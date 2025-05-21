Bakan Fidan TDT Zirvesi'nde Önemli Mesajlar Verdi - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan TDT Zirvesi'nde Önemli Mesajlar Verdi

Bakan Fidan TDT Zirvesi\'nde Önemli Mesajlar Verdi

Hakan Fidan, TDT Zirvesi'nde Türkiye'nin uluslararası iş birliklerine vurgu yaptı.

21.05.2025 11:05
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de TDT Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katıldı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan yaptığı konuşmada, "Aile Meclisimiz Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Gayriresmi Budapeşte Zirvesi vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Zirvemizin ilk kez bir Gözlemci Üye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası sistemin barış, istikrar ve adalet üretemediği bir dönemde, Türk Dünyası olarak iş birliğimizi bölgesel sahiplenme anlayışıyla her geçen gün geliştiriyoruz. Bu yönde adımlar atarken, büyük Türk Dünyası'nın birer parçası olduğumuzu daima hatırda tutmamız ve bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Bu yaklaşım doğrultusunda, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin onlarca yıldır maruz bırakıldıkları haksız ve insanlık dışı izolasyonlar karşısında, kendileriyle dayanışma içinde hareket etmemizin ortak sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz. Semerkant Zirvemizde (TDT 9. Zirvesi; 11 Kasım 2022) Teşkilatımıza gözlemci üye olarak kabul edilen KKTC, Aile Meclisimizin ayrılmaz bir parçasıdır" dedi.

Bakan Fidan konuşmasında Karabağ ile ilgili olarak, "Karabağ konusunda, diğer TDT ülkeleriyle birlikte, her zaman olduğu gibi en güçlü şekilde Can Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Gazze'deki mevcut duruma değinen Bakan Fidan, "Önemle takip ettiğimiz bir diğer konu olan Filistin'de, sivil halka karşı açlığın silah olarak kullanılması ve Filistinlilerin tehcirle tehdit edilmesi kabul edilemez. Bölgesel barış ve güvenliğin tesisi için uluslararası toplumun İsrail'e karşı etkili ve kararlı adımlar atması önem taşımaktadır" diye konuştu.

SURİYE'NİN TDT ÜYE ÜLKELERİNCE DESTEKLENMESİ AYRI BİR ÖNEM TAŞIMAKTADIR

Dışişleri Bakanı Fidan, TDT üye ülkelerinin Suriye'yi desteklemesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu dönemde Suriye'nin TDT üye ülkelerince desteklenmesi ayrı bir önem taşımaktadır" dedi. İstanbul'da düzenlenen Rusya- Ukrayna görüşmeleri ile ilgili değerlendirmede bulunan Fidan, "Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözüm yolunda bir dönüm noktasındayız. İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelerin, kapsamlı ateşkesin ve akabinde adil ve kalıcı barışın zeminini hazırlamasını ümit ediyoruz" açıklamasını yaptı. Bakan Fidan konuşmasının sonunda, "Türk Dünyası'nı ilelebet payidar kılacak güçlü irade, bu masanın etrafındaki tüm dostlarımızda ziyadesiyle mevcuttur. Konsey Toplantımızın ve Zirvemizin sonuçlarının Türk Dünyası'nın bütünleşme süreci bakımından hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Fidan TDT Zirvesi'nde Önemli Mesajlar Verdi - Son Dakika

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