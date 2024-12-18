AK Partili Osman Gökçek\'in Meclis gündemine de gelen evi görüntülendi

Politika

Trump\'ın Başbakan Trudeau ile ilgili sözleri gündem oldu

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis'te 2025 Bütçesi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in kendisi için yaptırdığı evin fotoğraflarını göstererek, Gökçek'in evini bir şehit eviyle kıyaslamıştı.

İNŞAAT HALİNDEKİ EVİ GÖRÜNTÜLENDİ

Ağbaba'nın yapım sürecini Türkiye'nin gündemine taşıdığı AK Partili Osman Gökçek'e ait inşaat halindeki ev görüntüledi.

Gölbaşı ilçesinde yer alan Reyhan Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki evin toplam alanı 2 bin 401 metrekareden oluşuyor. Evin parsel alanı 14 bin 347 metrekare, zemin katı ise bin 173 metrekare. İnşaatın etrafı yaklaşık 3 metrelik duvarlar ve dikenli teller ile korunurken, inşaat alanı güvenlik kameraları ile izleniyor.

İnşaat alanının içinden çekim yapılmasına ise izin verilmedi.