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Kürsüde kalp krizi geçiren Bitmez'e yerdeyken saydıran AK Partili Özlem Zengin, başsağlığı mesajı yayınladı - Son Dakika
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Kürsüde kalp krizi geçiren Bitmez'e yerdeyken saydıran AK Partili Özlem Zengin, başsağlığı mesajı yayınladı

TBMM'de konuşurken kalp krizi geçiren Saadet Partili Hasan Bitmez hayatını kaybederken, Meclis'te konuştuğu ve yere düştüğü sırada kendisine el kol hareketleriyle tepki gösteren AK Partili Özlem Zengin'den de dikkat çeken bir mesaj geldi. Bitmez'e yönelik "Allah'ın gazabı böyle olur" dediği öne sürülen Zengin paylaşımında "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Saadet Partisi camiasına ve Meclisimize başsağlığı diliyorum" dedi.

14.12.2023 - 13:26,  Güncelleme: 14:25
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TBMM'deki grup toplantısında konuşma yaptığı esnada kalp krizi geçirerek yere yığılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bitmez'in kürsüde AK Parti'ye tepki gösterdiği konuşması ve fenalık geçirerek yere yığıldığı sırada kendisine "Allah'ın gazabı böyle olur" sözleriyle tepki gösterdiği öne sürülen Özlem Zengin'den dikkat çeken bir başsağlığı mesajı geldi.

SAADET PARTİLİ BİTMEZ HAYATINI KAYBETTİ

2 gün önce Meclis kürsüsünde konuşma yaparken aniden fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, yere yığılmıştı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Bitmez, yaşam mücadelesini kaybetti. 2 gündür yoğun bakımda tutulan Bitmez, yaşamını yitirdi.

DÜŞERKEN KAFASINI MERMER BASAMAĞA ÇARPMIŞTI

Bitmez salı günü Meclis'te 22 dakika süren konuşmasını tamamlayıp, Genel Kurula yönelik "Hepinizi saygıyla selamlıyorum." ifadesini kullandıktan hemen sonra yere yığılmıştı. Bitmez, bu sırada kafasını, kürsünün arkasında bulunan mermer basamağa çarpmıştı. Genel Kurul'daki milletvekillerinin kürsüye koşarak ilk müdahaleyi yaptığı Bitmez'e uzun süre kalp masajı uygulanmıştı. Bitmez, daha sonra Genel Kurul Salonu'na getirilen sedye ile ambulansa taşınıp, hastaneye götürülmüştü.

BAKAN KOCA: 11.50'DE VEFAT ETTİ

Sosyal medya üzerinden vefat haberini duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "12 Aralık Salı günü TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında rahatsızlık geçiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, tedavi altına alındığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün 11:50'de vefat etti. Sn. vekilimize Allah'tan rahmet, ailesine, Saadet Partisi başta olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun." açıklamasında bulundu.

AK Partili Özlem Zengin yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı

AK PARTİLİ ÖZLEM ZENGİN'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in acı haberi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, AK Partili Özlem Zengin'in paylaştığı başsağlığı mesajı da dikkat çekti.

BİTMEZ YERDE YATARKEN TEPKİ GÖSTERMEYE DEVAM ETMİŞTİ

Bitmez'in AK Parti'yi hedef aldığı konuşma yaptığı ve fenalaşarak yere yığıldığı esnada kendisine el kol hareketleriyle "Allah'ın gazabı böyle olur" dediği iddia edilen AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin "Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Saadet Partisi camiasına ve Meclisimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

AK Partili Özlem Zengin yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı

ZENGİN'İN BAŞSAĞLIĞI MESAJI TARTIŞMA YARATTI

AK Partili Özlem Zengin'in Bitmez'in kalp krizi geçirdiği dakikalardaki tavrına rağmen başsağlığı mesajı yayınlaması ise sosyal medyada tepkilere neden oldu. İşte o tepkilerden bazıları;

AK Partili Özlem Zengin yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
AK Partili Özlem Zengin yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
AK Partili Özlem Zengin yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
AK Partili Özlem Zengin yerde yatarken saydırdığı Hasan Bitmez için başsağlığı mesajı yayınladı
Kürsüde kalp krizi geçiren Bitmez\'e yerdeyken saydıran AK Partili Özlem Zengin, başsağlığı mesajı yayınladı
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: terbiyesizler türkiye türkiye olalı böyle saygısızlıklar kıvraklar görmedi Yanıtla 12 0

Hasan Bitmez, Özlem Zengin, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kürsüde kalp krizi geçiren Bitmez'e yerdeyken saydıran AK Partili Özlem Zengin, başsağlığı mesajı yayınladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kürsüde kalp krizi geçiren Bitmez'e yerdeyken saydıran AK Partili Özlem Zengin, başsağlığı mesajı yayınladı - Son Dakika
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