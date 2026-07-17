Bakan Bak: Terörsüz Türkiye’de sporun gücüyle rol alacağız

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'En büyük projem' dediği 'Terörsüz Türkiye' projesinde gençlere ve bizlere çok görev düşüyor. İnşallah sporun birleştirici gücü, iyileştirici gücünü kullanarak bu projede de en büyük rolü bizler oynayacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Ekrem Canalp ve il protokolü ile birlikte havalimanı bitişiğinde yapımı planlanan Batman Petrolspor Altyapı Tesisleri alanında incelemelerde bulundu. Daha sonra Batman Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Bak, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Ekrem Canalp tarafından makamda ağırlanan Bakan Bak'a, başta spor yatırımları olmak üzere kentte yürütülen kamu hizmetleri ve devam eden projeler hakkında bilgi verildi.

Bakan Bak'a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, Batman Petrolspor Kulüp Başkanı Mehmet Hakan Toy ve il protokolü eşlik etti.

'DÜNYADA BÖYLE BİR SİSTEMİ YÖNETEN ÜLKE YOK'

Daha sonra Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi'ne geçen Bak, AK Parti Temmuz Ayı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Bakan Bak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanında modern spor tesislerini inşa etmeyi sürdürdüklerini belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye'nin dört bir yanında modern spor tesisleri, stadyumlar, salonlar, yüzme havuzları, atletizm salonları ve pek çok yapıyı, gençlik merkezlerini yapıyoruz. AK Parti iktidara geldiğinde gençlik merkezi sayısı 30'du. Şimdi 600 gençlik merkezi var. Yenilerinde yapmaya devam ediyoruz. Bunlardan 3-4 tanesini de Batman'da başladık yapmaya devam ediyoruz. Yine geldiğimizde 232 bin yatak kapasitesi vardı öğrenci yurtlarında. 232 bin, tüm Türkiye'de. Şimdi bu sayı 1 milyona yükseldi. Yani üniversiteye giden 1 milyon gencimiz, üniversitenin KYK yurtlarında kalıyor. Sadece ücreti ortalama aylık bin TL. Sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsiz. Dünyada böyle bir sistemi yöneten ülke yok. AK Parti iktidarı zamanında 650 bin gencimize burs veriyoruz. 850 bin çocuğumuza da kredi veriyoruz. Yani toplamda 1 milyon 700 bin üniversiteli gencimize kredi ve burs veriyoruz. Bunları yapan iktidar AK Parti iktidarıdır. Eserler ortada. Yine bakın 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesiyle bu zamana kadar 12 milyon gencimize yüzme öğrettik. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, çocuklar derelerde boğulmasın, çaylarda boğulmasın diye şu anda 700'ün üzerinde olimpik ve yarı olimpik havuzu tamamladık. 150 tanesinin inşaatı devam ediyor. 150 tanesinin de projesi devam ediyor. Yani her yerde hizmete devam ediyoruz. Yine halı sahalar, basketbol sahaları okulların bahçelerine sahalar, mahallelere kadar küçük salonlar yapıyoruz" diye konuştu.

'NATO ZİRVELERİNDEN EN GÜZELİNİ TÜRKİYE YAPTI'

Bakan Bak, NATO zirvelerinin en güzelini Türkiye'nin düzenlediğini ifade ederek, "Milletvekilliği döneminde, 2011 ile 2023 yılları arasında 12 yıl milletvekilliği yaptım. 24'üncü dönemde İstanbul milletvekili, 25, 26, 27'nci dönemlerde Rize milletvekili olarak görev yaptım. 65'inci hükümette Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptım. Şimdi yeniden 2'nci kabinede de bu görevi yürütüyorum. Şunu gördük. Recep Tayyip Erdoğan dediğiniz zaman, bir dünya markası. Ben milletvekiliyken, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu başkanıydım. NATO toplantılarına gidiyordum. Şu anda NATO zirvelerinden en güzelini Türkiye yaptı. Bundan sonra yapacaklar, onlar düşünsün. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın karizması, ülkenin gücü, bölgenin gücü. Çünkü lider diplomasi için çok önemli. Organizasyon yeteneği, ağırlama, protokoller, yapılan çalışmalar ve dünya diplomasisinde, dünya siyasetinde üst üste 24 yıldır hizmet eden bir AK Parti var ve bunun lideri Recep Tayyip Erdoğan" ifadelerini kullandı.

'BİZİ KİMİN YÖNETECEĞİNE YALNIZ BİZ KARAR VERİRİZ'

'Terörsüz Türkiye' hedefinde sporun birleştirici gücünün önemli rol üstleneceğini belirten Bakan Bak, şöyle konuştu:

"Ben çok küçük yaştan beri yanındayım. Beni yetiştirdi, okuttu, yurt dışına gönderdi eğitime. ve hem yüksek lisans hem doktora yaptım hem siyasette yanındayız ve şunu hep şahit olduk. Her zaman önünü kesmek için çeşitli oyunlar yapıldı. Ama 'Muhtar bile olamayacak' denilen Recep Tayyip Erdoğan teşkilatıyla, milletiyle beraber başbakan oldu, cumhurbaşkanı oldu. Bakın hain darbe girişiminin 10'uncu yılını gördük. Meydanlarda millet vardı. ve Recep Tayyip Erdoğan şunu söyledi; 'Halkın gücü üzerinde hiçbir güç tanıyorum'. ve meydanlara milletimiz koştu. Manşeti hatırlarsınız, Times dergisinin manşeti; 'Turks crushed the tanks' yani 'Türkler tankları ezdi' dedi. İşte böyle bir milletiz biz. Bizler çılgın Türkleriz. Hiçbir zaman meydanları bırakmayız. ve tüm dünyaya şunu söyledik 15 Temmuz'da, bizi kimin yöneteceğine yalnız ve yalnız biz karar veririz. Millet karar verir, aziz millet karar verir. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Laz'ıyla, Kürt'üyle, Türk'üyle, Zaza'sıyla hep beraber birlikte Türkiye'yiz. İşte, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'En büyük projem' dediği 'Terörsüz Türkiye' projesinde de gençlere ve bizlere çok görev düşüyor. İnşallah sporun birleştirici gücü, iyileştirici gücünü kullanarak bu projede de en büyük rolü bizler oynayacağız. Bu ülke bizim gençler. Hep beraber büyüyen gelişen Batman için, Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."