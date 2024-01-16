Antalya Büyükşehir Belediyesi, altyapıya 10 milyar 525 milyon TL yatırım gerçekleştirdi

Planlı, kurallı, kimlikli bir kent hedefiyle çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentin altyapısını da ihmal etmedi. Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), geçmiş yıllardan bu yana altyapıda yaşanan eksikleri gidermek için Nisan 2019'dan bugüne güncel bedeliyle 10 milyar 525 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdi.

Göreve geldiği günden bu yana çevre ve doğa dostu çalışmalarıyla dikkat çeken ve bu başarısını yerel, ulusal ve uluslararası alanda aldığı 19 çevre ödülüyle taçlandıran Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın doğası ve çevresi için altyapıya büyük yatırım yaptı. Vatandaşın temiz ve sağlıklı suya kavuşabilmesi için önemli çalışmalara imza atan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, kent merkezi ve 14 ilçede kanalizasyon ve yağmur suyu ile arıtma yatırımları gerçekleştirdi. Altyapıya Nisan 2019'dan bugüne güncel yatırım tutarı ile 10 milyar 525 milyon TL'lik yatırım yapıldı.

"İçme suyu hasreti sona erdi"

Eskiyen ve sürekli arıza çıkaran, 50 yıllık içme suyu hatlarının yenilenmesine öncelik veren ASAT, güncel yatırım tutarı 4 milyar 412 milyon 693 bin 548 TL olan 3 bin 99 kilometre içme suyu yatırımı gerçekleştirdi. Yenileme çalışmalarında, eski borular dünya standartlarında 110'luk polietilen borularla değiştirildi. Bu sayede içme suyu hattı hem daha dayanıklı hale geldi, hem de su kayıpları minimuma indirildi. Gazipaşa'dan Kaş'a birçok yayla ve yerleşim yeri ASAT'ın çalışmalarıyla ilk kez içme suyuna kavuştu. Mahallelerin yıllardır süren su sorununu çözen ASAT, vatandaşın su hasretine de son verdi.

"19 ilçede içme suyu çalışması"

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki Kepez ilçesinde 54, Muratpaşa ilçesinde 47 mahallede kapsamlı bir içme suyu çalışması yapıldı. Her iki ilçenin de 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak şekilde planlanan proje kapsamında asbestli borular değiştirilerek yerlerine daha sağlıklı içme suyu boruları döşeniyor. Antalya'da bu kapsamlı çalışma sayesinde kayıp ve kaçakları önlemeye yönelik altyapının uzaktan takip sistemi de iyileştiriliyor. 500 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen SCADA Sistemi kapsamında parsel girişlerine su kayıp ve kaçaklarının önlenmesine yönelik olarak ana sayaçlar takılarak ASAT'ın "akıllı içme suyu yönetimi" SCADA sistemine dahil ediliyor. ASAT tüm bu çalışmaların yanı sıra Serik, Belek, Kemer ve Elmalı içme suyu üretim tesislerinin yenilemesini gerçekleştirdi. Yine 550 milyon TL'lik bir yatırımla Alanya ve Manavgat içme suyu üretim tesislerinin ise revizyonu başladı.

"Çözülmeyen sorunlara neşter"

Nisan 2019'dan bu yana kanalizasyon ve yağmursuyu yatırımlarına da yoğun şekilde devam eden ASAT Genel Müdürlüğü, güncel yatırım tutarı 2 milyar 277 milyon 472 bin TL olan yatırımla 475 kilometre kanalizasyon, 62 kilometre yağmur suyu çalışması gerçekleştirdi. İlçelerin kangren haline gelen sorunlarına neşter vuran ASAT, Finike'de 7 mahalleyi kapsayan 25,6 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon çalışması ile ilçenin kanayan yarasına çare oldu. Pandemi döneminde Aksu'nun tarihi kanalizasyon sorunu çözüldü. Kepez ilçesinde de kanalizasyon sorunu büyük oranda çözülürken Döşemealtı ilçesinin farklı noktalarında da 31 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı inşaatı yapıldı. 300 milyon TL'lik yatırımla Döşemealtı'na kazandırılacak 90 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmaları ise sürüyor. Gazipaşa, Serik, Demre, Korkuteli ve Elmalı'da da kanalizasyon çalışmaları devam ediyor.

"Foseptrik sorun olmayacak"

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 40 kilometrelik ve yaklaşık 100 milyon TL yatırım bedelli kanalizasyon projesi ile Alanya Demirtaş'ın yıllardır kangren haline gelen foseptik sorunu ortadan kaldırıyor. ASAT tarafından ihalesi yapılan "Kemer İlçesi Muhtelif Mahalleleri İçme Suyu ve Kanalizasyon Yapım İşi" çerçevesinde Kemer'de yaklaşık 20 kilometre kanalizasyon imalatı gerçekleştirildi. Yapı ve nüfus yoğunluğundaki artışa paralel olarak artan ihtiyaçları da belirleyerek çalışmalarına yön veren ASAT, Antalya'nın imara yeni açılan bölgelerinden Aksu ilçesi Altıntaş bölgesine 120 kilometrelik kanalizasyon hattı kazandırmak için de çalışma başlattı.

Antalya'nın geleceği için arıtma yatırımlarını da ihmal etmeyen Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü arıtmalar için güncel yatırım tutarı 2 milyar 18 milyon 840 bin TL'lik çalışma gerçekleştirdi. Arıtma tesislerinin tamamını revize eden ASAT Genel Müdürlüğü Antalya'nın denizine ve doğasına sahip çıktı.

"59 milyon 850 bin avroluk anlaşma"

Bununla da yetinmeyen ASAT, kentin geleceği için hayati öneme sahip "Hurma Arıtma Çamuru Yakma ve Enerji Geri Kazanım Tesisi" için de düğmeye bastı. Antalya'nın 2070 yılı projeksiyonlarına göre şekillendirilen proje ile ASAT Genel Müdürlüğü'ne ait 29 arıtma tesisinden çıkan çamurlar yakılarak enerjiye dönüştürülecek. Söz konusu proje için ASAT ile Fransız Kalkınma Ajansı arasında 59 milyon 850 bin euro bütçeli, hazine garantisiz kredi tesisi anlaşması gerçekleştirildi.

"Kentin denizi ve çevresi temiz olacak"

Nisan 2019'da göreve geldiklerinde bir tarım ve turizm kenti olan Antalya'da içme suyu ve kanalizasyon başta olmak üzere altyapı ile ilgili ciddi eksikler olduğuna dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, görev süresi boyunca bu eksiklerin giderilmesi noktasında ASAT Genel Müdürlüğü'nün ciddi bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi. Antalya'nın geleceği için arıtma tesislerine büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Böcek, "Hurma Atık Su Arıtma Tesisi'ne kazandıracağımız çamur yakma ve enerji geri kazanma tesisi ile Antalya'da oluşan yılda 180 bin ton arıtma çamuru yakılarak bertaraf edilecek. Tesisin devreye alınması sonucunda modern bir emisyon sistemiyle birlikte termal enerji ve elektrik enerjisi elde edilecek. Fransız Kalkınma Ajansı'ndan aldığımız krediyle Lara Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin artırılması da amaçlanıyor. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte ülkemizin ve Avrupa Birliği'nin çevre kanun ve mevzuatlarına uygun olarak tesislere sahip olacağız. Kredinin konusu olan projeler Sıfır Atık, enerji verimliliği, iklim değişikliği, küresel ısınma ve Paris Antlaşması hususuna uygundur. Bu sayede Antalya'mızın denizinin, çevresinin ve doğasının temiz kalmasını sağlayacağız" diye konuştu. - ANTALYA