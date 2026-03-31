Bahçeli: İran halkının yanında durmak zamanıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 28 Şubat'ta ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ve İran'ın misilleme saldırılarıyla devam eden savaş ile ilgili Bahçeli, "Ahlaksız saldırı karşısında haktan, hukuktan yana olmak zamanıdır. Siyonist zalimliğe karşı İran halkının yanında durmak zamanıdır" dedi.

"İSRAİL BÖLGEYİ ADETA CEHENNEME ÇEVİRMİŞTİR"

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yaşadığımız siyonist barbarlık, ABD ve İsrail ortak yapımı hukuksuzluğun, zulmün ve kötülüğün adeta şerrin anahtarıdır. İsrail, Gazze başta olmak üzere İran ve Lübnan üzerinde izlediği saldırgan politikalarla bölgeyi adeta cehenneme çevirmiş ve huzur umudunun sönmesine neden olmuştur. Açıkça görülmektedir ki İsrail hem bölgenin hem de dünyanın huzur ve istikrarı için ciddi bir tehlike ve tehdittir.

ABD'nin Orta Doğu politikasının İsrail tarafından esir alındığı algısı Batı ve Amerikan halkında büyük tepkiye ve öfkeye neden olmaktadır. İsrail'in katliam politikaları Yahudilerin dünya genelinde nasıl algılanacağına dair oldukça kötü ve köklü bir değişimin zeminini hazırlamıştır.

"TRUMP SAVAŞI SAHTE BİR ZAFER İLANIYLA BİTİRMENİN ARAYIŞI İÇİNDE"

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın kendi ülkesi dahil birçok ülkedeki savaş karşıtı protestoları dikkate alarak Netanyahu'yu ve İsrail'i sınırlandırması zorunluluk halini almıştır. Savaşları bitireceğim diyerek iktidara gelen Trump, bu savaşla kapanmayacak bir yara ve tamiri zor bir yıkım meydana getirmiştir. Trump, 340 milyonluk Amerika Birleşik Devletleri'ni 10 milyonluk İsrail'in kan emici Başbakanı Netanyahu'nun kuyruğuna takmış ve tüm bölgeyi felakete sürüklemiştir. Şimdi de savaşı sahte bir zafer ilanıyla bitirmenin arayışı içindedir. Böyle bir Amerika'nın büyük Amerika olamayacağı açıktır. Böyle bir Amerika'nın dünya barışı, düzeni, istikrarı ve refahı vadetmediği ortadadır. Ortaya çıkan bu çarpık düzenin sahiplerinin yaşattıklarını bir gün mutlaka kendilerinin de yaşayacakları beklenen bir durumdur.

"İRAN BİZİM İÇİN TÜRKMEN'DİR, KAŞKAY'DIR"

Tüm bu cüretkar ve hesapsız saldırılar sürerken Türkiye olarak ayağımızı sağlam Anadolu'ya bastığımızı gözümüzün kulağımızın ise Tebriz'de Urmiye'de, Hemedan'da, Kerkük'te, Musul'da, Erbil'de olduğunu dostu da düşmanı da bilmelidir Bizim için sadece bir komşu değil din ve dil kardeşlerimizin ülkesidir. Tuğrul Bey'in Selçuklusu, Uzun Hasan'ın Akkoyunlusu, Nadir Şah'ın Afşarlısı, Şah İsmail'in Safevisi. İran bizim için Halaç'tır, Türkmen'dir, Kaşkay'dır. Türküyle, Farsıyla, Kürdüyle, Arabıyla kardeştir. Geçmişte yapılan yanlışlıkları komşuluk ve kardeşlik hukukuna uymayan davranışları kendi içindeki hak mahrumiyetlerini bir kenara koyup bu ahlaksız saldırı karşısında haktan ve hukuktan yana olmak siyonist zalimliğe karşı İran halkının yanında durmak zamanıdır."

"KÜRESEL KRİZLERİN İRAN İLE SINIRLI OLMADIĞI AÇIKTIR"

Savaşın uzamaması bir an önce ateşkesin sağlanması acil bir ihtiyaçtır.

Vahşi eli kanlı emperyalizmin ahlaksızlık örneklerini sergilemekten vazgeçmemektedir. Küresel dengelerin değiştiği bölgesel fay hatlarının hareketlendiği bir dönemden geçilmektedir.

İnsanlık unutulmuş batı değerler sistemi çökmüştür. Korkarım ki dünya gerilim sarmalına sürüklenmektedir. Bu gidişat hayra alamet değildir. Buna dur demek insanlık vazifesidir. Bu savaşın kazananı olmayacaktır.

Yakından takip ettiğimiz küresel krizlerin İran'la sınırlı olmadığı açıktır.

"KIBRIS BİZİM İÇİN MİLLİ BİR DAVADIR"

Hiç kimse bizden Güney Kesimi'nin silaha boğulduğu bir dönemde Kuzey Kıbrıs'ı yalnız bırakmamızı, soydaşlarımıza yönelen tehditleri görmezden gelmemizi beklememelidir.

Unutulmamalıdır ki Kıbrıs bizim için alelade bir dış politika konusu değil milli bir dava vazgeçilmez bir egemenlik meselesidir.

Türk devletleri teşkilatının yeni bir ağırlık merkezi olarak bölgede barış huzur ve istikrarın tesisine önemli bir katkı sağlayacaktır.

Açıkça ifade etmek gerekir ki bu tablo tesadüf eseri ortaya çıkmış bir tablo değildir. Küresel kaynakları kontrol etme arzusunda olan yeni emperyalist anlayış krizleri derinleştirerek hakimiyet alanlarını genişletme çabası içindedir.

Böylesine ağır ve çok cepheli küresel tablo İsrail'deki bazı çevrelerin Türkiye'nin hedef olduğunu alenen dile getirdiği bir dönemde Türkiye'nin içeride güçlü dirençli ve kenetlenmiş olması tarihi bir zorunluluktur. Ülkemiz bu çalkantılı dönemden büyüyerek çıkacak, huzurlu bir dünyanın neşet etmesinde de hizmet edecektir"