Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Gazze\'nin Koruma Altına Alınması Gerektiğini Bildirdi

Politika

Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Gazze'nin "Uluslararası Koruma Satüsü" ile koruma altına alınması gerektiğini bildirdi.

Uslu, 32 ülkenin üye olduğu Akdeniz Parlamenter Asamblesinin, Portekiz'in Braga şehrindeki 18. genel kurulunda konuştu.

Gazze'de, Ukrayna'da ve Sudan'da yaşananları anlatan Uslu, Gazze'deki durumun vicdanları yaraladığını vurguladı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının insanlık vicdanını ve hukuki güvenceleri parçaladığını ifade eden Uslu, "Gazze'de insanlar sadece bombalar ve kurşunlar altında değil açlıktan ve susuzluktan da ölmektedir. Uluslararası toplum, İsrail rejiminin sivillere yönelik hukuksuz ve sınır tanımayan saldırıları karşısında gerekli tepkiyi göstermemektedir. Gazze'de katliam var. Mevcut uluslararası mekanizmalar zamanında ve yeterli müdahalede bulunmamaktadır. Uluslararası mekanizmaların harekete geçmesi gerekiyor. Gazze, 'Uluslararası Koruma Statüsü' ile koruma altına alınmalıdır, güvenli bölge haline getirilmelidir." diye konuştu.

Gazze'de hastanelerin, kampların, evlerin, insanların, bebeklerin acımasızca bombalandığını söyleyen Uslu, İsrail'in destekçilerini kınadıklarını belirtti.

Atay Uslu, Gazze'de bir an önce barışın sağlanmasını, Filistinlilerin hakkının teslim edilmesini istediklerini vurguladı.

Kalıcı barış için iki devletli çözümü desteklediklerinin altını çizen Uslu, şunları kaydetti:

"İki devletli çözüm ki 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin tanınmasını içermektedir. Ülke olarak bunu istiyoruz. Birleşmiş Milletler, dünyada barışı ve güvenliği sağlamak üzere kurulmuş ve görevlidir. Ancak ve maalesef, Birleşmiş Milletler mevcut yapısı ile felç olmuş durumdadır. Bırakın ateşkesi sağlamayı, ateşkes çağrısı yapmakta bile başarısız olmuştur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin sınırlı sayıda ülkenin hakimiyetinden kurtarılması, demokratik ve etkin bir yapıyla buluşturulması hepimizin ve tüm dünyanın ortak ve haklı beklentisidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle; 'Dünya 5 farklı ülkeden daha büyüktür.'"