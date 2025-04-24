Bakan Fidan'dan Açlık ve Suriye Yaptırımlarıyla İlgili Açıklama - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan'dan Açlık ve Suriye Yaptırımlarıyla İlgili Açıklama

Bakan Fidan, açlığın silah olarak kullanılamayacağını ve Suriye'deki yaptırımların kaldırılmasının önemini vurguladı.

24.04.2025 17:55
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Bakan Fidan: "Açlık ne bir silah ne bir siyasi pazarlık unsuru ne de bir cezalandırma aracı olarak kullanılamaz"

"Avrupa Güvenliği'ne dair tüm adımların bizlerin de katkısıyla şekillendirmesi gerektiği görüşündeyiz"

" Suriye'ye yönelik yaptırımların bütünüyle kaldırılmasının önemi üzerinde de mutabık kaldık"

Dışişleri Bakanı Fidan Norveçli mevkidaşı Eide ile ortak basın toplantısı düzenledi

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, "Açlık ne bir silah ne bir siyasi pazarlık unsuru ne de bir cezalandırma aracı olarak kullanılamaz" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Norveçli mevkidaşı Eide ile Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Norveç ile Türkiye'nin birçok uluslararası ve bölgesel konuda benzer görüşleri paylaştığının altını çizen Bakan Fidan, karşılıklı yatırımları ve bir buçuk milyar doları aşan ikili ticaret hacmini artırmak için çalıştıklarını kaydetti. Bakan Fidan, gemicilik ve denizcilik alanlarının ekonomik ilişkilerin büyük çoğunluğunu oluşturduğunu belirterek Türk tersanelerinde üretilen gemilerin sayısının arttığına ve savunma sanayi alanındaki iş birliğine dikkati çekti.

"Avrupa Güvenliği'ne dair tüm adımların bizlerin de katkısıyla şekillendirmesi gerektiği görüşündeyiz"

Görüşmede, terörizmle mücadele konusunun ele alındığını aktaran Bakan Fidan, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleriyle ilgili beklentilerini dile getirdiklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmelerimizde güncel uluslararası konuları da değerlendirme imkanımız oldu. Iki NATO müttefiki olarak Avrupa Güvenliği'nin geleceği bizim için büyük önem taşımakta. Avrupa Güvenliği'ne dair tüm adımların ülkemiz ve Norveç gibi yani Avrupa Birliği üyesi olmayan iki NATO üyesi ülke olarak, Avrupa Güvenliği'ne dair tüm adımların bizlerin de katkısıyla şekillendirmesi gerektiği görüşündeyiz. Bu konuda AB üyesi olmayan diğer NATO müttefikleriyle beraber çalışmayı sürdüreceğiz. Bugün Ukrayna'daki savaşla ilgili gelişmeleri de ele aldık. Türkiye olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteğimiz tamdır. Savaşın başından bu yana adil ve kalıcı bir barış için müzakere çağrımızı sürdürüyoruz. Kısmi ateşkesin en yakın zamanda hayata geçirmesini arzu ediyoruz. Bu sayede barış için ilk adım atılmış olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye bu yöndeki her türlü yapıcı çabanın parçası olmayı sürdürecektir."

"Suriye'ye yönelik yaptırımların bütünüyle kaldırılmasının önemi üzerinde de mutabık kaldık"

Görüşmede, Suriye'deki güncel gelişmelerin masaya yatırıldığını belirten Fidan, "Norveç Suriye'ye uzun zamandır insani yardım göndermekte. Bu sorumlu yaklaşım Suriye'de istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi bakımından da son derece kıymetli bulduğumuz bir yaklaşım değerli meslektaşımla Suriye'ye yönelik yaptırımların bütünüyle kaldırılmasının önemi üzerinde de mutabık kaldık. Suriye'nin terör örgütlerinin barınamadığı, düzensiz göze kaynaklık etmeyen, istikrarlı ve müreffeh bir ülke haline gelmesi ortak temennimizdir" diye konuştu.

"Açlık ne bir silah ne bir siyasi pazarlık unsuru ne de bir cezalandırma aracı olarak kullanılamaz"

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının dünyanın gözü önünde tüm şiddetiyle sürdüğünü dile getiren Bakan Fidan, "Gazze'ye insani yardımların girişine elli günden fazla süredir izin verilmiyor. Açlık ne bir silah ne bir siyasi pazarlık unsuru ne de bir cezalandırma aracı olarak kullanılamaz. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ve sürekli biçimde ulaştırılması bir an önce sağlanmalıdır. Değerli meslektaşım bir sosyal medya paylaşımında da ifade etmişti, 'Hiçbir ülke uluslararası hukuktan üstün değildir.' İsrail'in hukuka ve insanlık vicdanına aykırı eylemleri bir an önce son bulmalıdır. Türkiye olarak çabalarımızı bu doğrultuda kararlılıkla sürdürüyoruz. Norveç 2023 Aralık ayında gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi Gazze Temas Gruğu toplantısına ev sahipliği yapmıştı. 11 Nisan günü Antalya'da düzenlediğimiz toplantıya da Norveç katıldı. Norveç, geçtiğimiz yıl Filistin Devleti'ni tanıyarak çok önemli ve anlamlı bir adım atmıştı. Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması Filistin davasına yapılabilecek en önemli katkılardan biridir" ifadelerini kullandı.

"Tek çözüm Filistin Devleti'nin kurulmasıdır"

İsrail Filistin topraklarını işgal ederek ve komşu ülkeleri zayıflatarak kendi güvenliğini sağlayabileceğini düşündüğünü belirten Fidan, "Bu strateji tamamen yanlış bir stratejidir. İsrail başta olmak üzere bölgedeki ülkelerin güvenliğini temin edecek tek çözüm Filistin Devleti'nin kurulmasıdır. Filistin halkının hakları için verilen mücadele aynı zamanda bölgesel güvenliğin tesisini mümkün kılacaktır" dedi.

"Bu ülkeye hepimizin önem vermesi son derece önemli"

Suriye'de Esad Rejimi'nin yıkılması ile yeni kurulan hükümete dikkati çeken Norveç Dışişleri Bakanı Eide, ocak ayının başında Şam'a bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, "Bölgeyi ziyaret eden ilk ziyaretçilerden birisi oldum. Şu anda Cumhurbaşkanı olan Sayın eş- Şara'yı ziyaret ettim. Biz bu ziyaret sırasında Suriye'nin bir araya gelmesi bu ülkenin aslında bölünmeden bir bütün olarak ortaya çıkması bir milli birliğin ve bütünlüğün oluşması gerektiğinin altını çizdik. Tabii ki bunu yapmak için müeyyidelerin kaldırılması gerekiyor. Ekonomik anlamda gelişmenin sağlanması gerekiyor. Gerçekten korkunç bir savaşı yaşamış kişilerin bu değişimin faydalarını görüp kendi hayatlarında bunu görmeleri gerekiyor. Tabii ki ülkeyi bir araya getirmek için siyasi bir süreç lazım. Bu kolay bir şey değil ama gerçekten bu ülkeye hepimizin önem vermesi ve bir araya gelmesi son derece önemli" dedi.

"İki devletli çözüme doğru ilerlemeliyiz"

İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi Temas Grubu toplantısının Oslo'da gerçekleştiğini hatırlatan Eide, "İki devletli çözümle ilgili bir küresel koalisyon oluşturuldu. Bu gerçekten önemli bir inisiyatif ve gerçekten bu Filistin Devleti'nin kuruluşunun hızlandırılmasının gerekliliğini ortaya koydu. Norveç, Filistin Devleti'ni tanıdığında ki biz bunu her zaman aslında yapmak istemiştik ama biz bunu müzakere sonucunda olur diye düşünmüştük. Sizden ve bu gruptan aslında bunu çok daha önce yapmamızın daha yararlı olacağını öğrendik. ve bu çerçevede özellikle Filistin'deki halka iki devletli bir çözümü mümkün olacağına inandırma konusunda bu tanımanın önemli olduğunu gördük. Çünkü burada iki alternatif çözüm yok. Biz burada bir gerçek çözüme, iki devletli çözüme doğru ilerlemeliyiz. Bu anlamda Türkiye'yle çok yakın çalışıyor olmaktan, İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan birlikte çalışıyor olmaktan son derece memnunum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Fidan'dan Açlık ve Suriye Yaptırımlarıyla İlgili Açıklama - Son Dakika

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