı at rahat et 90 13 Yanıtla
  • Yaşar Çavuşoğlu: YRP ULTİ ATMIŞ 61 14 Yanıtla
  • sezai duran: Para imkan sonsuz statü Allahım den nelere kadirsin YRP bitmiş 57 10 Yanıtla
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