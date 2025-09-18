Annesi Filistin asıllı olan Sırbistan Devlet Bakanı Zukorliç\'den Gazze çağrısı Açıklaması

Sırbistan Adalet ve Uzlaşı Partisi (SPP) Genel Başkanı ve Sırbistan Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorliç, " Gazze'de yaşanan soykırım sadece Gazze'ye değil, bütün dünyaya yöneltilmiş bir tehdit. Bu vahşeti durdurmak için bütün dünya olarak elimizden geleni yapmalıyız. Bir şeyler yapmazsak sonuçlarına hep birlikte katlanacağız." dedi.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinden olan Zukorliç, AK Parti ile mutabakat zaptı imzalamak için geldiği Ankara'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Zukorliç, başta Türkiye olmak üzere birçok ülke gibi kendi gündemlerinin de 21. yüzyılda Gazze'de yaşanan soykırımın olduğunu belirtti.

İsrail'in devam eden ve her gün daha da acımasız hale gelen soykırımının herkesi büyük bir şoka uğrattığını ifade eden Zukorliç, medya ve sosyal medya aracılığıyla Filistin'de yaşanan soykırıma her gün şahit olduklarını söyledi.

Bakan ve resmi yetkili olarak Filistin'e Mayıs ayında bir ziyaret gerçekleştirdiğini kaydeden Zukorliç, " Kudüs'e, Beytullahim'e, El Halil kentine yaptığım ziyaretlerde soykırımın bir bölümüne şahit oldum. Gazze sınırlarına yaklaşabilmek, devam eden soykırımın korkunç boyutlarını görmek imkansız. Benim gittiğim yerlerde gördüğüm de soykırımın bir yansımasıydı. Çok fazla kadın ve çocuk ölmeye devam ediyor. İnsani yardım ve gıda ulaştırmak imkansız." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' mottosuna ben de inanıyorum"

Zukorliç, Sırbistan'ın Filistin devletini resmi olarak tanımasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Filistinlilerin de diğer milletler gibi yaşama hakkı ve onuruna sahip olmaları gerektiğine vurgu yapan Zukorliç, şunları ifade etti:

"Müslüman ülkeler devam eden soykırıma ve vahşete çözüm bulmak için bir araya geliyorlar. Gazze'de yaşanan soykırım sadece Gazze'ye değil, bütün dünyaya yöneltilmiş bir tehdit. Bu vahşeti durdurmak için bütün dünya olarak elimizden geleni yapmalıyız. Bir şeyler yapmazsak, sonuçlarına hep birlikte katlanacağız. Yaşadığımız korkunç süreç, güçlü bir ülkeye ve liderliğe sahip olmamız gerektiğinin önemini ortaya koyuyor. Bu vahşi İsrail rejimi ancak güçten anlar. Güçlüyseniz onları durdurabilirsiniz. Bu noktada Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü liderlik çok önemli. Türkiye'nin bu konudaki önemini biliyoruz. Ben de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' mottosuna inanıyorum. Onunla aynı fikirdeyim."

Zukorliç, son 20 yıllık süreçte özellikle sömürgeciliğin meydana çıkardığı korkunç sonuçlarla, krizlerle karşı karşıya kaldıklarını anımsattı.

Müslüman toplumunun uluslararası diplomasideki temsil kabiliyetini artırma konusunda mesafe kat etmeleri gerektiğini vurgulayan Zukorliç, "Önümüzdeki süreçte yeni bir dünya savaşını hiçbirimiz kaldırmayız. Bunu engellemek için gerekli temsiliyet oluşturulmalı, diplomasi yürütülmeli." dedi.

"Annemin tarihi de Filistin tarihi gibiydi"

Filistin asıllı annesinin hayatının da Filistinliler gibi gurbette geçtiğini anlatan Zukorliç, şunları kaydetti:

"Annem ne yazık ki geçen yıl İstanbul'da vefat etti. Ben hissediyorum ki annemin vefatının sebebi Filistin halkının 7 Ekim'den bu yana yaşadığı acılar. Annem yaşayan bir tarihti. Annemin tarihi de Filistin tarihi gibiydi. Brezilya'da doğdu, sonra Ürdün'e göç ettiler. Daha sonra Irak ve İsrail arasında yaşanan kriz nedeniyle Sırbistan'a geldi. Burada babamla evlenmişler. Yine aynı şekilde Cezayir'de eğitim aldı. Filistinlilerin büyük çoğunluğu da vatanlarından uzakta yaşamlarını devam ettiriyorlar."

"AK Parti'den öğreneceğimiz çok şey var"

Devlet Bakanı Zukorliç, genel başkanı olduğu SPP ile AK Parti arasındaki mutabakat zaptını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya ile imzaladıklarını anımsattı.

İmzalanan mutabakat nedeniyle gurur duyduğunu belirten Zukorliç, şunları kaydetti:

"Bizim partimizin adı Adalet ve Uzlaşı Partisi. AK Parti'nin adı da Adalet ve Kalkınma Partisi. Çok benzer terimleri kullanıyoruz. İşbirliğimizin güçlenerek devam edeceğini inanıyorum. AK Parti ile mutabakat imzalayan 18'inci parti oldu. AK Parti'den öğreneceğimiz çok şey var. İlişkilerimiz güçlendirmek istiyoruz."