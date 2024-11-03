AK Partili Kasapoğlu: "İzmir\'in her ilçesinde eser üretmeye talibiz"

Politika

AK Parti Selçuk 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "22 yılık süreçte sivil siyaseti birlikte inşa ettik. Milletimizden başka güç tanımadık. Milletimizin kararına tepeden bakanlardan hiçbir zaman olmadık. Biz İzmir'in her ilçesinde eser üretmeye talibiz" dedi.

AK Parti Selçuk İlçe 7. Olağan Kongresi, ilçede bulunan bir tesiste düzenlendi. Mevcut Başkan Hakan Bayraklı'nın tekrar aday olduğu kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kongrede konuşan Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, "Ülkemizin her karışına hizmet etmek inancıyla, gayretiyle geçen 22 yıl. 22 yılı gecesiyle gündüzüyle her zamanını bu aziz millete hizmet yolunda değerlendirmek, ülkemize hizmet etmek herkese nasip olmaz. 22 yıl önce, 'artık Türkiye'de hiçbir şey eksi gibi olamayacak' diyen dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın bir destanı var. Türkiye'nin nasıl bir süreçten bugünlere geldiğini, vesayetin, umutsuzluğun, karamsarlığın adeta karabasan gibi çöktüğü günleri aştık. AK Partimizin kuruluşundan ve iktidara gelişinden beri bir güneş gibi doğdu. Yine aynı inançla, aynı iradeyle devam ediyoruz. Hiçbir zaman bu yoldan dönemedik, dönmeyeceğiz. Birlikte yürüyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Birliktelik mesajı

Konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılının kutlandığına da değinen Kasapoğlu, "Cumhuriyetimiz özveri ile kuruldu. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Cumhuriyet milletin cumhuriyeti, 85 milyonunun cumhuriyeti. Alevisiyle Sünnisiyle, Türk'üyle Kürdü'yle, doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle hepimizin cumhuriyeti. Bir ve beraber olduğumuz müddetçe daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok hizmetimiz var" şeklinde konuştu.

"Sağlığıyla, altyapısıyla, sporuyla birlikte çok güzel hizmetler inşa ettik" diyen Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mahalle, ilçe başkanıyla, gençlik ve kadın kollarıyla, makam fark etmeksizin asıl olan bu kutlu davadaki yolu birlikte yürümektir. Elbette zor günler yaşadık. Birlikte aştık. Partimizi kapatmaktan darbe girişimlerine kadar. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti, vizyonu, cesareti ile her birini birlikte aştık. Milletimizden başka güç ve irade tanımıyoruz. 22 yılık süreçte sivil siyaseti birlikte inşa ettik. Milletimizden başka güç tanımadık. Milletimizin kararına tepeden bakanlardan hiçbir zaman olmadık. Biz İzmir'in her ilçesinde eser üretmeye talibiz. Kongreler bizler için tazelenme dönemleridir. Selçuk kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum, Rabbim bu birlikteliğimizi daim kılsın."

"AK Parti, millete ve memlekete hizmetin adıdır"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise "Aydınlığa açık, karanlığa kapalı diyerek yola çıkan, Türkiye'yi hapsedildiği siyasi bunalımlardan vesayet odaklarından çıkaran AK Parti'mizin iktidara gelişinin 22'nci yılı kutlu olsun. AK Parti milletin umudu olarak, bizatihi millet tarafından kurulmuştur. AK Parti, milli iradeyi hakim kılmayı siyasetin merkezine alan dava hareketidir. İktidara geldiğimiz 3 Kasım 2002 tarihi, sessiz devrimlerin miladıdır. Biz Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı olarak tayin eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizden aldığımız güçle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımız milletimizin her bir ferdini kucaklayan, devleti yeniden milletle buluşturan bir anlayıştır" yorumunda bulundu.

AK Parti olarak, geleceğin Selçuk'unu inşa etmek için burada olduklarını ifade eden Saygılı, "AK Parti Selçuk İlçe Teşkilatı, bu gayretin sembolü olarak gece gündüz demeden çalıştı, çalışıyor ve çalışmaya da devam edecek. Bu yeni dönemde omuz omuza, aynı azimle yürümeye kararlıyız. Selçuk'un her bir sokağında, mahallesinde daha güçlü varlık göstererek her vatandaşımıza dokunacağız. Emanetimiz olan Selçuk'a, İzmir'e hizmet etme gayretimiz, sizlerin desteğiyle daha da büyüyecek. 14 Ağustos 2001'de başlayan büyük Türkiye yolculuğundan bu yana Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmamıştır" diye vurguladı.

"Selçuk'ta hala AK Belediyecilik hizmetleri konuşuluyor"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da "CHP'li Belediyeler de tıpkı genel merkez yönetimleri gibi bırakın dünyadaki gelişmeleri takip edip yorumlayabilmeyi, önlerindeki çöpü toplamaktan, yoldaki çukuru kapatmaktan acizler. Selçuk, hala daha AK Belediyecilik hizmetlerinin konuşulduğu ilçelerimizden biri. İZBAN istasyonunun açılmasından doğal gaz hattının inşasına; TOKİ evlerinden düğün salonlarına kadar birçok projeyi Selçuk'ta hayata geçirdik. İlçede köy okulları dahil tüm okulları deprem yönetmeliğine uygun olarak yeniledik. Bin 480 TOKİ Konutunu da inşallah önümüzdeki Mart ayında teslim ediyoruz" diye belirtti.

"Bu ülkede çalışan tek bir parti var, onun adı da AK Parti"

AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, TOKİ, İZBAN, okulların yenilenmesi gibi pek çok projenin Selçuk'a yapıldığını hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

"CHP'li belediye bir park yapmaktan bile aciz. İlçemizde hala kanalizasyon yok. Bu ülkede çalışan tek bir parti var, onun adı da AK Parti."

Programa, Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MKYK Üyesi Emre Cemil Ayvalı ve teşkilat mensupları katıldı. - İZMİR