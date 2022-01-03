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Akşener ve Kılıçdaroğlu, Mersin'den seslendi: Harami düzenini yıkacağız! - Son Dakika

Akşener ve Kılıçdaroğlu, Mersin'den seslendi: Harami düzenini yıkacağız!

03.01.2022 16:23
Akşener ve Kılıçdaroğlu, Mersin'den seslendi: Harami düzenini yıkacağız!

İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de metro temel atma töreninde konuştu. Erdoğan'a seslenen Akşener "hemen sandığı getir" diyerek erken seçim çağrısında bulundu. !Bu soygun düzenine son vereceğiz" diyen Kılıçdaroğlu "para var, olan parayı halk için kullanacağız. Sandık gelecek" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin'in kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlediği 'Metro Temel Atma Töreni'nde konuştu.

AKŞENER NE DEDİ?

Akşener'in açıklamalarından önemli satır başları şöyle;

-Bugün burada sizlerle olmak hem demokrasinin ve barışın şehrinde, hoşgörüyü barındıran şehirde olmak çok güzel bir duygu. Bundan 100 yıl evvel kendi kendini kurtaran şehir Mersin.

-Yalnız bir şey söyleyeyim bu kalabalığı daha önce burada toplamayanlar vardı. Ne olacak şimdi! Eyvah eyvah...

-Teşkilatlar olmasa bu canlılık olmaz. İki il başkanımıza da teşekkür ediyorum. İyi çalışmışlar.

-Bugün zamlarla karşı karşıyasınız. 24 aydır esnaf geziyorum..

-Sözü yerine getirilememiş memuruyla, geçinemeyen esnafıyla, 5 maaş alanları gördükçe kahrolan bir Türkiye ile karşı karşıyayız.

"EN BÜYÜK BEKA SORUNU SİZSİNİZ"

Akşener sözlerine şöyle devam etti:

-İşsizliğin arttığı, çiftçi hiç gübre atamadı. Genç çocukların hayatını çaldılar. Öyle bir sistemle yönetiliyoruz ki. Bakanlar emir eli. Bu ülkenin hafızası gitti. Bundan büyük beka sorunu sizsiniz siz.

-Bu ülkede kimileri 50 puan alıp mülakatla geçiyorsa ülkede çok büyük sorun var demektir. Bu tek adam sistemini çok isteyen Erdoğan ve bu ucube sistemdir.

-Belediyeler eliyle şehirlerde zenginler ve fakirler oluşmuş. Zenginler AK Partili fukaralar her partili olmuş. Bu harami düzeni birlikte yıkacağız.

-Eğer rektörlerin kaymakamların valiliklerin özel kalemlerinden girip ballı maaşla kazanıyor senin oğlun mülakatta eleniyorsa bu ülkede çok büyük sorun var demektir. Bunun sorumlusu da bu ucube sistemdir.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

-Erdoğan'a sesleniyorum. Burada bir miting yaptın gördük. Bugün burada Mersinli'nin tevaccühü var. Mersinli diyor ki sandığa teslim ol, derhal sandığı getir diyor.

Bu harami düzeni attaya göndermek için derhal seçim, hemen seçim diyerek hepinizi selamlıyorum.

"5 YIL İÇİNDE İSTANBUL'UN NÜFUSU 5 MİLYON AZALACAK"

Temel atma töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından satır başları ise şöyle:

-Halk adalet, demokrasi istiyor.

-Bugün metronun temelini atacağız. O nedenle güzel şeyleri yapıyoruz. Belediye başkanı arkadaşlarıma kimseyi ayırmayın dedim. Ayıracaksanız fakir mahallelerden başlayın dedim.

- Millet İttifakı olarak inşallah biz yeni bir başarıya imzaya atacağız. Süleyman Şah türbesini tekrar vatanımıza katacağız, bayrağımızı göndere çekeceğiz.

-Emeklinin, gençlerin, ev kadınlarının dertlerini biliyorum. Bu ülke zengin, güçlü bir ülke.

-5 yıl içinde İstanbul'un nüfusu 5 milyon azalacak. Bu bölgede katma değeri yüksek ürünler üretilmeye başlanacak. Amerika'nın Uzak Doğu'nun en güçlü merkezi haline gelecek.

"PARAYI HALK İÇİN KULLANACAĞIZ"

-Bu bölgede herkesin huzuru yerinde olacak.

-'Yeterli kaynağımız var mı' derseniz. Kaynağın nereye harcanağını belirleyen iktidardır. Biz yandaşa değil. Vatandaşa, fabrikalara ayıracağız.

-Bir soygun düzenine son vereceğiz. Gitmediğiniz yollardan, elli yıllık garantilere bunların hepsine son vereceğiz. Tamamını kamulaştıracağız. Para var. Parayı halk için kullanacağız.

-Gençler biliyorum siyasete mesafelisiniz ama sandığa gideceksiniz. 'Sandık gelecek mi?' Gelecek. Bugün olmazsa yarın gelecek olmazsa öbür gün gelecek.

-İki yılda içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi memleketlerine göndereceğiz. Bize güveneceksiniz.

-Asla ırkçılık yapmıyorum. Gelip gezebilirler asla sorun yok. Suriye ile de Mısır ile de barışacağız. Sadece iç politika da değil dış politikada da barışacağız. Türkiye kurucu ayalarına tekrar dönecek. Asla unutmayın sandık gelecek, oy kullanacaksınız.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Meral Akşener, Mersin, Metro, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener ve Kılıçdaroğlu, Mersin'den seslendi: Harami düzenini yıkacağız! - Son Dakika


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