ANAHTAR Parti ve Zafer Partisi Liderlerinden Önemli Görüşme - Son Dakika
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Politika

ANAHTAR Parti ve Zafer Partisi Liderlerinden Önemli Görüşme

ANAHTAR Parti ve Zafer Partisi Liderlerinden Önemli Görüşme
03.07.2025 16:02
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ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede memleket meseleleri ve meclisteki komisyonlar hakkında endişeler dile getirildi. Ağıralioğlu, TÜİK'in enflasyon verilerini eleştirirken, Türkiye'nin ekonomik yönetimindeki sorunlara dikkat çekti. Özdağ ise partisi adına eylemlerin devam edeceğini söyledi.

ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Aliağıroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki heyet, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Özdağ ve Ağıralioğlu basın açıklaması yaptı. Ağıralioğlu, görüşmede memleket meseleleri üzerine istişare ettiklerini söyleyerek Özdağ'a ziyaretleri için teşekkür etti. Ağıralioğlu, meclisteki komisyon görüşmeleri ile ilgili, "Komisyona katılmayacağız eğer dışarıya yayarlarsa. Meclis'in muhataplığı iyidir aslında. Ama komisyon havada, muhataplar havada, komisyon üzerinden Meclis, Kandil ile muhatap edilir diye bir kaygı var. Süreç dedikleri şeyin muhataplarına bile 'Terörsüz Türkiye' dedirtemedikleri için endişemiz şudur: Biz olanı biteni görüyoruz. Muhataplarımızın PKK olmasından endişeli değiliz, devlet adamlarımızın ferasetsiz olmasından endişeliyiz. Düşmanı yeni görmüyoruz. Endişe ettiğimiz şey PKK-bölücülük değil. Muhataplıktan zarar görüyoruz. Sütten ağzımız yandı. Yanılmak konusunda çok bariz bir sicil var. Bu sicilin bize verdiği endişe hakkımızı kullanıyoruz. Yoğurda suya buza üfleme hakkımızı kullanıyoruz" dedi.

TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin de konuşan Ağıralioğlu, "TÜİK, Tayyip Erdoğan'ı üzmeme kurumu. Dünyanın en güvenli istatistik kurumuna ihtiyacı vardır Türk devletinin. Ölçebilen yönetebilir. Hata yapan, hile yapan yönetirken de hile yapıyordur. Zam beklentilerini aşağıya çekecekler. Enflasyonla mücadele; rakamları, bakanları değiştirerek olmuyor. Ona inanç, kararlılık gerekir. Biz memleketin iyi yönetilmediğini düşündüğümüz için, bu faizi iç dünyamıza giyotin gördüğümüz için, memleketin kaynaklarının doğru yönetilmediğini düşündüğümüz için parti kurduk. AK Parti'deki arkadaşlarımıza söyledik; emekliye verdiğiniz parayı bir alında geçinin bakalım nasıl oluyormuş. Her meslek grubunda yaşayacak kadar milletvekiliniz var sayı olarak. Bu insanlara verdiğiniz parayla 1 ay yaşayın eğer döndüklerinde, 'efendim harikaymış memleket' derlese biz siyaseti bırakacağız. İnsanların zam talebini çok haklı buluyorum. Hükümetin yaptığını doğru bulmuyoruz. Bu parayla yaşanmaz kardeşim" ifadelerini kullandı.

'EYLEMLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirterek, tutuklu bulunduğu dönemde kendisini ziyaret ettikleri için de Ağıralioğlu'na teşekkür etti.

Özdağ, partisinin Genel Başkan Yardımcısı Bartu Soral'ın istifa etmesinin sorulması üzerine "Bartu Bey bizim iyi bir arkadaşımızdır. Benim de kişisel olarak arkadaşımdır. Bartu Bey'le arkadaşlığımız devam ediyor. Bu sabah konuştuk kendisiyle, değerli bir ekonomisttir. Ama siyasette bazen çalışma yöntemleri konusunda farklılıklar olabilir. Bir fikri farklılığımız yok. Bundan sonra da eylemlerimiz devam edecek. Silivri'ye girmeden önceki son eylem 'Mehmetçik Katillerine Af Yok' mitingiydi Antalya'da. Bundan sonra da Zafer Partisi mitinglerle, toplantılarla, ziyaretlerle eylemliliği gösterecektir. Bartu Bey'in Atatürk çizgisinden, Türk Milliyetçinden şüphesi olduğunu düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Yavuz Ağıralioğlu, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika ANAHTAR Parti ve Zafer Partisi Liderlerinden Önemli Görüşme - Son Dakika

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