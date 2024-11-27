Bakan Göktaş: Evlenecek 5 bin çifte kredi ödemesi yaptık - Son Dakika
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Politika

Bakan Göktaş: Evlenecek 5 bin çifte kredi ödemesi yaptık

Bakan Göktaş: Evlenecek 5 bin çifte kredi ödemesi yaptık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'ne ilişkin, "Proje kapsamında 6 bin 17 çifte evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk.

27.11.2024 13:34  Güncelleme: 13:35
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürütülen Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'ne ilişkin, "Proje kapsamında 6 bin 17 çifte evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Ayrıca 5 bin genç çiftin kredi ödemelerini gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Göktaş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2025 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Bakan Göktaş, 2023 yılında 1,51 olan doğurganlık hızının, nüfusun kendini yenileme oranının çok altında seyrettiğini belirterek, "Bu bağlamda, sağlıklı aileleri korumak ve çalışmalarımızı bütüncül bir anlayışla yürütmek için Aile ve Nüfus Politikaları Daire Başkanlığını kurduk. Dinamik nüfus yapımızı korumak ve en uygun politikaları geliştirmek için bir saha araştırması başlattık. İlk defa oluşturulacak 'Nüfus Politikaları Kurulu'na ilişkin çalışmalarımızın son aşamasına geldik. Kurul ile, nüfusa ilişkin hukuki düzenlemeleri, kurumsal yapıları, politikaları ve hizmetleri bütüncül bir yaklaşımla ele alacağız" ifadelerini kullandı.

'8,3 MİLYON HANEYE ULAŞTIK'

Bugüne kadar 5 bin 681 Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) görevlisi ile son bir yılda 1,4 milyon hane olmak üzere toplam 8,3 milyon haneye ulaştıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "ASDEP ile ailelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek sosyal hizmetlerimizi ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirilen, deprem bölgesi ile doğurganlık oranları en düşük olan Zonguldak, Karabük ve Bartın ile Osmaniye'de uygulamaya başlanan Aile ve Gençlik Fonu'na gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini kaydeden Göktaş, "Proje kapsamında 6 bin 17 çifte evlilik öncesi eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk. Ayrıca 5 bin genç çiftin kredi ödemelerini gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde, projemizin uygulama alanını genişleterek daha fazla çiftimizin bu imkandan faydalanmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Bakan Göktaş, aile ve nüfus politikalarına yön vermek amacıyla kurulacak olan Aile Enstitüsü'nün çalışmalarında da son aşamaya gelindiğini söyledi.

'20 BİN 69 ÇOCUĞUMUZU EVLAT EDİNME HİZMETİNDEN FAYDALANDIRDIK'

Bakan Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti ile 169 bin 584 çocuğu ailelerinin yanında desteklediklerini belirterek, "Bu kapsamda çoğunlukla annelere olmak üzere aylık ortalama 1 milyar lira tutarında ödeme yapıyoruz. Bu aileleri en az 3 ayda bir evlerinde ziyaret ederek danışmanlık hizmeti veriyoruz. Okul Destek Projesi ile SED'den faydalanan 41 bin 30 çocuğumuza sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda kendilerini geliştirme imkanı sunuyoruz. Bu yıl 'Bir çocuğa verilecek en değerli hediye ailedir' diyerek koruyucu aile çalışmalarımıza hız verdik. Yeni modellerimiz olan geçici ve profesyonel koruyucu aile hazırlıkları kapsamında yıl içerisinde 47 farklı eğitim ve toplantı gerçekleştirdik. Bugüne kadar 20 bin 69 çocuğumuzu ise evlat edinme hizmetinden faydalandırdık" değerlendirmesinde bulundu.

'BÜTÇENİN YARISINDAN FAZLASINI KADINLAR İÇİN AYIRDIK'

Bu yıl sonuna kadar 190 kapasiteli 2 engelsiz yaşam merkezini hizmete sunulacağını aktaran Bakan Göktaş," 2025 yılında ise 264 kapasiteli 3 merkezimizi daha hizmete sunmayı planlıyoruz. Yeni bakım modelimiz olan Bakım Destek Merkezlerinin ilk pilot uygulamasını İstanbul Kıraç'tan başlattık. Bu modelde, evde bakım hizmeti verilen engellilerimiz, 3 ayda bir 5 gün olmak üzere bir yılda 20 gün bu merkezlerimizde ücretsiz misafir olabilecekler" dedi.

2025 yılı bütçesinde Kadının Güçlenmesi Programı'na ayrılan miktarın yaklaşık 6 milyar lira olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Bu anlamda, aslında Bakanlığımız bütçesinin yüzde 50,6'sını, yani yarısından fazlasını, kadınlar için ayırdığımızı özellikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Ekonomi, Evlilik, Gençlik, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş: Evlenecek 5 bin çifte kredi ödemesi yaptık - Son Dakika

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