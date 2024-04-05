Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi - Son Dakika
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Politika

Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi

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Ardahan'da CHP adayı Faruk Demir'in kazandığı seçimin iptal edilmesi kararı, İl Seçim Kurulu tarafından yeniden değerlendirildi. İtirazı kabul eden kurul, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.

05.04.2024 18:06  Güncelleme: 18:14
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Ardahan'da mevcut Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP adayı Faruk Demir' in kazandığı seçimin, Ak Parti yönetiminin itirazını değerlendiren İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek yenilenmesine karar verilmişti. CHP yönetiminin yenileme kararının iptali için yapılan itirazı kabul eden İl Seçim Kurulu seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.

AK PARTİ ADAYI 174 OY FARKLA KAYBETTİĞİ SONUÇLARA İTİRAZ ETTİ

31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da AK Parti ve AK Parti arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Sandıkların yüzde yüzünün açılmasının ardından CHP'nin adayı Faruk Demir yüzde 45.06, AK Parti'nin adayı Yunus Baydar ise yüzde 43.51 oy aldı.

AK Parti Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, CHP'li Faruk Demir'in 174 oy farkla kazandığı seçim sonuçlarına itiraz etti. Demir, İlçe Seçim Kurulu'na seçimin yenilenmesi ya da sandıkların tekrar sayılması için müracaat etti.

Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi

İLÇE SEÇİM KURULU'NDAN SEÇİMLERİN YENİLENMESİ KARARI

Ardahan İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart'ta kent genelinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar verdi.

CHP KARARIN İPTASLİ İÇİN İL SEÇİM KURULU'NA İTİRAZ ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Faruk Demir, "Bu karar kesinleşmiş değil. Yarın İl Seçim Kurulu'na itiraz edeceğiz. İtirazların somut hiçbir dayanağı yok. Bu durum, tıpkı Mart 2019'daki İstanbul seçimlerine yapılan itiraza benziyor. Olur da İl Seçim Kurulu da aynı yönde karar verirse bu kez Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuracağız" dedi.

Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi
Faruk Demir

İL SEÇİM KURULU, CHP'NİN İTİRAZINI KABUL ETTİ

Ardahan İl Seçim Kurulu, CHP'nin seçim yenilememe kararının iptali için yaptığı itirazı kabul etti ve seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.

Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi

Faruk Demir, Ardahan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ardahan İl Seçim Kurulu, seçimlerin yeniden yapılmasına gerek olmadığına karar verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ercan Karatas: Ak parti gerçekten artık bitti 58 20 Yanıtla Ender Kervancıoğlu: Osmanlı da aynı böyle çökmüştü. Halkın yoksulluğunu, sorunlarını görmezden gelme. Maliyenin bozulması.Sarayın harcamaları, israf, şatafat. Liyakatsız kişilerin iltimasla kayırmayla devlet yönetimine gelmeleri. Kendini büyük görme. Adaletsizlik. Toplumun tümünü değil belirli zümreleri dikkate almaları. İlime bilime yeterince önem vermemek. Vs. 59 6
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