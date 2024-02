Bakan Göktaş: "Bazı gençlerimizin üniversite kapılarından gönderildiği günler çok geride kaldı"

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün 28 Şubat. Bir dönem bazı gençlerimizin üniversite kapılarından gönderildiği günler. İnançları, kılık kıyafetleri yüzünden eğitim hakkının elinden alındığı günler. Bugün artık bunlar çok geride kaldı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin destekleriyle düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı'nın açılışı, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Program, İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası mini bir konser verdi.

"Yetenek Her Yerde söylemiyle Anadolu'nun tüm bölgelerini şehir şehir gezdi"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu yıl altıncısı düzenlenen Kariyer Fuarı'nda vizyoner oluşumlar ve pırıl pırıl gençlerle bir arada bulunmaktan dolayı büyük bir heyecan ve mutluluk içinde olduğunu belirtti. Göktaş, "Türkiye Yüzyılının kapısını araladığımız şu günlerde gençlerimiz artık geleceğin mimarları arasına girmeye hazırlar! Ulaştığımız bu nokta, hem eğitim sistemimizin hem de iş dünyamızın yetkinliğinin ne kadar arttığını gösteriyor. Gençlerin eğitim imkanlarına kolaylıkla erişmesi, iş dünyasının onlara istihdam sağlayacak fırsatlar sunması geleceğin Türkiye'sine doğru emin adımlarla ilerlediğimizin kanıtı. Farklı yollardan ilerlemek, bugün bizi ortak bir noktada birleştirdi. Her alanda nitelikli iş gücü olmaya hazır gençlerimiz, onları hayallerine kavuşturacak ülkemizi başka bir vizyona taşıyacak girişimcilerle bir araya geldi. Oluşan bu müthiş sinerji yeni Türkiye'nin eseri. Türkiye, artık bu ülkenin tüm evlatlarına eşit hak ve fırsatlar sunan kadim kültürüne geri döndü. Cumhurbaşkanlığımızın İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde yürütülen Kariyer Fuarları Yetenek Her Yerde söylemiyle Anadolu'nun tüm bölgelerini şehir şehir gezdi. Okumaya istekli, keşfetmeye meraklı gençlerimizle verimli etkinlikler gerçekleştirdi. Bu sayede çalışıp üretmeye, hayalleri için harekete geçmeye hazır birçok gencimiz kamuda ya da özel sektörde istihdam fırsatı yakaladı. Kariyer Fuarımız, gençlerimiz için gerçek bir çalışma hayatının kapılarını açıyor. Böylelikle gençlerimizin eğitim alma, kendilerini iyi yetiştirme motivasyonları artıyor. Gençlerimizin hayalleri net hedeflere dönüşüyor. Gerek kamu gerek özel sektör nitelikli ve dinamik iş gücüyle buluşup canlanıyor. Kalkınma hızımız artıyor, refahımız yükseliyor. Her şeyden önemlisi, Türkiye kazanıyor. Sevgili Gençler, Türkiye, bugün gençlerin dehası ve azmiyle önemli eserlere imza atan bir ülke. Savunma sanayi, yerli otomobil ve uzay çalışmalarımız başta olmak üzere Türkiye artık beyin göçünü tersine çeviren, parlak zekaları ağırlayan önemli bir cazibe merkezi haline geldi. KAAN'da ve milli teknoloji sanayiinde yer alan binlerce gencimizle gurur duyuyoruz. Elbette başarı tesadüf değildir. 22 yıldır ülkemizin her alanda gelişmesi için çok önemli hizmetleri milletimize kazandırdık. Bu hizmetleri çok daha ileriye götürecek olan sizlersiniz, hizmet yarışında bayrağı size teslim edeceğiz. Sizlere bu konuda inancımız, güvenimiz sonsuz! Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Türkiye'nin yetiştirdiği gençler milletimiz adına insanlığa hizmet eden ve dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getiren seçkin kadroları oluşturacaklar" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, her kadın eğitim hakkını kazandı"

28 Şubat'ın öneminde de değinen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Bugün 28 Şubat. Bir dönem bazı gençlerimizin üniversite kapılarından gönderildiği günler. İnançları, kılık kıyafetleri yüzünden eğitim hakkının elinden alındığı günler. Bugün artık bunlar çok geride kaldı. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, her kadın eğitim hakkını kazandı. İnancı ne olursa olsun, düşüncesi ne olursa olsun her gencimize üniversitelerin kapıları sonuna kadar açıldı. Bu güzel günde, bu güzel fuarda emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ise konuşmasında, İç Anadolu Kariyer Fuarı'nın önemine değinirken üniversitesinin ev sahipliği yapmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

"Belediyelerimizin Eskişehirli öğrencilerimize bir vaadi gözükmüyor"

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, "Yıllardır Eskişehir'imize Türkiye'nin dört bir yanına insan kaynağı yetiştirmiştir, bizim de en önemli güvencemizdir. Tabii ki ben de bir sanayici olarak, hep şunu istemişimdir. Eskişehir'de yaşayan arkadaşlarımızın, Eskişehir sanayisiyle ve iş adamlarıyla bir araya gelip burada bir sinerji oluşturulması, Eskişehir'de yetişen arkadaşlarımızı, Eskişehirli olarak istihdam edilmesi ve buradaki genç, dinamik, ileriye vaat eden, arkadaşlarımız bizim için çok önemlidir. Bu organizasyonda da inşallah firmalarımızla, bütün öğrenci arkadaşlarımızı bir araya getirip, kendi aralarında iletişimlerini geliştireceklerini ümit ediyoruz. Tabii Eskişehir'imiz bir öğrenci şehridir, 3 tane üniversitemiz var. Bir öğrenci şehri olarak da öğrencilerin şehirden beklentileri var. Biz yıllarca baktığımızda en büyük problemin öğrencilerimiz açısından tabii ki konaklama ve barınma ihtiyacıdır. Bugüne kadar hükümetimiz, üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda belli yurt yatırımları yapmıştır, ne kadar daha yapsak bu ihtiyaçları karşılayamıyoruz bu noktada inşallah önümüzdeki dönemlerde barınma ihtiyaçları ile ilgili sorunu düzelmesini ümit ediyoruz. Tabii önümüzdeki dönemlerde bir belediye seçimleri var, Eskişehir, öğrencileri hep şehre davet ediyor bir öğrenci şehri olduğu söyleniyor ama Eskişehir'de öğrenciler içinde belediyelerimizin ve içindeki yerel yönetimlerimizin, Eskişehirli öğrencilerimize bir vaadi gözükmüyor. Tabii bu doğrultuda biz önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmaları ve vaatleri, gerekli yerlerde ve televizyon programlarında aktarıyoruz" dedi.

"Eskişehir'e böyle büyük bir kültür kompleksi yakışır"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, "Bu Bölgesel Kariyer Fuarı'nın sayısı arttırmak zorundayız. Çünkü bütün üniversitelerde, kariyer merkezlerimiz yetenek kapısı üzerinden çok etkin bir şekilde bunu kullanır hale geldiler ve bütün üniversite. Diyorlar ki artık biz kendi kariyer formunu kendimiz yapmak istiyoruz. Bizim de zaten olmasını istediğimiz şey buydu. Önümüzdeki yıl bu sayıyı artıracağız. Bütün illerde yapacağız. Bütün iller bunu yapabilir. Yapmalı. Bütün üniversitelerde yapmalı. Ayrı. Mesela biz Ankara'daki kamu kurumlarımızın hepsini 81 il veyahut da 200 üniversitemize göndermek gibi bir şansımız yok. Yani bu çok büyük bir onların işleri açısından da sorun oluşturuyor ama bu 11 sayısını artıracağız. İkincisi bir şeyi bu kadar başarıyla sürdürebiliyorsak bu ne demektir? Bunun bir üst kademesine de geçmemiz lazım. Farkındaysanız biz İstanbul, Ankara gibi büyük illerde bu bölgesel kariyer farlarını yapmadık. Çünkü zaten oralardakiler merkeze daha yakın iş dünya. Daha yakın, devlete daha yakın iş bulma imkanları daha fazla oluyordu. Şimdi önümüzdeki dönemde İzmir'de arkadaşlar uluslararası sağlık ve estetik kariyer fuarı yapıyoruz. Bu, Orta Asya ve Afrika başta olmak üzere Avrupa dahil dünyanın her tarafından insanların geleceği, bir araya geleceği bir yer olacak. Aynı zamanda İzmir biliyorsunuz Bergama sağlığın doğduğu yer. İkincisi İstanbul'da kariyer fuarı yapacağız, finansın merkezi finans merkezi kurduk biz orada. Efendim ticaret İstanbul'dan dönüyor, lojistik İstanbul'dan yürüyor. Dolayısıyla yine uluslararası bir fuarı İstanbul. Önümüzdeki dönemde yapacağız. Orta Anadolu'da ne var? Ankara'da savunma sanayi, uluslararası savunma sanayi, kariyer fuarı yapacağız. Hepimizi çok yakından ilgilendiren beslenmeyle ilgili de Adana'da tarım, gıda ve. Hayvancılık, uluslararası kariyer fuarı yapmayı planlıyoruz. Bunları Cumhurbaşkanlığı olarak koordine ettiğimizde, bölgedeki üniversitelerimiz, siz gençlerin birlikte olduğu bu organizasyonlarla çok büyük başarılar elde edeceğimizden hiç kuşkumuz. Hedefimiz nihai hedefimiz ve söylemiş Türkiye pek çok alanda olduğu gibi dünyanın yetenek üssü olacak arkadaşlar. Batılı şirketler diyecekler ki ya bir Türk bulamıyor muyuz bu sorunu çözmek için? ya da bu işin başına bir Türk bulamıyor muyuz yani? Bunu diyecekler, buna inanın. Ben inanıyorum. Lütfen siz gençler de inanın. Dünyanın her tarafında sizler çok etkin görevlerde olacaksınız. Dünyanın her tarafından da son derece nitelikli geçti. Bu ülkeye gelmek isteyecekler. Eğitim almak için kendilerini geliştirmek için daha iyi fırsatlara ulaşmak için. Son söz olarak Sayın Eskişehir Milletvekilimiz aynı zamanda Belediye Başkan adayımız Nebi Bey'den bir istirhamımız bir olacak. Şimdi burası çok kültürüyle geçmişiyle çok değerli bir şehir. Ama burada 500 kişilik bir salonda bir organizasyon yapabiliyoruz. Biz Denizli'deydik üç gün önce. Dört katlı bir bina vardı. Sayın Nihat Zeybekçi zamanında adı öyle zannediyorum o zaman yapılmıştır. Öncelik doluydu. Eskişehir'de de böyle büyük bir kültür kompleksi yakışır. İnşallah muvaffak olduklarında göreve geldiklerinde Eskişehir'e böyle bir salon kazandırırlar. Biz de siz gençlerde bundan çok memnun olursunuz" dedi.

Programa, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Prof. Dr. Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal katıldı. - ESKİŞEHİR