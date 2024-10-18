Bakan Göktaş: Mahallelerinizdeki şiddet vakasını bildirin

Politika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın muhtarlarla bir araya geldi. Göktaş, muhtarlara "Mahallelerinizde karşılaştığınız şiddet vakasını bildirerek, mağdurların ihtiyaç duydukları desteğe daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olabilirsiniz" dedi.

Bakan Göktaş, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen 'Kadın Muhtarlarla İstişare Toplantısı'na katıldı. Göktaş, mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi bilen ve en hızlı çözüm üreten kişilerin muhtarlar olduğunu belirterek, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı. Kadın muhtarların çözüm odaklı yaklaşımları ve duyarlılığı sayesinde mahallelerin daha yaşanabilir hale geldiğini söyleyen Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kadınları, toplumsal hayatın ve ailelerimizin olduğu kadar, kalkınmanın da ana aktörleri olarak görüyoruz' sözlerini hatırlatarak, "Bu inançla, kadınların, hayatın her alanında aktif rol almaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'KADIN KATILIMININ ARTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ'

Yerel yönetimlerde kadın temsiliyetinin artmasının, karar alma süreçlerine farklı bakış açıları kazandırılması açısından önemli olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Kadınların yönetim süreçlerinde daha etkin bir şekilde yer almasıyla ülkemizin refah seviyesinin de yükseleceğine inanıyoruz. Bu amaçla kadınları hayatın her alanında desteklemek ve iş imkanlarını artırmak adına yeni hizmet modelleri geliştiriyoruz. 2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı bu hedeflerimizi gerçekleştirmede bize önemli bir yol haritası sunuyor. Bu kapsamda, Eylem Planı'mızın 5 ana ekseninden birini gerek yerel gerek ulusal siyasette kadın temsilini artırmak ve karar süreçlerine etkin katılımlarını sağlamak olarak belirledik. ve kamu kurumlarımızla, üniversitelerle, yerel yönetimlerimizle, özel sektörle, sivil toplum kuruluşlarımızla liderlik ve karar alma mekanizmalarına kadın katılımının artırılması için çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

'612 KURULUŞUMUZLA KADINLARIMIZI KORUYORUZ'

Bakan Göktaş, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet konusunun üzerinde büyük bir hassasiyetle durduklarını işaret ederek, "Her gün farklı bir yüzüyle karşılaştığımız bu gerçek, ülkemizin geleceğini tehdit ediyor. Kadınların ve çocukların huzurlu ve güvenli bir hayat sürmeleri, hepimizin üzerinde taşıdığı önemli bir sorumluluktur. 6284 sayılı Kanunumuz, bu sorumluluğun gereğini tavizsiz bir şekilde yerine getirmemizde en önemli dayanağımızdır. 'Şiddete Sıfır Tolerans' ilkemiz doğrultusunda ortaya koyduğumuz strateji, politika ve eylem planlarımızla şiddetle mücadelede büyük bir kararlılıkla adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4'üncü Ulusal Eylem Planımız ile adalete erişim, mevzuat, politika, koruyucu ve önleyici hizmetler, toplumsal farkındalık başta olmak üzere farklı başlıklar altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamu kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz ve siz kıymetli muhtarlarımızla iş birliği yaparak şiddetle mücadelede kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Kadınların güçlenmesini destekleyen projelerle koruma ve destek hizmetlerini yaygınlaştırıyoruz. Şiddet mağdurlarına yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin erişilebilirliğini artırıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan ŞÖNİM'ler, kadın konukevleri ve SHM'lerde bulunan şiddetle mücadele irtibat noktaları olmak üzere 612 kuruluşumuzla kadınlarımızı koruyoruz. Elektronik kelepçe ve KADES gibi uygulamalarımızla, İçişleri Bakanlığımız ve ilgili tüm kurumlarımızla şiddet olaylarına anında müdahale ediyoruz. Bakanlık olarak, kadın ve çocuklar başta olmak üzere şiddet mağduru her bir vatandaşımızın yeniden hayata tutunması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

'AİLE REHBERİ SİSTEMİ BAŞLATIYORUZ'

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede kadın muhtarların çok kritik bir role sahip olduğuna dikkat çeken Göktaş, "Yaşadığınız mahallenin ihtiyaçlarını, o mahallenin sakinlerini en iyi sizler bilir, sizler tanırsınız. Şiddet olaylarının geri dönülemez sonuçlar doğmadan önlenmesi çok önemli bir mesele. Risklerin erkenden tespit edilip koruyucu-önleyici mekanizmaların harekete geçirilmesinin önemli olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda 81 ilimiz ve 922 ilçemizin sosyal risk haritalarını çıkarmak için çalışmalarımızı başlattık. Sosyal risk haritaları ile kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, bağımlılık gibi sosyal olguları bütüncül olarak görmeyi amaçlıyoruz. Elde edeceğimiz bulgularla her bir şehre, ilçeye, mahalleye hatta aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirlemek mümkün olacak. Bunun yanı sıra bakanlık olarak, 'Aile Rehberi Sistemi'ni başlatıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaşmasını hedeflediğimiz Aile Rehberi Sistemi ile talep eden haneleri yakından takip ederek, sorunlara hızlı ve etkili çözümler bulmayı hedefliyoruz. Sizlerin mahallelerinize karşı taşıdığınız duyarlılık ve sorumluluk, şiddet mağduru vatandaşlarımıza ulaşmamız, onlar için gerekli koruma, rehberlik ve destek hizmetlerimizi sunmamız açısından büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

'MUHTARLAR YAŞADIKLARI MAHALLENİN KANAAT ÖNDERİDİR'

Herhangi bir şiddet vakasının tespitinde ve bu vakaların kurumlar arası irtibatının sağlanmasında muhtarların sunacağı katkının çok değerli olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Mahallelerinizde karşılaştığınız şiddet vakasını bildirerek, mağdurların ihtiyaç duydukları desteğe daha hızlı ve etkili bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca önleyici tedbirlerin izlenmesinde, polisin izleme ve takip çalışmalarını yürütmesinde muhtarlardan edinecekleri bilgi de önemlidir. Tedbir kararlarının etkin bir şekilde uygulanmasında kolluk kuvvetlerine sağlayacağınız bilgilerle önemli bir görevi yerine getirmiş olacaksınız. Çok daha önemlisi, muhtarlar aslında yaşadıkları mahallelerin kanaat önderleridir. Hepimiz biliyoruz ki bilhassa küçük yerleşim yerlerinde muhtarların halk üzerindeki etkisi yüksektir. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalık ve zihniyet dönüşümünün sağlanmasında siz kıymetli muhtarlarımız en değerli aktörlersiniz" dedi. Bakan Göktaş'ın konuşmasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.