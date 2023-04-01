Bakan Bozdağ, ayakkabıyla seccadenin üzerinde fotoğraf çekilen Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü - Son Dakika
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Bakan Bozdağ, ayakkabıyla seccadenin üzerinde fotoğraf çekilen Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü

01.04.2023 14:47

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçaroğlu'nun ayakkabı ile seccadeye basarken çekilen fotoğrafı infial yarattı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir yorum geldi. Bakan Bozdağ, "Bazıları 'Mücahit' Kılıçdaroğlu diyor. Seccadeye ayağıyla basan bir mücahide şahit olduk. Bunu kınamamak yanlış olur. Biz doğru olanı yapıyoruz. Din istismarı yapanlar oruç tutmadan iftara gidenlerdir." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçaroğlu'nun ayakkabı ile seccadeye basarken çekilen fotoğrafı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"BAZILARI 'MÜCAHİT' DİYOR"

Bakan Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'nun ve yanındakilerin seccadeye ayakkabı ile basması büyük saygısızlık. Kılıçdaroğlu daha önce de başörtüsü için 1 metrekarelik bez parçası demişti. Bazıları 'Mücahit' Kılıçdaroğlu diyor. Biz daha önce seccadeye ayakkabı ile basan mücahit görmedik. Seccadeye ayağıyla basan bir mücahide şahit olduk. Bunu kınamamak yanlış olur. Biz doğru olanı yapıyoruz. Din istismarı yapanlar oruç tutmadan iftara gidenlerdir." dedi.

NE OLDU?

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir iftar programında verdiği poz tartışma yarattı. Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basması gündem oldu.

Bakan Bozdağ'dan ayakkabılarıyla seccadeye basan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Fotoğrafın gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ'dan ayakkabılarıyla seccadeye basan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

CHP'DEN DE AÇIKLAMA YAPILDI

CHP'nin açıklamasında ise sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafın, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekildiği ifade edildi. Açıklamada, "Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen Sayın Genel Başkanımız ve İl Başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz." denildi.

YORUMLAR (3)
  • Ercan Aral : İyide neyin iftarını açıyorlar? Oruç tutmayan kişi iftarmı açar? Cevap Yaz 11 5 Yayından Kaldır
  • Said Maraş: Allaha kuran a tam maanasıyla iman etmeyenden ne beklenir bunlar din düşmanı değil islam düşmanıdır hasan sabbahın zihniyetindeler Cevap Yaz 40 30 Yayından Kaldır
  • Erkan Erkurt: Tamam doğru bir davranış değil fakat.Şu ayrıntıyıda atlamamak lazım namaz kılınacağı vakit seccade serilir ve namaz kılınıdıktan sonra kaldırılır.Hangi dini bütün arkadaş onu oraya ne maksatlı koymuş bence bunu da tartışmak gerekiyor. Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Bakan Bozdağ, ayakkabıyla seccadenin üzerinde fotoğraf çekilen Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Bozdağ, ayakkabıyla seccadenin üzerinde fotoğraf çekilen Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü - Son Dakika
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