Evlilik Kredisi 210 Bin Gence Ulaştı: Yeni Sosyal Politika - Son Dakika
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Evlilik Kredisi 210 Bin Gence Ulaştı: Yeni Sosyal Politika

Evlilik Kredisi 210 Bin Gence Ulaştı: Yeni Sosyal Politika
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Bakan Göktaş, Diyarbakır'da 210 bin gencin Evlilik Kredisi'nden faydalandığını, 2025'te tüm Türkiye'ye yayılan projeyle gençlere TOKİ konutlarında özel kontenjan ve İŞKUR'da öncelik verileceğini açıkladı.

'GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇAN YENİ BİR SOSYAL POLİTİKAYI HAYATA GEÇİRMİŞ OLDUK'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Diyarbakır İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, ülke genelinde toplam 210 bin gencin Evlilik Kredisi projesinden faydalandığını belirterek, "Evlilik güçlü bir yuvaya açılan en anlamlı kapıdır. Bu eşlikten sonra benden bize dönüşür. Sevinçler çoğalır, sorumluluklar birlikte omuzlanır. Çiftler karar almayı, sorunlar çözmeyi ve farklılıkları uyum içinde yönetmeyi öğrenir. Bu anlamda aslında evlilik sadece bir arada yaşamak değil, emek de ister, sabır da ister ama en çok da sevgiyle büyümenizi ister. İşte bu anlayışla biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Aile ve Gençlik Fonumuzu hayata geçirdik. 2024 yılında aslında sadece deprem bölgesinden başlattığımız bu projemizi kıymetli milletvekillerimizin de meclisteki güçlü destekleriyle 2025 yılında bütün Türkiye'ye yaygınlaştırdık. İlk sene deprem bölgesinde 5 bin kadar gencimizi bu krediden istifade ettirdik. Geldiğimiz süreçte evlenmeden önce peki neler yapıyoruz? Bu tür programlarla sizleri evliliğe hazırlıyoruz. Evlenecek gençleri destekleme projesiyle bu çalışmamızı biz hayata geçirmiş olduk. Böylece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle gençlerin önünü açan yeni bir sosyal politikayı hayata geçirmiş olduk. Bu kredinin kaynağı peki nedir? Gabar'da, Filyos'ta yeraltında bulduğumuz kaynakların bir kısmını gençlerin yuva kurmasına aktarıyoruz. Yani sizlerin hayal kurmasına önünü doğrudan yeraltı zenginliklerimizden aktarıyoruz. Biz bunu bir gençlik yatırımına dönüştürdük ve bugün Diyarbakır'da 7 bin 166 olmak üzere toplam 210 bin gencimiz bu projeden şimdiye kadar faydalandı. Gençlerimizden gelen evlat haberleriyle ailelerimizin sevincine bir kez daha ortak olduk" dedi.

'TOKİ'NİN SOSYAL KONUT PROJELERİNDE, BU KREDİDEN İSTİFADE EDEN GENÇLERİMİZE ÖZEL KONTENJAN AYIRACAĞIZ'

Bakan Göktaş, 2 bin 46 firma ile çeyiz indirimi anlaşmasının yapıldığını belirterek, "Yuva kurmak istediğinizde, evlilik biliyorsunuz sadece nikah kıymaktan ibaret değil, aynı zamanda bunun hazırlık süreci de var. ve bu kapsamda da Türkiye genelinde 2 bin 46 firmayla da çeyiz indirimi anlaşması yaptık. Diğer yandan bu krediden istifade eden gençlerimize İŞKUR'da öncelik tanıyoruz. ve bundan sonraki süreçlerde TOKİ'nin sosyal konut projelerinde bu krediden istifade eden gençlerimize de özel kontenjan inşallah ayıracağız. Dolayısıyla biz sadece sizlere bu eğitimlerle yanınızda olmuyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de sizlere rehberlik edecek, sizlerin hayatınızın en önemli kararınızdan sonra da yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Hem iş hayatınızda hem istihdam hayatınızda hem sosyal alanlarda zaman zaman il müdürlüğümüz de sizleri davet edecek hem de yuva kurmaktan sonra tabii TOKİ'de de bir sosyal konut projesinde öncelikli grup arasında yer alacaksınız inşallah. Bugüne kadar da 247 bin gencimize bu projeden faydalanan gençlerimize de rehberlik ettik, danışmanlık hizmeti verdik. Nikahtan sonra da çevrimiçi programlarımızla yine sizlerle zaman zaman bir araya geleceğiz. Sevgili gençler, kurduğumuz yuvalar merhametiyle, sevgiyle güçlensin. Emek verdiğiniz her güzel niyet yıllar içinde köklü, sağlam bir çınara dönüşsün. Sabahlarınız çocuk sesleriyle şenlensin. Birbirinizin elini hiç bırakmadığınız güzel bir ömür diliyorum. Tüm çalışmalarımızı sadece bugün değil, önümüzdeki 10 yılı da aile yılı olarak değil, aile ve nüfus 10 yılı olarak ilan etmemizin temel sebebi de sizler gibi yuva kurmak isteyen gençlerimizin önünü açmak, onlara her daim sahip çıkmak ve desteğimizi her daim sürdürmek. Bizler sizler gibi gençlerimizle gurur duyuyoruz. Bu attığınız adım inşallah ilk hayatınızın en önemli kararlarından bir tanesi. Bundan sonra da bütün niyetleriniz hayırlı olsun inşallah" diye konuştu.

Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Konut, Diyarbakır, Politika, Evlilik, Son Dakika

Son Dakika Politika Evlilik Kredisi 210 Bin Gence Ulaştı: Yeni Sosyal Politika - Son Dakika

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