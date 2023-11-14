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MHP lideri Bahçeli'den AYM'ye sert tepki: Böyle giderse Fetullah Gülen ile Murat Karayılan'a bile hak ihlali kararı verecekler - Son Dakika

MHP lideri Bahçeli'den AYM'ye sert tepki: Böyle giderse Fetullah Gülen ile Murat Karayılan'a bile hak ihlali kararı verecekler

14.11.2023 20:47  - Güncelleme: 21:28

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yargıtay ile AYM arasında yaşanan gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, ''Başını ezdiğimiz hainlerin sırtını sıvazlayan Anayasa Mahkemesi'dir. Türkiye'nin ve Türk milletinin helal haklarını alenen ihlal eden bu mahkeme, muhtemeldir ki, böyle giderse Fetullah Gülen ile Murat Karayılan'a bile hak ihlali kararıyla kucak açacaktır. Bize göre Yargıtay 3. Ceza Dairesi görevinin gereğini eksiksiz yapmıştır.'' ifadelerini kullandı.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi (AYM) arasında Can Atalay davasında yaşanan gerginliğe ilişkin konuştu. Bahçeli, "Dağda, ovada, sınır içinde, sınır ötesinde başını ezdiğimiz hainlerin sırtını sıvazlayan Anayasa Mahkemesi'dir. Türkiye'nin ve Türk milletinin helal haklarını alenen ihlal eden bu mahkeme, muhtemeldir ki, böyle giderse Fetullah Gülen ile Murat Karayılan'a bile hak ihlali kararıyla kucak açacaktır. Bize göre Yargıtay 3. Ceza Dairesi görevinin gereğini eksiksiz yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, nerede bir suçlu varsa, nerede Türkiye'ye nefret kusan, ihanet eden, silah doğrultan, milli güvenliği, milli birlik ve kardeşlik ruhunu bozmayı amaçlayan bir hain bulunuyorsa Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali kararıyla ödüllendirildiğini belirtti.

Bahçeli'den AYM'ye sert sözler: Böyle giderse Fetullah Gülen ile Murat Karayılan'a bile hak ihlali kararı verecek

HZ. MEVLANA'NIN SÖZLERİYLE TEPKİ GÖSTERDİ

MHP lideri Bahçeli, "Bu olacak iş midir? Böylesi bir rezaletin neresi adalet ve hukuk ilkeleriyle bağdaşmaktadır? Hz. Mevlana'nın şu sözü adaletin özünü deşifre etmesi bakımından ziyadesiyle kayda değerdir: 'Ağaca su vermek adalet, dikene su vermek zulümdür. Adalet bir nimeti yerine koymak, zulüm ise yerinden söküp almaktır.' Her yanlış karar da zulümdür. Nitekim Anayasa Mahkemesi zulmün yanında, milletin ve devletin karşısında bir mihrak olarak sivrilmiştir." dedi.

BİZE GÖRE YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ GÖREVİNİN GEREĞİNİ EKSİZSİZ YAPMIŞTIR"

"HDP'ye yapılacak Hazine yardımına bloke konulmasıyla ilgili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının müracaatını reddeden, PKK'ya para akıtılmasının önünü açan Anayasa Mahkemesi'dir." diyen Bahçeli, "Terörist Demirtaş'ın lehine hak ihlali kararı verip 50 bin lira tazminat ödenmesine hükmeden Anayasa Mahkemesidir. Leyla Güven, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Figen Yüksekdağ, Can Dündar başta olmak üzere PKK'lı ve FETÖ'cülere hak ihlali kararıyla can simidi uzatan Anayasa Mahkemesidir. Dağda, ovada, sınır içinde, sınır ötesinde başını ezdiğimiz hainlerin sırtını sıvazlayan Anayasa Mahkemesi'dir. Türkiye'nin ve Türk milletinin helal haklarını alenen ihlal eden bu mahkeme, muhtemeldir ki, böyle giderse Fetullah Gülen ile Murat Karayılan'a bile hak ihlali kararıyla kucak açacaktır. Bize göre Yargıtay 3. Ceza Dairesi görevinin gereğini eksiksiz yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den AYM'ye sert sözler: Böyle giderse Fetullah Gülen ile Murat Karayılan'a bile hak ihlali kararı verecek

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Davası'nda tutuklandıktan sonra TİP'ten milletvekili seçilen Can Atalay hakkında hak ihlali olduğunu belirtip tahliye edilmesi yönünde karar veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. AYM'nin Anayasa'yı ihlal ederek yetkisini aştığını, Yüksek Mahkeme'nin kararına uyulmaması gerektiğini belirten Yargıtay, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için de TBMM'ye bildirimde bulunmuştu.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika

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Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli'den AYM'ye sert tepki: Böyle giderse Fetullah Gülen ile Murat Karayılan'a bile hak ihlali kararı verecekler - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP lideri Bahçeli'den AYM'ye sert tepki: Böyle giderse Fetullah Gülen ile Murat Karayılan'a bile hak ihlali kararı verecekler - Son Dakika
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