Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçeli: İran halkının yanında durmak zamanıdır

31.03.2026 10:55  Güncelleme: 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "İran bizim için Halaç'tır, Türkmen'dir, Kaşkay'dır. Türküyle, Farsıyla, Kürdüyle, Arabıyla kardeştir. Geçmişte yapılan yanlışlıkları komşuluk ve kardeşlik hukukuna uymayan davranışları kendi içindeki hak mahrumiyetlerini bir kenara koyup bu ahlaksız saldırı karşısında haktan ve hukuktan yana olmak siyonist zalimliğe karşı İran halkının yanında durmak zamanıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 28 Şubat'ta ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ve İran'ın misilleme saldırılarıyla devam eden savaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL BÖLGEYİ ADETA CEHENNEME ÇEVİRMİŞTİR"

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yaşadığımız siyonist barbarlık, ABD ve İsrail ortak yapımı hukuksuzluğun, zulmün ve kötülüğün adeta şerrin anahtarıdır. İsrail, Gazze başta olmak üzere İran ve Lübnan üzerinde izlediği saldırgan politikalarla bölgeyi adeta cehenneme çevirmiş ve huzur umudunun sönmesine neden olmuştur. Açıkça görülmektedir ki İsrail hem bölgenin hem de dünyanın huzur ve istikrarı için ciddi bir tehlike ve tehdittir. 

ABD'nin Orta Doğu politikasının İsrail tarafından esir alındığı algısı Batı ve Amerikan halkında büyük tepkiye ve öfkeye neden olmaktadır. İsrail'in katliam politikaları Yahudilerin dünya genelinde nasıl algılanacağına dair oldukça kötü ve köklü bir değişimin zeminini hazırlamıştır.

"TRUMP SAVAŞI SAHTE BİR ZAFER İLANIYLA BİTİRMENİN ARAYIŞI İÇİNDE"

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın kendi ülkesi dahil birçok ülkedeki savaş karşıtı protestoları dikkate alarak Netanyahu'yu ve İsrail'i sınırlandırması zorunluluk halini almıştır. Savaşları bitireceğim diyerek iktidara gelen Trump, bu savaşla kapanmayacak bir yara ve tamiri zor bir yıkım meydana getirmiştir. Trump, 340 milyonluk Amerika Birleşik Devletleri'ni 10 milyonluk İsrail'in kan emici Başbakanı Netanyahu'nun kuyruğuna takmış ve tüm bölgeyi felakete sürüklemiştir. Şimdi de savaşı sahte bir zafer ilanıyla bitirmenin arayışı içindedir. Böyle bir Amerika'nın büyük Amerika olamayacağı açıktır. Böyle bir Amerika'nın dünya barışı, düzeni, istikrarı ve refahı vadetmediği ortadadır. Ortaya çıkan bu çarpık düzenin sahiplerinin yaşattıklarını bir gün mutlaka kendilerinin de yaşayacakları beklenen bir durumdur.

"İRAN BİZİM İÇİN TÜRKMEN'DİR, KAŞKAY'DIR"

Tüm bu cüretkar ve hesapsız saldırılar sürerken Türkiye olarak ayağımızı sağlam Anadolu'ya bastığımızı gözümüzün kulağımızın ise Tebriz'de Urmiye'de, Hemedan'da, Kerkük'te, Musul'da, Erbil'de olduğunu dostu da düşmanı da bilmelidir Bizim için sadece bir komşu değil din ve dil kardeşlerimizin ülkesidir. Tuğrul Bey'in Selçuklusu, Uzun Hasan'ın Akkoyunlusu, Nadir Şah'ın Afşarlısı, Şah İsmail'in Safevisi. İran bizim için Halaç'tır, Türkmen'dir, Kaşkay'dır. Türküyle, Farsıyla, Kürdüyle, Arabıyla kardeştir. Geçmişte yapılan yanlışlıkları komşuluk ve kardeşlik hukukuna uymayan davranışları kendi içindeki hak mahrumiyetlerini bir kenara koyup bu ahlaksız saldırı karşısında haktan ve hukuktan yana olmak siyonist zalimliğe karşı İran halkının yanında durmak zamanıdır."

"KÜRESEL KRİZLERİN İRAN İLE SINIRLI OLMADIĞI AÇIKTIR"

Savaşın uzamaması bir an önce ateşkesin sağlanması acil bir ihtiyaçtır.

Vahşi eli kanlı emperyalizmin ahlaksızlık örneklerini sergilemekten vazgeçmemektedir. Küresel dengelerin değiştiği bölgesel fay hatlarının hareketlendiği bir dönemden geçilmektedir.

İnsanlık unutulmuş batı değerler sistemi çökmüştür. Korkarım ki dünya gerilim sarmalına sürüklenmektedir. Bu gidişat hayra alamet değildir. Buna dur demek insanlık vazifesidir. Bu savaşın kazananı olmayacaktır.

Yakından takip ettiğimiz küresel krizlerin İran'la sınırlı olmadığı açıktır.

"KIBRIS BİZİM İÇİN MİLLİ BİR DAVADIR"

Hiç kimse bizden Güney Kesimi'nin silaha boğulduğu bir dönemde Kuzey Kıbrıs'ı yalnız bırakmamızı, soydaşlarımıza yönelen tehditleri görmezden gelmemizi beklememelidir.

Unutulmamalıdır ki Kıbrıs bizim için alelade bir dış politika konusu değil milli bir dava vazgeçilmez bir egemenlik meselesidir.

Türk devletleri teşkilatının yeni bir ağırlık merkezi olarak bölgede barış huzur ve istikrarın tesisine önemli bir katkı sağlayacaktır.

Açıkça ifade etmek gerekir ki bu tablo tesadüf eseri ortaya çıkmış bir tablo değildir. Küresel kaynakları kontrol etme arzusunda olan yeni emperyalist anlayış krizleri derinleştirerek hakimiyet alanlarını genişletme çabası içindedir.

Böylesine ağır ve çok cepheli küresel tablo İsrail'deki bazı çevrelerin Türkiye'nin hedef olduğunu alenen dile getirdiği bir dönemde Türkiye'nin içeride güçlü dirençli ve kenetlenmiş olması tarihi bir zorunluluktur. Ülkemiz bu çalkantılı dönemden büyüyerek çıkacak, huzurlu bir dünyanın neşet etmesinde de hizmet edecektir"

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Gürsen Murat Gürsen:
    Türk Halkının nezaman yanında olacaksınız peki ? 1 3 Yanıtla
  • Yarengüme Yarengüme:
    Hah, şöyle. Budur. :?-?* 2 0 Yanıtla
  • Bayram Barıs Bayram Barıs:
    Halal olsun sana başkanım 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emine Erdoğan’dan ’Uluslararası Sıfır Atık Günü’nün 4’üncü yılı mesajı Emine Erdoğan'dan 'Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün 4'üncü yılı mesajı
Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı Erişim engeline rağmen geri döndüler, CoinW faaliyetlerine tekrar başladı
Marco Asensio’ya sürpriz talip Marco Asensio'ya sürpriz talip
İstanbul’da yağmur durmayacak AKOM’dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın İstanbul'da yağmur durmayacak! AKOM'dan yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça çıkmayın
Vedat Muriqi’den Türkiye maçı öncesi bomba sözler Vedat Muriqi'den Türkiye maçı öncesi bomba sözler
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı Mezarlıkta Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 1 Yaralı
Seda Sayan canlı yayında itiraf etti: Hoşlandığım adam evli çıktı Seda Sayan canlı yayında itiraf etti: Hoşlandığım adam evli çıktı
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Kosova Teknik Direktörü Foda, tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi Kosova Teknik Direktörü Foda, tur atlama ihtimalleri için yüzde verdi
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu Fenerbahçe’den resmi açıklama Maç öncesi sigara içmesinin bedeli ağır oldu! Fenerbahçe'den resmi açıklama
18 yıllık evlilik bitti Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı 18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı
Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu

11:52
Milli Takım’ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
Milli Takım'ı karıştıran görüntünün aslı çok başka çıktı
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
11:47
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den açıklama
Eşi ve kızıyla birlikte gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'den açıklama
11:37
A Milli Takım’da tarihi maç öncesi 5 eksik var
A Milli Takım'da tarihi maç öncesi 5 eksik var
11:23
Geceye damga vuran olay Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti
Geceye damga vuran olay! Eline muşta taktı tek yumruk atması yetti
11:13
Bahçeli’den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur
11:01
A Milli Takım TFF’nin kasasına çuvalla para sokabilir
A Milli Takım TFF'nin kasasına çuvalla para sokabilir
11:00
Çin’den ABD ve İsrail’e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun
10:57
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
10:42
Icardi İstanbul’a geldi
Icardi İstanbul'a geldi
10:40
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı
09:29
TMSF, İstikbal Mobilya’yı satışa çıkardı
TMSF, İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı
09:24
Manisa’da aile katliamı Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
09:02
Görüntüye tepki yağıyor A Milli Takım’ın oteline böyle saldırdılar
Görüntüye tepki yağıyor! A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 12:28:14. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.