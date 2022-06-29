"AK Parti'ye neden kırgınsınız?" sorusuna vatandaşlar iki konu üzerinden yanıt verdi - Son Dakika
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"AK Parti'ye neden kırgınsınız?" sorusuna vatandaşlar iki konu üzerinden yanıt verdi

29.06.2022 21:35
"AK Parti'ye neden kırgınsınız?" sorusuna vatandaşlar iki konu üzerinden yanıt verdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhasek "AK Parti'ye neden kırgınsınız?" diye anket yaptırdıklarını söyledi. Vatandaşlar yanıt olarak ise "İstanbul'da birinci sırada Suriyeli sığınmacılar, ikinci sırada ekonomik meseleler, Ankara'da da birinci sırada ekonomik, ikinci sırada Suriyelilerle ilgili meseleler" dedi. Bu sorunları kimin çözeceğini de sorduklarını söyleyen Özhaseki, "Yüksek oranda AK Parti çıkıyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Anadolu Yayıncılar Derneği'nde gazetecilerle bir araya geldi. Özhaseki, burada gündeme ilişkin gelişmeler ve AK Parti'nin seçim hazırlığı konularında açıklamalarda bulundu. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre anket çalışmaları yürüttüklerini belirten Özhaseki, toplumun nabzını tutmaya çalıştıklarını söyledi.

5 BÜYÜKŞEHİRDE "NEDEN KIRGINSINIZ?" DİYE SORULDU

Özhaseki yaptıkları çalışmalarda toplumun AK Parti'ye kırgınlık nedenlerini incelediklerini belirterek, " Antalya, Ankara, Adana, İstanbul ve Mersin gibi büyükşehirlerde, 'AK Parti'ye neden kırgınsınız?' diye sorduk.

AK Parti 5 büyükşehirde 'Bize neden kırgınsınız?' diye sordurdu! Çoğunluk iki konudan dert yandı
Mehmet Özhaseki

SURİYELİLER VE EKONOMİ BİRİNCİ SIRADA

İstanbul'da birinci sırada Suriyeli sığınmacılar, ikinci sırada ekonomik meseleler, Ankara'da da birinci sırada ekonomik, ikinci sırada Suriyelilerle ilgili meseleler çıktı. Biz şimdi bunları birebir takip ediyoruz. 'Ben artık AK Parti'den vazgeçtim' diyen yok. 'Ümidiniz yok mu AK Parti'den? Vaz mı geçtiniz?' diye soruyoruz, asla 'evet' cevabı yok. 'Bu sorunları kim çözecek' diye soruyoruz, yüksek oranda 'AK Parti çözecek' diyorlar." dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusuna da değinen Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın ismiyle yapılan anketlerde, çok açık ara Cumhurbaşkanımız önde. Yüzde 50'yi çok rahat geçebiliyoruz." diye konuştu.

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Son Dakika Politika 'AK Parti'ye neden kırgınsınız?' sorusuna vatandaşlar iki konu üzerinden yanıt verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "AK Parti'ye neden kırgınsınız?" sorusuna vatandaşlar iki konu üzerinden yanıt verdi - Son Dakika
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