Azerbaycan Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ı ziyaret etti - Son Dakika

Azerbaycan Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ı ziyaret etti

Son Güncelleme: 11.09.2023 13:30

Ermenistan-Azerbaycan gerilimi sürerken, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı General Polkovnik Kerim Veliyev, Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ı ziyaret etti. İki ülke arasında gerçekleşen resmi törenin ardından görüşmeler yapıldı.

Azerbaycan- Ermenistan sınırında son bir haftadır tansiyon epey yüksek. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'a ait güçlerin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını açıkladı; Ermenistan ise Azerbaycan'ın sınıra sevkiyat yaptığını öne sürdü. Dünyanın gözü bu bölgeye çevrilmişken Azerbaycan Genelkurmay Başkanı General Polkovnik Kerim Veliyev, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ı ziyaret etti.

SINIR HATTI KARIŞIK

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, geçici olarak Rus güçlerin konuşlandığı mıntıkalardaki yasa dışı Ermeni güçler, son günlerde mevzi kazma ve istihkam faaliyetlerini artırdı. Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak ve kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetlerinde bulundu. Bunun yanı sıra Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda sözde seçim gerçekleştirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise birkaç gün önce Ermenistan'a ait güçlerin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Türkiye'yi ziyaret etti

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerilim ve Ermeni güçlerin gerçekleştirdiği sözde seçimin yankıları sürerken Orgeneral Metin Gürak, Genelkurmay Başkanlığı'nda Azerbaycan Genelkurmay Başkanı General Veliyev'i resmi törenle karşıladı. Her iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından konuk General Veliyev, Onur Kıtası'nı selamladı. Gürak ve Veliyev, törenin ardından baş başa ve heyetlerarası görüşmelere katıldı.

Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Türkiye'yi ziyaret etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Hindistan'da G20 Zirvesi'nin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün, 2 ülke arasında yaşanan gerilimle ilgili olarak devreye girdiğini belirterek, "Aliyev ile görüştüm, yarın da Paşinyan'la görüşeceğim. Karabağ'da atılan adımlar doğru değil" ifadelerini kullanmıştı.

Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Türkiye'yi ziyaret etti
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Azerbaycan Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ı ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ı ziyaret etti - Son Dakika
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