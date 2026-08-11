Orban'ın tasfiye ettiği isim geri döndü: Macaristan'da yeni Cumhurbaşkanı Andras Baka oldu - Son Dakika
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Orban'ın tasfiye ettiği isim geri döndü: Macaristan'da yeni Cumhurbaşkanı Andras Baka oldu

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Macaristan’da Viktor Orban’ın 16 yıllık iktidarının devrilmesinin ardından tarihi bir siyasi rövanş yaşandı. Orban hükümetinin 2012 yılında Yüksek Mahkeme Başkanlığı görevinden tasfiye ettiği ve bu karara karşı AİHM'de açtığı davayı kazanan eski yargıç Andras Baka, parlamentoda yapılan oylamayla Macaristan’ın yeni cumhurbaşkanı seçildi. Baka, Orban'ın Fidesz partisinin boykot ettiği oylamada yemin ederek göreve başladı.

Macaristan'da Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarına son veren Tisza hükümeti lideri Peter Magyar, sembolik bir adımla tarihi bir karara imza attı. Eski Başbakan Orban döneminde Yüksek Mahkeme Başkanlığı görevinden hukuksuzca alınan ve bu süreci AİHM'e taşıyarak Macaristan devletine karşı davayı kazanan hukukçu Andras Baka, ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

YEMİN ETTİ 

Macaristan Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oylamada, cumhurbaşkanlığı için tek aday gösterilen eski AİHM yargıcı Andras Baka, 146 milletvekilinden 140'ının "evet" oyunu alarak cumhurbaşkanı seçildi. Oylamada 6 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, muhalefete gerileyen Viktor Orban liderliğindeki Fidesz partisi oturumu boykot ederek salona girmedi. Oylamanın ardından milli marş eşliğinde yemin eden Baka, resmen görevine başladı.

Orban'ın tasfiye ettiği isim geri döndü: Macaristan'da yeni Cumhurbaşkanı Andras Baka oldu

ORBAN DÖNEMİNDEN KOPUŞUN SİMGESİ 

1952 doğumlu olan Andras Baka, Macaristan'ın Strazburg merkezli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki (AİHM) ilk yargıcı olarak 1991-2008 yılları arasında görev yaptı. 2009'da Macaristan Yüksek Mahkemesi Başkanlığı’na seçilen Baka, Orban hükümetinin yargıyı baskı altına alan anayasal düzenlemelerine sert bir şekilde karşı çıkmıştı.

2012 yılında Orban yönetimi tarafından görevinden tasfiye edilen Baka, hak ihlali gerekçesiyle açtığı AİHM davasını kazanarak uluslararası hukukta önemli bir emsal oluşturmuştu. Baka'nın makama gelişi, ülkede "Orbanizasyon" sürecinin hukuken ve sembolik olarak sona erişi biçiminde yorumlanıyor.

Orban'ın tasfiye ettiği isim geri döndü: Macaristan'da yeni Cumhurbaşkanı Andras Baka oldu

GEÇİŞ SÜRECİNİN CUMHURBAŞKANI OLACAK

Cumhurbaşkanlığı koltuğu, Orban'ın müttefiki olan bir önceki Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un görev süresinin, Temmuz ayında yapılan anayasa değişikliğiyle erken bitirilmesi sonucu boşalmıştı. Başbakan Peter Magyar, koltuğu ilk olarak dünyaca ünlü satranç şampiyonu Judit Polgar'a teklif etmiş, ancak Polgar teklifi kabul etmemişti.

Orban'ın tasfiye ettiği isim geri döndü: Macaristan'da yeni Cumhurbaşkanı Andras Baka oldu

Magyar, yeni Cumhurbaşkanı Andras Baka'nın yaklaşık 1 ila 1,5 yıl sürmesi beklenen yeni anayasa hazırlık süreci tamamlanana kadar bu görevde kalacağını ve ülkeyi yeni döneme taşıyacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Macaristan, Politika, Mahkeme, Dünya, AİHM, Son Dakika

Son Dakika Politika Orban'ın tasfiye ettiği isim geri döndü: Macaristan'da yeni Cumhurbaşkanı Andras Baka oldu - Son Dakika

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