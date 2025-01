Bahçeli\'den PKK Açıklaması

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "DEM heyetiyle İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin hitamında PKK'nın bittiği açıklanmalıdır" dedi.

MHP Lideri Bahçeli TBMM'de partisinin Grup Toplantısında konuştu. Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırması hakkında değerlendirmede bulunan Bahçeli, "İşte görüyorsunuz, Yunanistan'ın Ege adalarına menzili 30 ile 300 kilometre arasında değişen füzeleri konuşlandırma hazırlıkları, uluslararası hukuka tamamıyla aykırı olduğu gibi iyi komşuluk özlemlerini de temelinden sakatlayacak fütursuz adımlardır. Gayri askeri statüdeki adaların bir plan dahilinde silahlandırılması Türkiye'ye meydan okumaktır, barış denizi olmasını dilediğimiz Ege'yi gerilim ve cepheleşme girdabına çekmektir. Ege Denizi'nde bulunan yedi farklı ada grubu içinde Anadolu coğrafyasına en yakını olan On İki Ada başta olmak üzere Yunanistan'ın burnumuzun dibinde silah göstermesi yalnızca stratejik bir hata değil, tarihi, askeri ve siyasi sonuçları çok ağır olacak trajik bir yanlıştır. Şunu bir defa net şekilde ifade etmek isterim ki, bilhassa On İki Ada gasp edilmiş, asıl sahibi olan Türk milletinden ayak oyunlarıyla çalınmıştır. Türkiye On İki Ada'sız yaşasa bile, On İki Ada'nın Türkiye'siz yaşaması ham bir hayaldir" şeklinde konuştu.

"Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum"

Ege'nin karşı kıyısında saldırgan ve yayılmacı bir politika takip etmenin hiç kimseye, özellikle emel sahibi ülkeye kazandıracağı bir şeyin olmayacağını ifade eden Bahçeli, "Türkiye, Mavi Vatan'daki egemen haklarından asla vazgeçmeyecektir. Barışçıl diplomasiyi ve iyi komşuluk ilişkilerini kökleştirmek varken savaş ve silah diline yaslanmanın bariz kaybedeni tıpkı 103 yıl önce olduğu üzere asla Türkiye olmayacaktır. Yunanistan'ın, 1920'li yıllarda olduğu gibi, batılı ülkelerin dolduruşuna gelerek tekrar karşımıza çıkması halinde nelerin yaşanacağını ifade etmeye ihtiyaç bile duymadığımızı açık açık ve ikazen söylüyor, Atina yönetiminin ayağını denk almasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"DEM heyetinin yaptığı temas ve ziyaretler bizim nezdimizde müspet seyir ve serencam halinde gerçekleşmiştir"

DEM Parti heyetinin temasları hakkında konuşan Bahçeli, "DEM heyetinin yaptığı temas ve ziyaretler bizim nezdimizde müspet seyir ve serencam halinde gerçekleşmiştir. Usul ve üslup olgunluğunun örneklerine şahit olmak memnuniyet vericidir. Bu kapsamda terörsüz Türkiye'nin yanında pozisyon alan, duruş gösteren, mesaj veren, bu uğurda dürüst ve önyargısız hareket eden herkes değerli bir çabanın tarafıdır. Hasılı vakit gecikmeksizin, yediğimiz ekmeğin, içtiğimiz suyun, üzerinde gezdiğimiz toprağın, mensubiyetinden iftihar ettiğimiz milletin hak ve hukukunu ortaklaşa müdafaa etmenin vakti gelmiştir. Terör markajını kırarak bölücülük damarını kesmenin; milli kucaklaşmayı başlatarak ayrık otlarını temizlemenin, şanlı şekilde ortak tarih ve kültürde birleşmenin dışında başka bir çare kalmamıştır" ifadelerini kullandı.

"DEM heyetiyle İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin hitamında PKK'nın bittiği açıklanmalıdır"

Terör örgütü için sonun geldiğini söyleyen Bahçeli, "DEM heyetiyle İmralı arasında yapılacak ikinci görüşmenin hitamında PKK'nın örgütsel varlığının bittiği, terörle bir sonuç alınamadığı, bu kanlı sayfanın birçok bedel ödenerek kapandığı hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli ya silahlarıyla birlikte teslim olmalı veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır. Altını kalın bir şekilde çizerek ifade ediyorum ki terörle pazarlık olmaz, müzakere yapılmaz, yalnızca ve yalnızca mücadele edilir. Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/ YPG bölücü terör örgütü mensupları Suriye hükümetinin çağrısına kulak vermelidir. Silahlar bırakılmalı, terör yöntemiyle sonuç alınamayacağı görülmelidir" dedi.

"PKK/YPG Suriye'den çıkmalı ve örgütsel hüviyeti sonlanmalıdır"

Konuşmasının devamında "Fırat'ın iki yakası da terörden arındırılmalıdır" diyen Bahçeli, "ABD, Fransa ve diğer bazı ülkelerin suyu bulandırma, terör örgütünü arkalama ve DEAŞ bahanesiyle teröristlere kol kanat germe teşebbüslerinin geçerliliği ve inandırıcılığı yoktur. Dostluk ve müttefiklik maskesine bürünen ülkelerin arkadan dolanıp terör örgütüne destek vermeleri hiçbir kitaba sığmayacak ilkellik ve ilkesizliktir. Fırat Nehri, kardeşliğin nehridir. Sınır aşan bu nehrimizin sularında taşınan husumet değil berekettir, akan coğrafyamızın umutları, inanç ve tarihsel bağlarımızın muhterem hatıralarıdır. Diyeceğim odur ki Fırat'ın doğusu terörden ya kurtulmalı ya da kurtarılmalıdır. PKK/YPG Suriye'den çıkmalı ve örgütsel hüviyeti sonlanmalıdır" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye hedefini yeni anayasa ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi kapsamında değerlendirmesi gafilce bir saptırmadır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Bahçeli, "CHP Genel Başkanı'nın basit ve bayağı siyasetinin tevil ve telifi artık imkansızdır. Terörsüz Türkiye hedefini yeni anayasa ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi kapsamında değerlendirmesi gafilce bir saptırmadır ve yalandır. Özgür Bey'in hemen seçim çağrısı, gerçeklerle bağını koparan müflis bir siyasetçinin kendisini hayal alemine nasıl kaptırdığının ibretlik göstergesidir. Bu hafta erken seçim kararı alalım diyor. Sanki pazara çıkmış soğan patates alıyor. Özgür Bey, bırak bu işleri, vazgeç çalı dibi yoklamaktan, hesabını kitabını da seçimlerin zamanında yapılmasına göre planla ve hazırlan. Çünkü erken seçim düşü görmek kurt ininde çakal izi aramak kadar abuk sabuk bir halin özetidir. Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur" şeklinde konuştu.

Toplantı çıkışında " Selahattin Demirtaş'ın sürece destek açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz" yönündeki soruya Bahçeli, "Birçok temaslar yapıldı. DEM'i temsil edenler aracılığıyla devam etmektedir. Kamuoyundan edindiğimiz bilgilere göre, görüşmeler uyumlu ve onurlu bir gelişmedir. İnşallah Türkiye, terörsüz bir Türkiye olacaktır. Buna herkesin katkısı olacaktır" cevabını verdi. - ANKARA