Bakan Göktaş: Kadınlar en büyük güç kaynağımız - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Göktaş: Kadınlar en büyük güç kaynağımız

Bakan Göktaş: Kadınlar en büyük güç kaynağımız
15.06.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'da düzenlenen etkinlikte kadınların emeğinin ve liderliğinin kalkınmadaki önemini vurgulayarak, kadın girişimciliğini destekleyen projeleri anlattı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, kadınların emeğini, bilgisini, üretkenliğini ve liderliğini en büyük güç kaynaklarımızdan biri olarak değerlendiriyoruz. 7 bölgemizde ve 81 ilimizde kadınların her alanda daha güçlü var olduğu bir Türkiye idealini yaşatıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Antalya Şubesi ile Kadın Girişimcileri Destekleme Komisyonu tarafından düzenlenen 'Akdeniz'de İlham Veren Kadınlar, 4T: Tarım Turizm ve Ticaret' adlı etkinliğe katıldı. Tarım, turizm, ticaret ve teknoloji alanlarında değer üreten kadınların başarı hikayeleri, iş dünyasında ilham veren deneyimlerinin ele alındığı etkinlik, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu'nda yapıldı.

Etkinlikte konuşan Bakan Göktaş, küresel ekonominin yeni bir döneme geçtiğini vurguladı. Üretim dinamiklerinin yeniden şekillendiğine dikkati çeken Bakan Göktaş, "İş dünyasının çok yönlü değişimlerden geçtiği yeni bir zaman dilimindeyiz. İhtiyaçların, fırsatların, talep ve beklentilerin dönüştüğü bir gidişatın içindeyiz. Dijitalleşme hakimiyet alanını günden güne genişletiyor. Büyük veri, iletişim teknolojileri, yapay zeka modelleri ve sürdürülebilir kalkınma stratejileri ekonomi ve topluma yeni ufuklar açıyor. Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre, 2030 yılına kadar dünya genelinde 170 milyon yeni iş imkanının ortaya çıkması bekleniyor. Bu göstergeler, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir değişimin habercisi" diye konuştu.

'KADINLARIN GÜÇLENDİĞİ YERDE YEREL KALKINMA HIZ KAZANIR'

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta üstlendiği roller, ülke için stratejik bir değer anlamına gelir. Çünkü her biri, aileden iş dünyasına uzanan geniş bir etki alanıyla ekonominin üretim gücüne yön veren en önemli aktörlerdir. ve kadınların güçlendiği yerde sadece ekonomik büyüme olmaz. Aile güçlenir, hane refahı artar, yerel kalkınma hız kazanır ve toplumsal dayanışma güç kazanır. Girişimcilik ekosistemine katılmalarıyla, kendi hayatının sınırlarını aşarak çevrelerine katkı sunarlar. Üretim üzerine düşünmeleri, kalkınma yolculuğuna yeni bir fikir, yeni bir bakış ve yeni bir imkan kazandırır. Emeği görünür olan, emeği takdir edilen her kadın, bir kız çocuğunun hayallerine cesaret olur, umutlarına kanat olur. ve en önemlisi hayallerini gerçeğe dönüştüren her kadın, değişimin ve ilerlemenin öncüsü haline gelir" diye konuştu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini ortaya çıkaran, girişimcilik cesaretini destekleyen ve kalkınmadaki öncü rollerini güçlendiren politikaları kararlılıkla hayata geçirdiklerini söyledi. Kadınların güçlenmesini yalnızca bir sosyal politika başlığı olarak değil, Türkiye'nin kalkınma hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerinden bahseden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken, kadınların emeğini, bilgisini, üretkenliğini ve liderliğini en büyük güç kaynaklarımızdan biri olarak değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 7 bölgemizde ve 81 ilimizde kadınların her alanda daha güçlü şekilde var olduğu bir Türkiye idealini yaşatıyoruz. Son 24 yılda atılan her adım, hayata geçirilen her politika, başlatılan her proje bu yolculuğun somut bir göstergesidir. Kadın milletvekili oranı şu anda yüzde 20'ye yakın. Bizce yeterli değil daha da artırılabilir. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile bu kararlı yürüyüşü sahaya dokunan hedeflerle destekliyoruz" dedi.

Kadınların istihdamda, girişimcilikte, dijital ekonomide ve yenilikçi sektörlerde daha fazla yer almasını destekleyen projeler hayata geçirdiklerini belirten Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' ile kadınları Türkiye'nin kalkınma yürüyüşünün bir parçası haline getiriyoruz. 'Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim' programıyla fikirlerin değere, değerin marka hikayelerine dönüştüğü bir girişimcilik zemini sunuyoruz. 1366 kadın kooperatifini; kadın emeğini yerel kalkınmaya ve sürdürülebilir gelire taşıyan güçlü yapılar olarak destekliyoruz. Bu kapsamda eğitim, dijital beceri, teknolojiye erişim, mentörlük, pazara açılma, finansmana erişim hizmetleri sunuyoruz. 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi' ile eğitimde ve istihdamda yer almayan genç kadınların kendi geleceklerini güvenle inşa edebilecekleri imkanlar sağlıyoruz. Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programıyla, daha fazla kadın STEM alanında yer almasını teşvik ediyoruz. 2025 Aile Yılı, bu anlamda kadınların girişimcilik potansiyelini ve karar alma süreçlerindeki varlığını daha da güçlendirdiğimiz bir dönem oldu."

'HER ALANDA ETKİLİ ADIMLAR ATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

Kadınların istihdama katılımını desteklerken, iş ve aile hayatı arasındaki uyumu kuvvetlendiren adımlar attıklarını dile getiren Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda da elde ettiğimiz kazanımları yeni hedeflerle büyütecek, istihdamdan girişimciliğe, sosyal hayattan karar alma süreçlerine kadar her alanda etkili adımlar atmayı sürdüreceğiz. Ülkemizin neresinde olursa olsun, kadın emeğini gönüllere işleyeceğiz. Kadınların fikirlerine, yine kadın eliyle hayat vereceğiz. Yeni başarıları, yeni kazanımları sizlerin gayretiyle yükselteceğiz. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki; kadınların dokunduğu her alana nitelik, emek ve zarafet katması bizlere güç veriyor, geleceğe dair umudumuzu büyütüyor" diye konuştu.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, dernek olarak 14 bin üye şirketle yaklaşık 3 milyon kişiye istihdam sağladıklarını dile getirdi. 330 civarında iş kadını üyeleri olduğunu anlatan Özdemir, çalışmaları hakkında bilgi verdi. MÜSİAD Kadın Girişimcileri Destekleme Komisyonu Başkanı Ayşe Akgül Can, kadınların iş dünyasındaki önemli rolünü anlattı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, kadınların iş ahlakı, düzen, tertip olarak iş dünyasında fark yarattığını dile getirdi. Vali Şahin, kadınların iş dünyasına daha fazla dahil olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yüzyılı, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş: Kadınlar en büyük güç kaynağımız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Bakan Gürlek’in AP’nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti’den sert tepki Bakan Gürlek'in AP'nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti'den sert tepki
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Yanlış duymadınız Avustralya’ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
ABD ile anlaşmada kritik eşik İran’ın talepleri karşılık buldu ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu
FIFA’dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı FIFA'dan 3 Türk kulübüne transfer yasağı
İsrail saldırısının ardından İran’dan ABD’ye sert tepki: Ya iradesi yok ya da gücü yetmiyor İsrail saldırısının ardından İran'dan ABD'ye sert tepki: Ya iradesi yok ya da gücü yetmiyor
Sinirler gerildi Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog Sinirler gerildi! Hakan Çalhanoğlu ve yabancı gazeteci arasında dikkat çeken diyalog
Montella’ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Montella'ya tepkiler sürüyor: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın?
Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor Ünlü oyuncu Hande Erçel ikinci kez teyze oluyor
Eskişehir’de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi Eskişehir'de akılalmaz olay: 5 aylık eşinin otomobilini boş arazide küle çevirdi
Beyaz et soruşturmasında “Eski liste“ oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı Beyaz et soruşturmasında "Eski liste" oyunu: Sosyal medyadaki fiyatlar güncel çıkmadı
ABD’ye alınmayan Somalili hakem Artan’a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek ABD'ye alınmayan Somalili hakem Artan'a Dünya Kupası turnuva ücreti ödenecek
Arda Turan, Ukrayna Premier Lig’de yılın teknik direktörü seçildi Arda Turan, Ukrayna Premier Lig'de yılın teknik direktörü seçildi
Aziz Yıldırım’ın takımdan göndereceği isimler belli oldu Aziz Yıldırım'ın takımdan göndereceği isimler belli oldu

11:45
Partisiz kalan Özgür Özel’e sürpriz teklif: Bize gelin
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
11:44
Dünya bu görüntüleri konuşuyor 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
11:31
Milli maça giden eski hakem Arda Kardeşler’e şok Fenerbahçeli taraftar önünü kesti
Milli maça giden eski hakem Arda Kardeşler'e şok! Fenerbahçeli taraftar önünü kesti
10:51
Dünya Kupası’nda gözyaşları 7-1 yenildikleri maçta sevinçten ağladı
Dünya Kupası'nda gözyaşları! 7-1 yenildikleri maçta sevinçten ağladı
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:21
Mutabakat zaptı basına sızdı İşte anlaşmada yer alan 14 madde
Mutabakat zaptı basına sızdı! İşte anlaşmada yer alan 14 madde
10:19
Milli Takım için umutlar bitmedi İşte gruptan çıkmanın yolu
Milli Takım için umutlar bitmedi! İşte gruptan çıkmanın yolu
10:15
Memur ve emekli için zam hesabı değişti İşte en düşük maaşlar
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
09:26
25 yeni il geliyor İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
25 yeni il geliyor! İki tane aynı isimde şehrimiz olabilir
09:04
TOKİ 20 bin konut satışı bugün başlıyor Merak edilen fiyat listesi belli oldu
TOKİ 20 bin konut satışı bugün başlıyor! Merak edilen fiyat listesi belli oldu
08:42
Tehlike çanları çalıyor Türkiye, son maçı beklemeden Dünya Kupası’ndan elenebilir
Tehlike çanları çalıyor! Türkiye, son maçı beklemeden Dünya Kupası'ndan elenebilir
08:40
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
Cumhurbaşkanlığı seçim için ilk kez gününe kadar tarih verdi
07:45
Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama
Ülkeyi sarsan bungee jumping skandalında 3 tutuklama
07:35
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı Altın fırladı, petrol çakıldı
ABD-İran anlaşması piyasaları sarstı! Altın fırladı, petrol çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 12:21:12. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş: Kadınlar en büyük güç kaynağımız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.