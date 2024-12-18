AK Partili Osman Gökçek'in Meclis gündemine de gelen evi görüntülendi - Son Dakika
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Politika

AK Partili Osman Gökçek'in Meclis gündemine de gelen evi görüntülendi

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis'te 2025 Bütçesi görüşmeleri sırasında AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in evinin fotoğraflarını göstermişti. Ağbaba'nın gündeme taşıdığı Gökçek'e ait inşaat halindeki evin görüntüleri ortaya çıktı. Gölbaşı ilçesinde yer alan evin toplam alanı 2 bin 401 metrekare, parsel alanı 14 bin 347 metrekare ve zemin katı bin 173 metrekare. İnşaatın etrafı 3 metrelik duvarlar ve dikenli teller ile korunuyor ve güvenlik kameraları ile izleniyor.

18.12.2024 17:42  Güncelleme: 18:52
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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis'te 2025 Bütçesi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in kendisi için yaptırdığı evin fotoğraflarını göstererek, Gökçek'in evini bir şehit eviyle kıyaslamıştı.

AK Partili Osman Gökçek'in Meclis gündemine de gelen evi görüntülendi

İNŞAAT HALİNDEKİ EVİ GÖRÜNTÜLENDİ

Ağbaba'nın yapım sürecini Türkiye'nin gündemine taşıdığı AK Partili Osman Gökçek'e ait inşaat halindeki ev görüntüledi.

AK Partili Osman Gökçek'in Meclis gündemine de gelen evi görüntülendi

Gölbaşı ilçesinde yer alan Reyhan Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki evin toplam alanı 2 bin 401 metrekareden oluşuyor. Evin parsel alanı 14 bin 347 metrekare, zemin katı ise bin 173 metrekare. İnşaatın etrafı yaklaşık 3 metrelik duvarlar ve dikenli teller ile korunurken, inşaat alanı güvenlik kameraları ile izleniyor.

AK Partili Osman Gökçek'in Meclis gündemine de gelen evi görüntülendi

İnşaat alanının içinden çekim yapılmasına ise izin verilmedi.

AK Partili Osman Gökçek\'in Meclis gündemine de gelen evi görüntülendi
Kaynak: ANKA

Osman Gökçek, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Gölbaşı, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Partili Osman Gökçek'in Meclis gündemine de gelen evi görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Murat:
    eeeeee ne olmuş yani?? adam en kötü TV kanalı var tabiki parası olacak ya. ulan bu CHP vekillerinin zihniyetinden bıktık usandık ya.!! 48 126 Yanıtla
  • Çelikk:
    Asıl Hırsız Babası Ve Oğlu 89 21 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    Esad gibi sonları olur er yada geç 79 22 Yanıtla
  • İsa Arslanca:
    Klm ne derse desln Melih Gökçek Basarili Başkan Ogluda cok basarili Ankara bllir sever 20 65 Yanıtla
  • Ateş:
    Bunlardan irite olmaya başladım. 58 11 Yanıtla
  • Sinan K:
    Hadi buyurun devlet yetkilileri araştırın nasil almış bu kadar pahalı bir evi inceleme başlatın hee pardon chp li değil bu adam 52 13 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    alın teri kardeşim helal mal dir...gece gündüz calisiyo baba oğul ... 6 38 Yanıtla
  • Atilla Kamış:
    eeee babası Ankara’yı parsel parsel sattı demişti Bülent Arınç. Para ordan geliyordur 31 6 Yanıtla
  • sulo man:
    babasinin stoktaki dolarları anca sığar.stoktaki paranın boyutuna göre göre evin büyüklüğü gayet normal. 20 4 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    cok laf yalansiz, çok mal haramsiz 22 1 Yanıtla
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