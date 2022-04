Aydemir ihracat rakamlarını değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, ihracatta erişilen değerin ekonomiye yatırım, istihdam ve üretim olarak yansıyacağını, küresel sıkıntılara, Ukrayna krizine rağmen Türkiye'nin ekonomide büyüme sürecini kesintisiz biçimde sürdürdüğünü kaydetti.

Doğu Anadolu Bölgesi

İhracat rakamlarının iyi etüt edilmesi gerektiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, Doğu Anadolu Bölgesindeki illerin ihracatta yarışır hale geldiği, Bölgeden yapılan ihracat değerinin 285 milyon dolara ulaştığını kaydederek, ihracattaki pozitif gelişmenin tarım başta olmak üzere tüm sektörlerde üretimi tetiklediğini belirtti.

İhracat, Yatırım, İstihdam ve Üretim

Ülke ekonomisindeki yatırım ve ihracat ağırlıklı ekonomik büyümenin yabancı yatırımcıların da Türkiye'ye yönelme yoğunluğunu artırdığına işaret eden Milletvekili Aydemir, aynı durumun illerdeki OSB'lerde de görüldüğünü, yeni yatırım alanları oluşturmak kaydında özellikle Doğu Anadolu Bölgesi illerinde önemli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Aydemir İhracattaki Rekoru Paylaştı

2022 yılının ilk üç ayında ihracatta eşsiz bir mesafe alındığını aktaran Milletvekili Aydemir, Martta ihracat rakamlarının, ocak ve şubatta olduğu gibi yine bütün zamanların rekorunu kırdığına dikkat çekerek, "İnşallah ilerleyen zamanlarda çok daha iyi noktalara varırız. 3 aydır ihracatta eşsiz bir mesafe alındı." dedi.

Bütün dünyanın enflasyon sıkıntısı içinde bulunduğunu dile getiren Milletvekili Aydemir, "Dünyadan ayrı değiliz. Dünya ile beraberiz. Bu sıkıntılı hal her tarafa sirayet etti. Yine de buradan yol bulup rahat yürüyen bir ülkeyiz." diye konuştu.

Aydemir'den Muhalefete Gönderme

Devasa yatırımlara dudak büküp küçümseyenlerin hafta sonu Manisa Turgutlu'da belediye binasına ek prefabrik binanın açılışı için insanların sıraya girdiğini dile getiren Milletvekili Aydemir, "Milletimiz 'ne dualı milletmişiz ki şu sıkıntılı zamanlarda iyi ki AK Parti, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız var' diyor." ifadelerini kullandı.

Aydemir Merhum Türkeş'i Andı

Milletvekili Aydemir TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 4 Nisan 1997'de Hakkın rahmetine kavuşan MHP Kurucu Lideri Alparslan Türkeş'i rahmet niyazlarıyla yad etti. Merhum Türkeş'i; 'Vatanını, milletini çok seven, mukaddesatı her türlü değerin üstünde tutan bir şahsiyet' olarak takdim eden Milletvekili Aydemir, 'O etnik kimlikleri asla inkar etmedi. Aksine hepsini yüreğine koydu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün her vesile ile vurguladığı Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Millet, Tek Devlet kararlılığını Rahmetli Türkeş de hayatına yansıtmış bir liderdi. Ondan çok şey öğrendik biz. Her türlü unsuruyla Milleti sevmenin milliyetçilik olduğunu öğrendik. 'Başkasına düşmanlık yapmadan milletini ileri seviyelere taşımak, çağlar atlatmak milliyetçiliktir', derdi. ' diye konuştu.

'Önce ahlak'

Merhum Türkeş'in, 'Ancak imanı kavi bir millet ayakta kalabilir, ahlakı yüksek bir millet ayakta kalabilir. Önce iman, önce ahlak. ' vurgusunu aktaran Milletvekili Aydemir, 'Öğretilerinin temeli buydu. O yüzden Başbuğ sıfatını da hakkıyla hak etmiş bir şahsiyettir. Merhum Türkeş'i vefatının 25'ınci yıldönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanı cennettir inşallah. Milliyetçi Hareket Partisi'ne, başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere MHP camiasına başsağlığı diliyoruz. ' dedi.

Aydemir Gazetecilerin Sorularını Cevaplandırdı

Basın toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milletvekili Aydemir, Macaristan'daki genel seçimlerle ilgili bir soruya şöyle karşılık verdi: "Macaristan'da şunu gördük: Suni yapılarla bir yere varmak mümkün değil. Altı tane birbirine benzemez bir araya geliyor. Macar halkı tıpkı Türkiye'deki gibi bu yapılaşmaya 'dur' dedi. Türkiye, 2023'te buna benzer bir sonucu yaşayacaktır. Macaristan hükümeti Türk-Macar ilişkilerine çok önem veriyor. Macaristan bizim için çok değerli. Macaristan'da sulh, sükun, gelişme, kalkınma ne kadar yükseğe çıkarsa bizde bundan o kadar mutlu oluruz. Macaristan hükümetini başarısından dolayı tebrik ediyorum." - ERZURUM