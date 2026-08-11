Orban'ın tasfiye ettiği isim geri döndü: Macaristan'da yeni Cumhurbaşkanı Andras Baka oldu

Macaristan'da Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarına son veren Tisza hükümeti lideri Peter Magyar, sembolik bir adımla tarihi bir karara imza attı. Eski Başbakan Orban döneminde Yüksek Mahkeme Başkanlığı görevinden hukuksuzca alınan ve bu süreci AİHM'e taşıyarak Macaristan devletine karşı davayı kazanan hukukçu Andras Baka, ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

YEMİN ETTİ

Macaristan Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oylamada, cumhurbaşkanlığı için tek aday gösterilen eski AİHM yargıcı Andras Baka, 146 milletvekilinden 140'ının "evet" oyunu alarak cumhurbaşkanı seçildi. Oylamada 6 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, muhalefete gerileyen Viktor Orban liderliğindeki Fidesz partisi oturumu boykot ederek salona girmedi. Oylamanın ardından milli marş eşliğinde yemin eden Baka, resmen görevine başladı.

ORBAN DÖNEMİNDEN KOPUŞUN SİMGESİ

1952 doğumlu olan Andras Baka, Macaristan'ın Strazburg merkezli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki (AİHM) ilk yargıcı olarak 1991-2008 yılları arasında görev yaptı. 2009'da Macaristan Yüksek Mahkemesi Başkanlığı’na seçilen Baka, Orban hükümetinin yargıyı baskı altına alan anayasal düzenlemelerine sert bir şekilde karşı çıkmıştı.

2012 yılında Orban yönetimi tarafından görevinden tasfiye edilen Baka, hak ihlali gerekçesiyle açtığı AİHM davasını kazanarak uluslararası hukukta önemli bir emsal oluşturmuştu. Baka'nın makama gelişi, ülkede "Orbanizasyon" sürecinin hukuken ve sembolik olarak sona erişi biçiminde yorumlanıyor.

GEÇİŞ SÜRECİNİN CUMHURBAŞKANI OLACAK

Cumhurbaşkanlığı koltuğu, Orban'ın müttefiki olan bir önceki Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un görev süresinin, Temmuz ayında yapılan anayasa değişikliğiyle erken bitirilmesi sonucu boşalmıştı. Başbakan Peter Magyar, koltuğu ilk olarak dünyaca ünlü satranç şampiyonu Judit Polgar'a teklif etmiş, ancak Polgar teklifi kabul etmemişti.

Magyar, yeni Cumhurbaşkanı Andras Baka'nın yaklaşık 1 ila 1,5 yıl sürmesi beklenen yeni anayasa hazırlık süreci tamamlanana kadar bu görevde kalacağını ve ülkeyi yeni döneme taşıyacağını ifade etti.