Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
Politika

Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı

Bahçeli\'den dikkat çeken CHP\'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
11.08.2025 15:02
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'li belediyelere yönelik yargılamalarla ilgili yeni bir mesaj yayımladı. Bahçeli, "Türkiye'nin ağırlaşan, belediyeler başta olmak üzere pek alana yayılan ve yoğunlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iç ve dış siyasi gelişmelere ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Bahçeli, açıklamasında hem iç hem de dış siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamasında CHP'li belediyelere yönelik yapılan operasyonlar, LGS ve sahte diploma tartışmaları, Gazze'deki insani kriz, "Terörsüz Türkiye" ve Balıkesir Sındırgı depremine dair mesajlar öne çıktı.

Bahçeli'nin açıklaması şöyle:

"Bölgesel ve küresel meydan okumaların devamlı hızlanıp mevzi kazandığı bugünkü alacakaranlık dönemde Türkiye'mizin iç barış ve kardeşlik ortamını tahkim etmesi gıpta edilecek bir gelişmedir. Hayatın ve siyasetin olağan akışı içinde sorun çözme kültürünün tesir alanını ve temin sahasını gittikçe genişletmesi geleceğimiz adına umut vericidir. Kaldı ki birbirine eklemlenerek düğüm üstüne düğüm olan kimi ağır sorunların milli birlik ve dayanışma ruhuyla hallinden başka makul ve mahut bir seçenek de yoktur.

GAZZE'DEKİ AÇLIK KRİZİNE TEPKİ

Filistinli kardeşlerimiz barbar bir ablukanın ateş hattındadır. Gazze açlığa, susuzluğa, ilaçsızlığa, her türlü soysuz baskıya mahkum haldedir. Soykırım suçlusu, insanlığın utanç yüzü, eşine benzerine az rastlanır canilik markası olan Netenyahu'nun Gazze'yi işgal (ve bir adım sonra da ilhak) planı dünyayı ayağa kaldırması gereken alçak bir emeldir.

Birleşmiş Milletler'in derhal harekete geçmesi, en azından canlılık emaresi göstermesi, tedarik edilecek çok katılımlı "Barış Gücü"yle Gazze'de hüküm süren katliam ve Siyonist projeye darbe indirmesi artık hayat memat konusudur. Netenyahu'nun Gazze'yi yutma hevesi kursağında bırakılmalıdır. İsrail'in bölgemizde sahnelediği dehşet kampanyasına, en ileri düşmanlıklara sabır ve tahammül kalmamıştır. Türkiye'nin İsrail'e karşı göstermiş olduğu tepki ve itirazlar haklıdır, haysiyetlidir, hukukidir, elbette ziyadesiyle isabetlidir.

LGS VE SAHTE DİPLOMA İDDİALARI

LGS ve sahte diploma ekseninde devamlı mesafe alan kara kampanyanın toplumsal güven ve huzuru baltalamayı hedef alan, terörsüz Türkiye hamlelerini boşa düşürmeye çalışan sinsi bir tertip olup olmadığı da ince ayrıntısına kadar değerlendirilmelidir.

"TÜRKİYE HUKUKİ DAVALARDAN SÜRATLE KURTULMALIDIR"

Buna ilave olarak Türkiye'nin ağırlaşan, belediyeler başta olmak üzere pek alana yayılan ve yoğunlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalıdır. Adli tatilin bitimiyle beraber yargıyı saran mesnetsiz tartışma ve sürtüşmelerin kesinkes sonlandırılması, süregelen soruşturma ve kovuşturmaların bir an evvel tamamlanması demokrasi ve hukuk güvenliği bakımından önceliğimiz olmalıdır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEPREMİ

Bugüne kadar iki toplantı gerçekleştiren, üçüncüsünü de yarın yapacak olan mezkur komisyonun geniş çaplı mutabakat ve meşveretle "Terörsüz Türkiye"nin yasal, hukuki, demokratik ve siyasi mukaddimesini hazırlayacağı yüksek ümit ve inancımızdır.

BALIKESİR DEPREMİ

Son olarak, dün akşam saatlerinde, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, tedavi gören vatandaşlarımıza da şifalar diliyorum."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bilgehan Göktürk:
    Bu ülkenin iki önemli sorunu var.Akp ve mhp bu iki sorundan kurtulmadığı sürece bu ülkenin net söylüyorum.Geleceği yok!! 4 0 Yanıtla
  • Sade vatandaş:
    Artık sorun belli ! tek çözümü sandık. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
