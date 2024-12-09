Bakan Fidan: Suriyelilerin güvenli geri dönüşü için çalışacağız - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Fidan: Suriyelilerin güvenli geri dönüşü için çalışacağız

Bakan Fidan: Suriyelilerin güvenli geri dönüşü için çalışacağız

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması ve ülkenin yeniden imarı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

09.12.2024 14:05  Güncelleme: 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması ve ülkenin yeniden imarı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen 15'inci Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu. Fidan, bu yılki konferansın temasının Türkiye'nin diplomasi hamleleri ve küresel yansımaları olarak belirlendiğini belirterek, "Bu çerçevede küresel ve bölgesel sınamalar karşısında yürüttüğümüz milli ve bağımsız dış politikamızın etkilerini derinlemesine inceleyeceğiz. Konferansımızın içeriği bu yıl da oldukça zengin. Dış ilişkilerimizin önemli boyutlarını teşkil eden savunma, güvenlik, istihbarat, ekonomi, finans, bağlantısallık, sanayi, ulaştırma, adalet, iletişim, çevre, enerji, göç ve kültür gibi alanları kapsayan panellere geniş yer ayırdık. Ayrıca akademik bir gün düzenleyerek dış ilişkilerde teoriyle pratiği bir araya getirmeyi hedefledik. Dış ilişkilerimizin önemli bir ayağı da ekonomi ve ticaret. Büyükelçilerimiz ülkemize yeni pazarlarda yeni iş fırsatları sağlama, yatırımları teşvik etme, ekonomik gücümüzü diğer ülkelere tanıtmak gibi oldukça önemli ekonomik ve ticari aktivitelerle meşguller. Bu nedenle iş adamlarımızın yurt dışındaki sorunlarına çözüm bulmak, yeni projelerde yer almalarını sağlamak önemli görev alanımız oluyor" dedi.

'SURİYE'DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAMIŞTIR'

Bakan Fidan, Suriye'de yaşanan gelişmelerin umut ışığı olduğunu belirterek, "Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası aktörlerin Suriye halkına el uzatıp kapsayıcı bir yönetimin oluşturulmasına destek vermesini bekliyoruz. Suriye'de kalıcı çözüm ile barış ve istikrarın ancak ulusal uzlaşı ile sağlanabileceğini en başından beri söylemekteydik; ancak bütün gayretlerimize ve kendisine tanınan fırsatlara rağmen rejim, halkıyla barışma yoluna gitmedi. Bilhassa rejimin Cumhurbaşkanımızın yaklaşan süreci öngörerek yaptığı çağrılara olumlu yanıt vermemesi ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkaran gelişmelerin yaşanmasına sebep oldu. Gelinen noktada Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır. Artık ileriye odaklanmak gerekmektedir. Bundan sonraki süreçte farklı etnik ve dini grupların kapsayıcı bir yönetim anlayışı ve barış içerisinde yaşadığı bir Suriye'yi arzu ediyoruz. Komşularıyla iyi ilişkilere sahip olacak, bölgesine barış ve istikrar katacak yeni bir Suriye görmek istiyoruz. Bunun için gereken desteği vermeye hazırız. Bu amaçla bölgesel aktörler başta olmak üzere tüm taraflarla gerekli diyaloğu ve eş güdümü sürdürmekteyiz. Türkiye bundan sonra da Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, refah, güvenlik ve istikrarın sağlanması için üzerine düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye devam edecektir" diye konuştu.

'HERKES TERK ETTİĞİNDE TÜRKİYE YANLARINDA DURDU'

Bakan Fidan, Suriyelilerin geri dönüşüne ilişkin, "Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması ve ülkenin yeniden imarı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzatmış olan Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada da yanlarında olacaktır. Suriye halkının da bu altın fırsatı iyi değerlendireceğine inanıyoruz. DEAŞ ve PKK'nın mevcut durumdan fayda sağlamasının önlenmesi, Suriye'yi terörizm için güvenli liman olmaktan çıkaracaktır. Bunun için de her türlü çalışmamıza kararlılıkla devam edeceğiz. Suriye, bizlere diplomasinin ne kadar uzun soluklu ve sabır gerektiren bir iş olduğunu bir kez daha göstermiştir. 13 yıldır yılmadan gerek ikili ilişkilerimizde gerekse çoklu platformlarda doğru bildiğimizi savunduk. Herkes Suriyelileri terk ettiğinde Türkiye yanlarında durdu. Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi, umudunu kaybeden Suriyeliler için umut ışığı olmaya devam etti. Adaletin, bölgesel barışın ve istikrarın tecellisi için her türlü güçlüğü omuzladı. Diplomatik hamlelerimizi yaparken sadece kendi milli güvenliğimiz ve huzurumuz için değil bölgemiz için huzur ve refah istediğimizi de samimiyetle gösterdik" diye konuştu.

'YOĞUN BİR DİPLOMASİ YAPTIK'

Fidan, Suriye için gösterilen diplomatik yaklaşımların, güneyde İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı da en güçlü şekilde ortaya koyulduğunu belirterek, "Bölgesel garantörlük teklifi ile sorunun iki devleti çözüm temelinde olması gerektiğini ilk günden itibaren vurgulayan yine Türkiye oldu. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki davalara müdahil olduk. Kurulmasına öncülük ettiğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Filistin Temas Grubu üyeleriyle çeşitli ülkelerde defalarca üst üste girişimlerde bulunduk. Ateşkesin sağlanması, insani yardımların ulaştırılması ve Filistin'in devlet olarak tanınması için yoğun bir diplomasi mesaisi yaptık. Bu temasların da etkisi ile 1 yıl önce ateşkesi zikretmekten dahi çekinen birçok ülkenin, bugün ateşkes ve iki devletli çözüm savunucusuna dönüştüklerini memnuniyetle görmekteyiz. Filistinli kardeşlerimize desteğimizi insani yardımlarımızla da ülke olarak gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Lübnan'daki ateşkesin kalıcı olması ve Gazze'de ateşkesin sağlanarak nihai çözüme gidilmesi için çalışmalarımıza bütün gayretimizle devam edeceğiz" dedi.

'SAVAŞIN SONA ERMESİNE YÖNELİK ÇABALARIMIZ SÜRÜYOR'

Bakan Fidan, önemli bir diğer diplomasi hamlesini Rusya Ukrayna Savaşı'nda da gösterdiklerini söyleyerek, "Savaşın sona ermesine ve Karadeniz'de seyrüsefer emniyeti sağlanmasına yönelik çabalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Bölgemizde refah ve barışın temini için Orta Doğu'dan Kafkasya'ya, Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika'ya kadar her coğrafyada ilişkilerimizi geliştirme gayretlerimize aralıksız devam ediyoruz. Türk dünyasıyla bütünleşme hamlemiz doğrultusunda Türk Devletleri Teşkilatı'nı her geçen gün daha da güçlendirmekte ve küresel sistemde bir güç merkezi haline getirecek çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Avrupa Birliği ile tam üyelik perspektifinden ilişkilerimizi ilerletme niyetimiz bakidir. Sürecin dar siyasi hedeflerle akamete uğratılması herkesten evvel AB için stratejik kayba yol açtığını her platformda dikkate getirmekteyiz. Türkiye ayrıca NATO içindeki stratejik konumunu muhafaza etmeye devam edecektir. Müttefiklerimizden de PKK, FETÖ gibi terör örgütleri ile mücadelede yanımızda olmalarını beklemekteyiz. Aynı şekilde ihracat kısıtlamaları gibi müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan eylemlerden kaçınmaları da ayrıca taleplerimiz arasındadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, Göçmenler, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Fidan: Suriyelilerin güvenli geri dönüşü için çalışacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:17 Görüntü Türkiye’den Esad’a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu Görüntü Türkiye'den! Esad'a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu
13:34 Artvin’de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti
13:23 Muhalifler, Esad’ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde
12:51 Esad’ın sığındığı Rusya’dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi
11:23 Isparta’da askeri helikopter düştü 1’i tuğgeneral 6 askerimiz şehit Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
19:11 Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz’ın sakatlığındaki son durum belli oldu Sahayı sedyeyle terk eden Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığındaki son durum belli oldu
19:03 Galatasaray’dan zehir zemberek açıklama: İnsanlığa sığmayan faulün VAR kayıtlarını bekliyoruz Galatasaray'dan zehir zemberek açıklama: İnsanlığa sığmayan faulün VAR kayıtlarını bekliyoruz
18:43 Yunus Akgün, canlı yayında hakeme isyan etti: Hüngür hüngür ağlıyor, belki de ayağı kırıldı Yunus Akgün, canlı yayında hakeme isyan etti: Hüngür hüngür ağlıyor, belki de ayağı kırıldı
18:43 Muhalifler, Esad’ın teröristlere verdiği Münbiç’in merkezinde Muhalifler, Esad'ın teröristlere verdiği Münbiç'in merkezinde
18:37 Yeni hedef Suriye mi Netanyahu, Esad’ın ardından soluğu Golan Tepeleri’nde aldı Yeni hedef Suriye mi? Netanyahu, Esad'ın ardından soluğu Golan Tepeleri'nde aldı
18:36 HTŞ lideri televizyondan halka seslendi: Gelecek bizim HTŞ lideri televizyondan halka seslendi: Gelecek bizim
18:29 Maçın bile önüne geçti: Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı Maçın bile önüne geçti: Barış Alper Yılmaz, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı
18:20 AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriyelilerin iradesini yansıtan yönetimin ortaya çıkması en büyük arzumuz
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 14:51:10. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Fidan: Suriyelilerin güvenli geri dönüşü için çalışacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.