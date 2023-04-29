Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'den Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Bu seçim Bay Bay Kemal'i uğurlama seçimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen mitingde geniş bir kalabalığa hitap etti. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan sert sözlerle yüklendi.

"BAY BAY KEMAL'İ UĞURLAMAYA HAZIR MIYIZ?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz 21 yıldır ülkemizi Dadaloğlu'ndan aldığımız ilhamla yürüyerek bu günlere geldik. Vesayetin tehditlerinden korkmadık. Terör örgütünün saldırılarından ürkmedik. Bay bay Kemal gibi onların uzantılarıyla gidip görüşmeler yapmadık. Kandil'in parlamentodaki temsilcileriyle acaba bay bay Kemal kapalı kapılar ardında ne görüştü, bir açıklasana. İzmir'e böyle birisi yakışıyor mu ya? Bu seçim, 14 Mayıs bay bay Kemal'i uğurlama seçimi olmalı. Bunu yapmaya hazır mıyız? Muhteşem kalabalığı görünce size inanıyorum. İzmir kararını vermiş." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Konuşuyor, diyor ki İzmir daha iyisine layık. Doğru. Peki İzmir'in büyükşehir belediyesi sende, her yağmurda İzmir ne hale geliyor... İzmir'e AK Parti'nin getirdikleri ortadayken böyle nankörlük olur mu ya? İstanbul'dan İzmir'e 7 buçuk saatte geliyorduk, şimdi 3 saat 15 dakika. Şurada Manisa İzmir arası o geçitler neydi? Açtık mı yolları? Bütün bu yolları açan biziz. Menderes Havalimanı'nı İzmir'e kim yaptı? İzmir'e bu yakışırdı. Stadyumları yaptık mı? Daha iyisine layık diyorsun ya... Ne varsa yaptık, yapacağız. Diyor ki daha iyisine layık. Biz ne gerekiyorsa yaptık bay bay Kemal. Sen İzmir'i çöpten çukurdan kurtaramadın.

"BÖYLE DEVLET YÖNETİLİR Mİ?"

TCG Anadolu Alsancak Limanı'na geliyor. Gezmeyi ihmal etmeyin. Son haftayı buraya ayırdık. Dedik ki finali burada yapalım. Türkiye Yüzyılı'nı kimler kuracak, siz... Gençler Türkiye Yüzyılı'nı kurmaya hazırlanın. Bakın 7'li masa değil ha 9'lu masa olarak arz eyledi. Bu masadan ne çıkar. Bay bay Kemal bulduğu herkese bir cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hediye etti, böyle devlet yönetilir mi?

"BU MİLLET SANA YÜRÜ KEMAL DİYECEK"

Bu millet, bu muhteşem katılım sana yürü Kemal demeyecek. Bu masa öyle bir masa ki, görünürdeki 7 ayağının hepsi de birbirine dolaşmış durumda. Birinin söylediğini öteki yalanlıyor. Böyle masa olur mu? Hangi masada böyle eğri ayaklar olur. Biri HDP'ye söz verildiğini söylüyor. Öteki inkar ediyor. Kandil ne diyor, oyumuz Kılıçdaroğlu'na. Terör örgütünün ele başları orada. İzmir, Kandil'e evet der mi? Bunun en güzel cevabını 14 Mayıs'ta verecek.

"BU MİLLETTEN LGBT'Cİ ÇIKMAZ"

Tefecilerden 300 milyar dolar bulduk hemen getireceğim diyor. Bıktık bu yalanlardan bulduysan bu parayı al getir, getirdin de niye getirdin mi dedik. Vereceksen Merkez Bankası'na diğer bankalara ver ama yalan söyleme. Bunlar esrar, eroin kaçakçısı. Onlardan aldıkları parayı buraya getirecekmiş, yok böyle bir şey. Bunların hayatı yalan. Bu milletin aile kurumu sağlamdır, Bu milletten LGBT'ci çıkmaz. Bunların her biri ayrı telden çalıyor. Bizzat kendilerinin kumar masası dedikleri masa, rulet masası çıktı. Nerede duracakları belli değil. Böyle çarpık çurpuk ayaklı bir masa olur mu? Bu ülkede köken, mezhep siyaseti yüzünden yaşanan acıların tekrar etmemesi için nice sessiz devrimi hayata geçirdik."